EQS-News: CovationBio bringt Xatryx® planmäßig in die Serienproduktion und stellt auf der NW Materials Show in den USA die erste biobasierte Sport-Einlegesohle aus Nicht-Lebensmittel-Rohstoffen vor

EQS-News: Covation Biomaterials LLC / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

CovationBio bringt Xatryx® planmäßig in die Serienproduktion und stellt auf der NW Materials Show in den USA die erste biobasierte Sport-Einlegesohle aus Nicht-Lebensmittel-Rohstoffen vor



02.09.2026 / 19:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





QIDONG, China, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Covation Biomaterials LLC („CovationBio"), ein führender Innovator im Bereich biobasierter Materialien, gibt die erfolgreiche Produktion seiner ersten Serie kommerzieller, spezifikationskonformer Chargen von Xatryx.T bioTHF und Xatryx® bioPTMEG bekannt. Gleichzeitig wird das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der weltweit bekannten Einlegesohlenmarke INSITE® auf der NW Materials Show in Portland, Oregon, die weltweit erste Sport-Einlegesohle vorstellen, die mit Xatryx® bioPTMEG, einem biobasierten Material aus Nicht-Lebensmittel-Rohstoffen, hergestellt wurde. Dies markiert einen erfolgreichen Meilenstein in der Anwendungsentwicklung und demonstriert die Einsatzmöglichkeiten von Xatryx® bioPTMEG vom Rohstoff bis hin zu einem biobasierten Baustein für Schuhwerk.

Xatryx®-Werk in Qidong: Serienproduktion gemäß Spezifikation

Nach der baulichen Fertigstellung seiner ersten kommerziellen 50.000-Tonnen-Anlage für seine C4-Plattformtechnologie im April 2026 hat CovationBio rasch die erfolgreiche Produktion aufgenommen. Im August 2026 nahm das Werk in Qidong offiziell die Produktion seiner ersten kommerziellen Chargen auf, darunter Xatryx.T bioTHF sowie Produkte der Xatryx® bioPTMEG-Serie mit Molekulargewichten von 2000, 1800 und 1000. Im Rahmen strenger interner Qualitätskontrollen entsprechen alle produzierten Qualitäten den branchenüblichen Qualitätsspezifikationen.

You Feifeng, Vorstandsvorsitzender von CovationBio, erklärte: „Von der baulichen Fertigstellung bis hin zu den ersten spezifikationskonformen kommerziellen Chargen hat das Team von CovationBio den gesamten Prozess der Inbetriebnahme der Anlagen, der Prozessoptimierung und der Skalierung in nur vier Monaten abgeschlossen. Die anfängliche Spezifikationskonformität aller drei Molekulargewichtsklassen belegt die Ausgereiftheit und Stabilität unserer firmeneigenen Verfahrenstechnologie. Wir arbeiten aktiv mit nachgelagerten Kunden zusammen, um Testproben zu erstellen und Feedback zu sammeln, was die Leistungsfähigkeit unserer Produkte in Endanwendungen sowie ihre direkte Anpassungsfähigkeit an bestehende Anwendungsprozesse weiter bestätigen wird."

Als nachhaltige Alternative zu fossilem PTMEG kann Xatryx® bioPTMEG fossiles PTMEG direkt ersetzen und bietet dabei eine hervorragende Produktleistung in nachgelagerten Anwendungen wie Spandex, Polyurethanen und thermoplastischen Elastomeren, während die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Rohstoffen deutlich verringert wird.

Zu den wichtigsten Nachhaltigkeitsvorteilen des Xatryx®-Produkts gehören:

Deutlich geringere Treibhausgasemissionen bei der Herstellung im Vergleich zu fossilbasierten Pendants;

Biobasierter Anteil aus jährlich nachwachsender, nicht für Nahrungszwecke genutzter Biomasse (z. B. landwirtschaftliche Nebenprodukte wie Maiskolben), wodurch eine Konkurrenz zur Nahrungsmittelversorgung vermieden wird;

Geringere Abhängigkeit von nicht erneuerbaren fossilen Brennstoffen;

Drop-in-Lösung für nachgelagerte Kunden, die bei der Umstellung auf biobasierte Materialien keine größeren Prozessanpassungen erfordert.

