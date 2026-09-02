EQS-News: H.I.G. Capital verstärkt sein Team für Kapitalbeschaffung mit Younghee Choi als Head of Asien

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H.I.G. Capital verstärkt sein Team für Kapitalbeschaffung mit Younghee Choi als Head of Asien



02.09.2026 / 08:40 CET/CEST

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HONGKONG, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass Younghee Choi als Head of Asia in die Capital Formation Group des Unternehmens eingetreten ist. Younghee ist in Hongkong ansässig und wird die Kapitalbeschaffungsmaßnahmen in ganz Asien für die globalen Private-Equity-, Kredit- und Real-Asset-Plattformen von H.I.G. leiten.

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Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Kapitalbeschaffung und private Märkte wechselt Younghee von Blackstone zu H.I.G., wo sie leitende Positionen in den Geschäftsbereichen „Institutional Client Solutions" („ICS") und „Private Wealth" innehatte und zuletzt als Senior Managing Director sowie Leiterin des Bereichs ICS für Korea tätig war. Während ihrer Tätigkeit bei Blackstone baute Younghee Beziehungen zu einem breiten Spektrum führender institutioneller Anleger auf und aus und spielte eine Schlüsselrolle beim Aufbau des Geschäftsbereichs zur Kapitalbeschaffung im Bereich Private Wealth des Unternehmens in Korea.

Jordan Peer Griffin, Executive Managing Director und Global Head der Capital Formation Group, erklärte: „Wir freuen uns, Younghee bei H.I.G. willkommen zu heißen. Ihre umfassende Erfahrung im Bereich der Kapitalbeschaffung, ihre langjährigen Beziehungen in ganz Asien sowie ihre Fähigkeit, dauerhafte Partnerschaften mit institutionellen Anlegern und privaten Vermögenden aufzubauen, werden unsere Präsenz in der Region weiter stärken. Younghees Führungsrolle wird entscheidend dazu beitragen, unseren asiatischen LP-Stamm auszubauen und das weitere Wachstum der globalen Investitionsplattformen von H.I.G. zu fördern."

Younghee Choi, Head of Asia, erklärte ebenfalls: „Ich freue mich sehr, in einer so spannenden Phase des Unternehmenswachstums zu H.I.G. zu stoßen. Ich freue mich darauf, eng mit dem Team zusammenzuarbeiten, um unsere Beziehungen zu Investoren in ganz Asien zu vertiefen, die Präsenz von H.I.G. in der Region auszubauen und unseren Investoren die gesamte Bandbreite der globalen Kompetenzen des Unternehmens zugänglich zu machen."

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar.* Das Unternehmen hat seinen Sitz in Miami und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationale Tochtergesellschaften in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai und Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- sowie Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen sowie operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von profitablen sowie leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Kreditvergabe) als auch an den Sekundärmärkten.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in Aufwertungsobjekte, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese betreut. Das aktuelle Portfolio der Gesellschaft umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen eingeworbenen Kapital.

Kontakt:

Pressekontakt

media@hig.com

H.I.G. Capital Hong Kong, Ltd.

Suite 3106, 31. Etage, Alexandra House

18 Chater Road, Central

Hongkong, China

Telefon: +852 2707 5000

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