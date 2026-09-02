EQS-News: Europäischer Verteidigungsfonds feiert ersten Geburtstag

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Europäischer Verteidigungsfonds feiert ersten Geburtstag



02.09.2026 / 11:57 CET/CEST

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Europäischer Verteidigungsfonds feiert ersten Geburtstag

Hamburg, 2. September 2026 – Der European Defence Equity Fund (WKN: A40X8V), der breit diversifiziert in die europäische Verteidigungsindustrie investiert, feierte vor kurzem sein einjähriges Bestehen. Die von M.M. Warburg gemanagte Strategie konnte in der kurzen Zeit bereits über 60 Mio. Euro einsammeln.

Bereits in seiner ersten Amtszeit machte Donald Trump klar, dass die europäischen Staaten mehr für Ihre Verteidigung ausgeben müssen. Ging es damals noch um die in den NATO-Verträgen festgeschriebenen 2% des Bruttoinlandsproduktes, so fordert der US-Präsident angesichts des russischen Angriffskrieges nun eher 5%. Auch bei den europäischen Staatenlenckern hat sich mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, das Sie sich im Zweifel auch ohne die Hilfe der USA verteidigungsfähig sein müssen und entsprechende Mittel wurden bereits bewilligt.

Auch wenn Trump es sicherlich gerne sehen würde, dass die Europäer ausschließlich bei den US-Rüstungsriesen einkaufen, werden große Summen vor allem in europäische Unternehmen gelenkt, um deren Wettbewerbssituation langfristig zu stärken. Genau dieser strukturellen Entwicklung möchte der European Defence Equity profitieren.

Dabei unterscheidet sich die Strategie gegenüber den gängigen ETFs vor allem durch das höhere Gewicht von kleineren, wachstumsstärkeren Unternehmen sowie der schnellen Umsetzung von Neuemissionen, die aktuell verstärkt an die Börse kommen und damit insgesamt einer geringeren Konzentration der wenigen großen Spieler.

„Wir gratulieren dem Fondsmanagement-Team zum ersten Geburtstag des Fonds und freuen uns sehr darüber, dass wir den Vertrieb der Strategie unterstützen dürfen,“ meint Stephan Lipfert, Geschäftsführender Gesellschafter der Multi-Boutiquen-Plattform PUNICA Invest. Besonders erfreulich sei, dass das aktive Management sich bereits zum ersten Geburtstag ausgezahlt habe. „Das Fondsmanagement liegt bei allen wichtigen Kennzahlen an der Spitze der Peergroup, was durchaus Erwartungen für die Zukunft schüren könnte,“ so Lipfert weiter.

Über Punica Invest

Punica Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der Aramea Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Als Multi-Boutiquen-Plattform bündelt Punica Invest die Stärken beider Häuser und bietet Investoren ein breites Spektrum ausgewählter Investmentlösungen.

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