INSITE ® und CovationBio® arbeiten gemeinsam an der Entwicklung der ersten teilweise biobasierten Sport-Einlegesohle aus Xatryx®

Neben diesem Meilenstein in der Produktion arbeitet CovationBio aktiv mit der Wertschöpfungskette zusammen, um verschiedene nachgelagerte Anwendungen für Xatryx® zu entwickeln. Am 2. und 3. September 2026 wird CovationBio auf der NW Materials Show in Portland gemeinsam mit INSITE®, einer weltweit anerkannten Einlegensohle-Marke, das „NextGeneration BioBased Footwear Materials Application Forum" veranstalten und offiziell die weltweit erste teilweise biobasierte Sport-Einlegensohle aus Nicht-Lebensmitteln mit Xatryx® vorstellen.

Dieses innovative Einlegesohlenprodukt nutzt Xatryx® bioPTMEG als Kernrohstoff und erweitert damit den Einsatzbereich von biobasierten Non-Food-Materialien von industriellen Rohstoffen hin zu alltäglichem Sportschuhwerk. INSITE®, mit seiner fundierten Expertise in den Bereichen Schuhbiomechanik und podologisches Design, schließt sich in dieser branchenübergreifenden Zusammenarbeit mit CovationBio zusammen und setzt damit neue Maßstäbe für nachhaltige Materialien in der Einlegesohlenbranche.

Dr. Zhao Mosha, Global Marketing Director der C4-Plattform von CovationBio, erklärte: „Von der Massenproduktion von Xatryx® im Werk in Qidong bis zur Markteinführung des Endprodukts auf der Schuhmesse in Portland haben wir gemeinsam mit INSITE® innerhalb weniger Wochen den Sprung von ‚Rohstoffen zur Endanwendung' geschafft Dies ist nicht nur ein technologischer Meilenstein für beide Unternehmen, sondern auch ein hervorragendes Beispiel dafür, dass die Branche für biobasierte Non-Food-Materialien dank der Drop-in-Fähigkeit von Xatryx®, fossile Rohstoffe zu ersetzen, und der innovativen Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette sehr effizient vom Konzept zur Realität gelangen kann. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit INSITE® und Partnern entlang der Wertschöpfungskette weitere Anwendungen zu entwickeln, um den nachhaltigen Wandel der Materialindustrie voranzutreiben."

Die NW Materials Show ist eine der einflussreichsten Fachmessen im globalen Sektor für Schuhmaterialien und Funktionstextilien. Auf der Veranstaltung wird das Team von CovationBio erläutern, wie Xatryx® die Lieferkette für Schuhmaterialien stärkt und wie es mit globalen Partnern entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten wird, um nachhaltige Entwicklungsstrategien voranzutreiben.

Informationen zu CovationBio®

Covation Biomaterials LLC (CovationBio®) wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newark, Delaware. Das Unternehmen verfügt über fortschrittliche und innovative Technologien im Bereich biobasierter Materialien und konzentriert sich darauf, ein Portfolio aus leistungsstarken und nachhaltigen Lösungen anzubieten. Aufbauend auf dem Erbe wissenschaftlicher Pionierarbeit von DuPont bietet CovationBio innovative Lösungen für die Bekleidungs-, Schuh- und Teppichindustrie. Über seine Marken, zu denen Xatryx® und Sorona® gehören, liefert CovationBio wichtige Materialien, die dazu beitragen, biobasierte Produkte für jeden Kunden erschwinglich zu machen.

CovationBio®, Xatryx® und Sorona® sind Marken von Covation Biomaterials oder seinen verbundenen Unternehmen.

Haftungsausschluss: Die obigen Aussagen zur Bewertung der Treibhausgasemissionen und zur Produktleistung basieren auf internen Testergebnissen, die von Covation Biomaterials LLC unter Verwendung repräsentativer Methoden durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach spezifischen Anwendungsszenarien und Nutzungsbedingungen variieren.

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/covationbio-bringt-xatryx-planmaWig-in-die-serienproduktion-und-stellt-auf-der-nw-materials-show-in-den-usa-die-erste-biobasierte-sport-einlegesohle-aus-nicht-lebensmittel-rohstoffen-vor-302868002.html

02.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2392956 02.09.2026 CET/CEST