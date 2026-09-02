Google mit wichtigem Erfolg in US-Kartellverfahren

New York, 02. Sep (Reuters) - In einem Kartellverfahren um das Geschäft mit Online-Werbung hat Google einen weiteren wichtigen Erfolg erzielt. Eine Richterin wies am Mittwoch einen Antrag der Wettbewerbsbehörden auf einen Zwangsverkauf der Anzeigenbörse AdX ab. Diese organisiert Echtzeit-Auktionen für Werbung. Die Anzeigen werden den Nutzern ausgespielt, sobald sie eine Internetseite aufrufen. Werbetreibende müssen hierfür eine Gebühr von 20 Prozent an AdX zahlen.
Das aktuelle Verfahren geht auf eine Klage des US-Justizministeriums und zahlreicher Bundesstaaten aus dem Jahr 2023 zurück. Zwei Jahre später urteilte die Richterin, dass Google ein illegales Monopol auf dem Markt für Online-Werbung und Anzeigenbörsen habe. Der US-Internetkonzern zwinge Werbetreibende, seine Börse AdX zu nutzen. Seither streiten die Kläger und der Suchmaschinenbetreiber über mögliche Änderungen der Geschäftspraktiken. Google zufolge wäre ein Zwangsverkauf von AdX technisch schwierig und würde zu längerfristiger Verunsicherung bei Werbetreibenden führen. Stattdessen bietet das Unternehmen einen leichteren Wechsel zu konkurrierenden Anzeigenbörsen an.
Für die US-Behörden ist das aktuelle Urteil ein weiterer Rückschlag bei ihren Bemühungen, die Marktmacht der großen Technologiekonzerne zu begrenzen. Vor etwa einem Jahr konnte die Alphabet-Tochter in einem anderen Verfahren den Zwangsverkauf des Internetbrowsers Chrome und des Smartphone-Betriebssystems Android abwenden. Die Forderung der US-Kartellbehörde FTC nach einem Zwangsverkauf der Foto-Plattform Instagram und des Messengerdienstes WhatsApp durch Meta wies ein US-Gericht ebenfalls ab.
(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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