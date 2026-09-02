EQS-News: Absichtserklärungen einer Finanzierung für Atlas Salt über mehr als 300 Millionen CAD nach Unterstützung durch weitere Exportkreditagentur und Sandvik

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Absichtserklärungen einer Finanzierung für Atlas Salt über mehr als 300 Millionen CAD nach Unterstützung durch weitere Exportkreditagentur und Sandvik



02.09.2026 / 19:43 CET/CEST

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St. George's, Neufundland und Labrador--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 2. September 2026) - Atlas Salt Inc. (TSXV: SALT) (OTCQX: SALQF) (FSE: 9D00) ("Atlas Salt" oder das "Unternehmen") gibt zwei weitere Meilensteine bei der Finanzierung seines Great Atlantic Salt Project (das "Projekt") in Neufundland und Labrador bekannt:

Finanzierung von Ausrüstung für Sandvik in Höhe von 79 Mio. CAD: Das Unternehmen hat seine zuvor angekündigte Grundsatzvereinbarung (Memorandum of Understanding) mit Sandvik in eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Interest) zur Finanzierung von Ausrüstung über ca. 79 Mio. CAD überführt; und

Absichtserklärung über 75 Mio. CAD von einer weiteren führenden Exportkreditagentur: Atlas erhielt zudem eine weitere unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Interest) einer weiteren führenden Exportkreditagentur über bis zu 75 Mio. CAD.

Zusammen mit der bereits angekündigten Absichtserklärung von Export Development Canada ("EDC") über bis zu 150 Mio. CAD belaufen sich die gesamten Absichtserklärungen zur Finanzierung des Projekts nun auf über 300 Mio. CAD.

Nolan Peterson, Präsident & CEO von Atlas Salt, kommentierte:

"Durch die Überführung unserer Grundsatzvereinbarung mit Sandvik in eine Absichtserklärung einer Finanzierung sowie die Einbindung eines weiteren führenden Exportkreditversicherers erhöht sich das Volumen der Absichtserklärungen für die Finanzierung des Great Atlantic Salt Project auf über 300 Mio. CAD. Auf diesen Säulen bauen wir ein umfassenderes Finanzierungspaket auf, mithilfe eines Konsortiums von Geschäftsbanken, und arbeiten so auf die vollständige Finanzierung des Projekts hin. Dass wir in diesem Umfang Lieferanten- und Exportkredite erhalten, beweist die Stärke und strategische Bedeutung unserer langlebigen Industriesalz-Lagerstätte sowie das internationale Exportinteresse daran. Dies gehört zu einem laufenden, strukturierten Prozess mit mehreren Parteien in verschiedenen Rechtsordnungen. Wir freuen uns darauf, daran gemeinsam mit unserem Berater, Endeavour Financial, weiterhin diszipliniert zu arbeiten."

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:

Sandvik, ein führender Anbieter mobiler Bergbauausrüstung für den Untertagebau, hat seine zuvor angekündigte Grundsatzvereinbarung (Memorandum of Understanding) mit dem Unternehmen in eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Interest) für eine Gerätefinanzierung von bis zu ca. 79 Mio. CAD überführt. Davon sind etwa 45 Mio. CAD für Anlagegüter vorgesehen, der Restbetrag für Geräteleasings in den ersten Betriebsjahren.

Unabhängig davon erhielt das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung einer führenden Exportkreditagentur, die eine potenzielle Finanzierung des Projekts in Höhe von bis zu 75 Mio. CAD in Aussicht stellt. Diese stützt sich auf förderfähige Exportinteressen aus der geplanten Lieferung von Bergbauausrüstung von Sandvik.

Zusammen mit der bereits angekündigten Absichtserklärung (Letter of Interest) von EDC betragen die gesamten Finanzierungs-Absichtserklärungen nun mehr als 300 Millionen CAD.

Absichtserklärung zur Finanzierung von Sandvik-Geräten

Aufbauend auf der zuvor mit Sandvik geschlossenen Grundsatzvereinbarung (Memorandum of Understanding) hat das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Interest) erhalten, wonach Sandvik in Betracht ziehen würde, Ausrüstung für das Projekt in Höhe von etwa 79 Mio. CAD zu finanzieren.

Etwa 45 Mio. CAD entfallen auf Investitionsgüter, die Teil der untertägigen mobilen Bergbauflotte des Projekts sind. Der Rest steht für Geräte-Leasing während der ersten Betriebsjahre zur Verfügung. Die Absichtserklärung ist nicht bindend. Jegliche Beteiligung von Sandvik steht unter dem Vorbehalt einer Due-Diligence-Prüfung, Kreditgenehmigung sowie der Aushandlung endgültiger Verträge.

Absichtserklärung der Exportkreditagentur

Unabhängig davon erhielt das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung einer führenden, vollständig in Besitz der entsprechenden Landesregierung befindlichen Exportkreditagentur, die eine potenzielle Finanzierung des Projekts in Höhe von bis zu 75 Mio. CAD in Aussicht stellt. Diese potenzielle Finanzierung ergibt sich aus einem "förderfähigen Exportinteresse" aus der geplanten Lieferung von Sandvik-Bergbauausrüstung für das Projekt. Die Absichtserklärung ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot, noch eine Verpflichtung oder Verbindlichkeit jeglicher Art dar. Jegliche Beteiligung der Exportkreditagentur steht unter dem Vorbehalt einer zufriedenstellend verlaufenden Due-Diligence-Prüfung, aller erforderlichen internen und Kreditgenehmigungen, der Einhaltung des Mandats und der Förderkriterien der Agentur sowie der Aushandlung des endgültigen Vertragswortlauts.

