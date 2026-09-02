EQS-News: Freedom24 prüft Standort in Genf als Teil einer langfristigen Schweiz-Strategie

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Freedom24 prüft Standort in Genf als Teil einer langfristigen Schweiz-Strategie



02.09.2026 / 10:05 CET/CEST

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Die europäische Fintech-Plattform evaluiert Potenziale in den Bereichen Vermögensverwaltung, digitale Finanzinfrastruktur, verantwortungsvolle KI und Data Governance.

GENF, Schweiz, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Für Freedom24, die europäische Investmentplattform und das Finanztechnologieunternehmen der Freedom Holding Corp., ist die Schweiz ein Markt von langfristigem strategischem Interesse. Aktuell prüft das Unternehmen die Möglichkeit, eine Niederlassung in Genf zu eröffnen.

Freedom24

Im Zentrum dieser Evaluierung stehen Bereiche, in denen sich die ausgewiesene Expertise der Schweiz mit den bestehenden Kompetenzen von Freedom24 überschneidet. Dazu zählen die Vermögensverwaltung, digitale Finanzinfrastrukturen sowie verantwortungsvolle Künstliche Intelligenz (KI) und Data Governance.

Unter anderem werden Geschäftsmodelle in Betracht gezogen, die den stark beziehungsorientierten Ansatz der Schweizer Vermögensverwaltung mit den proprietären Technologien der Freedom Group verbinden.

Zur bestehenden europäischen Infrastruktur von Freedom24 gehören die hauseigene Investmentplattform Tradernet sowie Neo Compliance, ein KI-gestütztes System für Compliance- und Risikomanagementprozesse. Diese technologische Erfahrung fließt maßgeblich in die Analyse des Schweizer Marktes ein und wird bestimmen, welche Rolle ein künftiger Standort in Genf für die europäische Entwicklung des Unternehmens spielen könnte.

Parallel zur Marktevaluierung und der Ausarbeitung langfristiger Pläne beabsichtigt Freedom24, den Austausch mit der Schweizer Finanz-, Technologie- und Forschungslandschaft weiter zu intensivieren.

„Die Schweiz setzt seit jeher die Maßstäbe in der Vermögensverwaltung, bei institutioneller Disziplin und im Kundenvertrauen", erklärt Evgenii Tiapkin, CEO von Freedom24. „Genf ist für uns daher der logische Ausgangspunkt, um zu untersuchen, wie sich diese Stärken mit unserer Technologie und unserer operativen Erfahrung in Europa bündeln lassen. Wir betrachten den Markt mit einer langfristigen Perspektive und werden unsere Pläne sorgfältig, im Dialog mit lokalen Akteuren und im Einklang mit den Schweizer Regulierungsvorschriften gestalten."

Sämtliche künftigen Aktivitäten in der Schweiz werden im Einklang mit den geltenden regulatorischen Anforderungen strukturiert und setzen die entsprechenden behördlichen Genehmigungen voraus. Weitere Details wird Freedom24 im Zuge der fortschreitenden Marktanalyse bekannt geben.

Über Freedom24

Freedom24 ist ein Finanztechnologie- und Online-Brokerage-Unternehmen, das europäischen Kunden den Zugang zu den wichtigsten internationalen Kapitalmärkten eröffnet.

Über seine proprietäre Plattform bietet das Unternehmen Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Finanzinstrumenten an den amerikanischen, europäischen und asiatischen Märkten. Freedom24 wird von der zypriotischen Finanzaufsichtsbehörde CySEC reguliert, operiert unter den Richtlinien von MiFID II und betreut Kunden in allen EU- und EWR-Staaten mit lokalen Teams in zentralen europäischen Märkten.

Freedom24 ist die europäische Tochtergesellschaft der Freedom Holding Corp., einer internationalen Finanzgruppe, die in den USA, Europa, dem Nahen Osten sowie Zentralasien tätig und an der Technologiebörse Nasdaq notiert ist.

Weitere Informationen finden Sie unterhttps://freedom24.com/

Cision

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