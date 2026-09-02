EQS-News: Die neuen 6T-Batterien von Epsilor mit extrem hoher Kapazität für Militärfahrzeuge übertreffen den Markt mit einer Energiekapazität von 4.400 Wh/174 Ah

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Die neuen 6T-Batterien von Epsilor mit extrem hoher Kapazität für Militärfahrzeuge übertreffen den Markt mit einer Energiekapazität von 4.400 Wh/174 Ah



02.09.2026 / 09:35 CET/CEST

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Die COMBATT 6T-Batterie von Epsilor bietet die weltweit höchste Energiedichte und Kapazität. Die neueste 6T-Batterie von Epsilor entspricht der Norm MIL-PRF-32356C sowie dem NATO-Standard, befindet sich derzeit in Produktion und wird vom 8. bis 11. September 2026 auf der Internationalen Verteidigungsindustrieausstellung (MSPO) in Kielce, Polen, vorgestellt.

KIELCE, Polen, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Epsilor Electric Fuel Ltd., ein Unternehmen der Ignium-Gruppe und weltweit anerkannter Entwickler und Hersteller von intelligenten Lithium-Ionen-Batterien und Ladelösungen, gab bekannt, dass sein Flaggschiff COMBATT ELI-52526-GM 6T nun in Serienproduktion gegangen ist. Die 6T-Batterie von Epsilor entspricht den Normen MIL-PRF-32565C und den NATO-Standards und liefert mit 4.400 Wh / 174 Ah die höchste Energiekapazität in ihrer Kategorie.

Die COMBATT 6T-Batterie von Epsilor ist für Militärfahrzeuge, einsetzbare taktische autonome Stromversorgungssysteme, mobile Kommandoposten, taktische Schutzräume und einsetzbare Waffensysteme konzipiert. Die COMBATT ELI-52526-GM 6T mit der höchsten Energiekapazität ihrer Klasse ermöglicht längere Einsätze im Schleichmodus und senkt gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch, den Wartungsaufwand sowie die Gesamtlebenszykluskosten des Fahrzeugs. Die robuste Batterie ist für raue militärische Umgebungen ausgelegt und unterstützt moderne Hybridfahrzeugarchitekturen, Hochleistungsnutzlasten, elektronische Kampfsysteme, Sensoren und Kommunikationsausrüstung.

„Unser Ziel war es, neu zu definieren, was Anwender von ihrer 6T-Batterie auf dem Schlachtfeld erwarten können", sagte Ronen Badichi, Geschäftsführer und CEO von Epsilor Electric Fuel. „Die wachsende Nachfrage unserer Kunden aus dem Verteidigungsbereich nach 6T-Batterien mit höherer Energiedichte hat uns dazu veranlasst, die Produktion zu beschleunigen, und wir sind stolz darauf, dieses Produkt vorzeitig auf den Markt zu bringen."

„Der Energiebedarf ist immer eine Herausforderung", sagte Merav Kolody Shubeli, Sr. Director of International Sales bei Epsilor. „Wir haben den Skalierungsprozess von der Entwicklung bis zur Batterieproduktion beschleunigt, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden."

Die COMBATT 6T wird auf der MSPO zusammen mit dem gesamten Sortiment an Militärbatterien und Ladegeräten von Epsilor mit der höchsten Energiedichte ausgestellt.

Informationen zu Epsilor

Epsilor Electric Fuel Ltd. ist ein weltweit anerkannter Entwickler und Hersteller von intelligenten Batterien, Ladegeräten und mobilen Energiemanagementsystemen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Transport, Industrie und Schifffahrt.

Informationen zu Ignium

Ignium ist ein spezialisierter Anbieter von Komponenten und Lösungen für aktuelle und zukünftige Waffensysteme für die Verteidigungsindustrie der USA und ihrer Verbündeten.

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Kontakt:

Merav Kolody Shubeli,

Senior Director, International Sales & Marketing,

Epsilor Electric Fuel Ltd.,

merav.ks@epsilor.com

+972-52-8600364

Cision

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