Ablauf der Projektfinanzierung

Mit der Absichtserklärung einer Finanzierung von Sandvik-Ausrüstung und der Absichtserklärung einer führenden Exportkreditagentur sowie der bereits zuvor angekündigten Absichtserklärung von Export Development Canada belaufen sich die erhaltenen Absichtserklärungen zur Finanzierung des Projekts nun auf insgesamt mehr als 300 Millionen CAD. Atlas Salt arbeitet mit Unterstützung seines Finanzberaters Endeavour Financial weiter an der Projektfinanzierung des Great Atlantic Salt Project.

Wie bereits offengelegt, strebt das Unternehmen vorrangig besicherte Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 350 Mio. bis 400 Mio. CAD an, mit der Option, zusätzliche nachrangige Verbindlichkeiten einzugehen, gestützt auf die am 30.09.2025 veröffentlichte aktualisierte Machbarkeitsstudie ("UFS"). Die Studie ergab einen Barwert (NPV₈) nach Steuern von 920 Mio. CAD, einen internen Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 21,3 %, eine Rückzahlung in 4,2 Jahren bei einer stationären Produktionsrate von 4,0 Millionen Tonnen pro Jahr sowie einen durchschnittlichen freien Cashflow nach Steuern von ca. 188 Mio. CAD jährlich über eine Minenlebensdauer von 25 Jahren.

Das Unternehmen wird diese Absichtserklärungen für Exportkredite und Lieferantenfinanzierungen als Grundpfeiler für ein umfassenderes Finanzierungspaket nutzen, das ein Konsortium aus Geschäftsbanken einschließt. Im Rahmen eines strukturierten, wettbewerbsorientierten Finanzierungsprozesses führt es weiterhin Gespräche mit potenziellen Kreditgebern, Vertragspartnern für Lieferantenfinanzierungen, Exportkreditagenturen und strategischen Finanzierungspartnern in verschiedenen Rechtsordnungen. Die beteiligten Parteien arbeiten derzeit im Rahmen des im Unternehmen etablierten Due-Diligence-Prozesses. Alle Diskussionen bleiben unverbindlich, und es ist nicht gewährleistet, dass eine Finanzierung zu den in Aussicht gestellten Bedingungen oder überhaupt zustande kommt. Das Unternehmen wird weitere Aktualisierungen bereitstellen, sobald wesentliche Entwicklungen eintreten.

Zusätzliche Informationen und aktuelle Updates finden Sie auf https://atlassalt.com.

Über Atlas Salt

Atlas Salt Inc. (TSXV: SALT) (OTCQX: SALQF) (FSE: 9D00) entwickelt das Great Atlantic Salt Project, ein hundertprozentiges, hochreines Steinsalzprojekt an der Westküste von Neufundland, Kanada. Dieses hat das einzigartige Potenzial, seit fast drei Jahrzehnten die erste neu erschlossene Salzmine Nordamerikas zu werden. Es wird erwartet, dass das Projekt jährlich 4,0 Millionen Tonnen Streusalz für die importabhängigen Märkte in Ostkanada und im Nordosten der USA produzieren wird. Die aktualisierte Machbarkeitsstudie 2025 beschreibt eine solide Wirtschaftlichkeit, einschließlich einer 25-jährigen Minenlebensdauer, eines durchschnittlichen jährlichen freien Cashflows nach Steuern von 188 Mio. CAD, eines Barwerts (NPV₈) nach Steuern von 920 Mio. CAD, eines internen Zinsfußes (IRR) nach Steuern von 21,3 % sowie einer Amortisationszeit von 4,2 Jahren. Als hochgradig elektrifizierter Betrieb mit geringen Emissionen konzipiert, wird Great Atlantic voraussichtlich jährlich nur so viele Scope-1-Emissionen generieren wie vier Haushalte in Neufundland. Atlas setzt sich für verantwortungsvollen Bergbau, Umweltschutz und eine Einbindung der örtlichen Gemeinschaften ein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nolan K. Peterson, CEO and Director investors@atlassalt.com

+1 (709) 275-2009

Es gilt die Safe-Harbor-Erklärung.

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen über den Fortschritt des Great Atlantic Salt Projects in Richtung Produktion, die Entwicklungspläne, die Betriebsbereitschaft und die Bauplanung des Unternehmens, die Vermarktungs- und Vertriebsstrategien des Unternehmens für Salz, die Unverfallbarkeit von Wertpapieren zu Vergütung sowie die damit verbundenen Analysen und Annahmen. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Wörtern wie "glaubt", "dürfte", "plant", "wird", "rechnet mit", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "geht davon aus" und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen auf den Annahmen, dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen für das Great Atlantic Salt Project erhalten wird, sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern und das Unternehmen die erforderliche Finanzierung beschaffen kann. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen, gehören unter anderem das Ausbleiben der erforderlichen Finanzierung, Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Rahmenbedingungen, Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, die Einhaltung umfangreicher behördlicher Auflagen sowie weitere Risiken, die in den auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Auflistung der Risikofaktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Anleger sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

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