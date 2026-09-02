EQS-DD: Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

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Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.09.2026 / 13:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Vorname: Remco

Nachname(n): Westermann

Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Verve Group SE

b) LEI

391200UIIWMXRLGARB95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: SE0018538068

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte

31.08.26WährungPreis je AktieAnzahl AktienVolumen
XetraEUR1,1013148.402163.432,88
NasdaqSEK12,2076202.7332.474.882,61
     
01.09.26WährungPreis je AktieAnzahl AktienVolumen
XetraEUR1,113995.000105.825,03
NasdaqSEK12,384045.000557.279,08
     
AggregiertWährungPreis je AktieAnzahl AktienVolumen
XetraEUR1,1062243.402269.257,91
NasdaqSEK12,2396247.7333.032.161,69

e) Datum des Geschäfts

31.08.2026 / 01.09.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA / Nasdaq First North

MIC: XETR / XSTO

02.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Verve Group Media SE
Humlegårdsgatan 19 A,
11446 Stockholm
Schweden
Internet:www.verve.com
LEI Code:391200UIIWMXRLGARB95
Ende der MitteilungEQS News-Service

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