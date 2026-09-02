EQS-News: Die Royal Mint wagt sich mit den neuen -50-Pence-Münzen aus der „Star Trek"-Reihe mutig dorthin, wo noch keine Münze zuvor gewesen ist

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Die Royal Mint wagt sich mit den neuen -50-Pence-Münzen aus der „Star Trek"-Reihe mutig dorthin, wo noch keine Münze zuvor gewesen ist



03.09.2026 / 01:05 CET/CEST

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LLANTRISANT, Wales, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Sechs Jahrzehnte nachdem „ " („Star Trek") erstmals auf Fernsehbildschirmen weltweit zu sehen war, präsentiert die Royal Mint zwei Sammlermünzen im Wert von 50 Pence, um dieses globale Phänomen und sein intergalaktisches Vermächtnis zu feiern.

Star Trek's intergalactic legacy is set to be immortalised on UK coins, as The Royal Mint marks 60 years of the franchise with two collectable 50p coins.

Damit ist „ "-Star-Trek- zum ersten Mal auf britischen 50-Pence-Münzen abgebildet, nachdem die vorherige Science-Fiction-Sammlermünzenserie der Münzanstalt, die erstmals 2023 eingeführt wurde, ein großer Erfolg war. Bei dieser früheren Kollektion fanden fast 800.000 Münzen ihren Weg in Sammlungen in 60 Ländern weltweit.

Die erste Münze, die ab dem 3. September erhältlich ist, zeigt den legendären Vulcan-Gruß sowie die Schriftzüge „Live Long & Prosper" und „Star Trek 60" und würdigt damit das bedeutende Jubiläum der Serie. Die zweite Münze, die ab November erhältlich ist, zeigt vier Raumschiffe aus verschiedenen Epochen der Reihe: U.S.S. „" Voyager NCC-74656, die U.S.S. „ " Enterprise NCC-1701, Enterprise – NCC-1701-D und die Klingonische Raubvogel-Raumschiffe sowie der Satz „" Star Trek 60".

Einige der Münzen werden zudem farbig sein, was an die Fernsehgeschichte der Serie anknüpft. Als „ " – „Star Trek" – 1966 erstmals ausgestrahlt wurde, waren die farbenfrohen Uniformen der Darsteller bewusst so gestaltet, dass sie auf den neuen Farbfernsehern, die damals gerade erst für das Publikum erhältlich wurden, besonders gut zur Geltung kamen. Dieser gleiche Geist der Farbigkeit spiegelt sich nun auch auf den Münzen selbst wider: Wirbelnde blaue und violette Nebel versetzen den Betrachter in die unermesslichen, unerforschten Weiten des Weltraums, die Captain Kirk und die Besatzung der U.S.S. Enterprise zu erkunden aufbrachen. So sorgen die Münzen dafür, dass sie heute ebenso auffällig sind wie einst die legendären Uniformen auf der Leinwand.

Tim Mulhall, Leiter der Fandom-Abteilung bei The Royal Mint, sagte auf: „Es ist ein Privileg für The Royal Mint, mutig voranzuschreiten und 60 Jahre ‚ ' und ‚Star Trek' mit einem Andenken zu feiern, das nicht von dieser Welt ist." Beide 50-Pence-Sammlermünzen richten sich an Fans, die mit der Reihe aufgewachsen sind und ein Stück dieser Geschichte als Andenken behalten möchten. „Es handelt sich um ein Sammlerstück, das dafür geschaffen ist, in jeder Sammlung lange zu bestehen und zu gedeihen, und es ist eine passende Art, sechs Jahrzehnte einer Franchise zu würdigen, die weiterhin Fans in der ganzen Galaxis begeistert."

Ruth Henriquez, Vizepräsidentin für Produkte und Erlebnisse bei Paramount EMEA, sagte: „Star Trek hat eine der engagiertesten Sammler-Communities der Welt, und diese Münzen sind eine Hommage an das 60-jährige Bestehen der Franchise." Die Royal Mint wählt die Marken, mit denen sie zusammenarbeitet, sorgfältig aus, und die Begeisterung, die Generationen britischer Fans für „Star Trek" hegen, macht diese Zusammenarbeit zu einer naheliegenden Wahl. „Unsere Partnerschaft mit der Royal Mint bringt den Fans einige der bekanntesten Symbole und Raumschiffe aus ‚Star Trek' in Form einer einzigartigen Kollektion näher, die exklusiv anlässlich dieses bedeutenden Jubiläums entworfen wurde und Sammlern ein bleibendes Andenken schenkt, an dem sie sich noch viele Jahre lang erfreuen können."

Seit der Ausstrahlung der ersten Folge im September 1966 hat sich „ " („Star Trek" ) zu einer der einflussreichsten Franchises der Popkultur-Geschichte entwickelt, die 12 Serien mit insgesamt mehr als 950 Folgen sowie 14 Kinofilme umfasst, die an den Kinokassen mehr als 2 Milliarden US-Dollar eingespielt haben. Das Phänomen „ " aus „Star Trek" hält bis heute an: Derzeit lernen 413.000 Menschen auf Duolingo Klingonisch, und acht Asteroiden sowie der erste Weltraumorbiter wurden zu seinen Ehren benannt.

Fans können sich beide Münzen ab dem 3. September um 9 Uhr unter, www.royalmint.com und sichern; die Preise beginnen bei 19,95 £.

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