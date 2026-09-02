Goldman Sachs - Dieses Risikolevel sollten Sie kennen!

Die Analyse hoher Zeitebenen liefert in der Technischen Analyse oft einen entscheidenden Mehrwert. Regelmäßig wird das „Marktrauschen“ gefiltert und der Trend tritt klarer hervor. Die Goldman Aktie ist aktuell ein Lehrbuchbeispiel dafür. Im langfristigen Monatschart verdichten sich Warnsignale aus der Kerzenanalyse: Zuletzt traten zwei „shooting stars“ auf, gefolgt von einem klassischen „doji“. Diese Candlestick-Konstellation dokumentiert eine nachlassende Aufwärtsdynamik – die Bullen haben zunehmend Mühe, neue Hochs zu verteidigen. In der Summe ergibt sich eine Situation, in der nach einer langen Aufschwungphase das Risikomanagement eindeutig an Bedeutung gewinnt. Als zentrales Stopplevel lässt sich das Tief des „shooting stars“ vom Juli bei 977 USD ableiten. Ein Bruch dieser Marke würde die Korrekturgefahren deutlich anschwellen lassen, zumal dieses Level bestens mit dem alten Allzeithoch vom Januar 2026 bei 984 USD harmoniert. Um die aktuellen Bremsspuren zu negieren, ist dagegen ein neues Rekordhoch oberhalb der Marke von 1.154 USD vonnöten. Die Goldman-Aktie liefert derzeit auch ein idealtypisches Beispiel, wie mit Hilfe der Technischen Analyse die wichtigsten Money Management-Marken herausgearbeitet werden können.

Goldman Sachs (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Goldman Sachs

Quelle: LSEG, tradesignal²

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