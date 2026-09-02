Google mit wichtigem Erfolg in US-Kartellverfahren

New York, ⁠02. Sep (Reuters) - In einem Kartellverfahren um das Geschäft mit Online-Werbung hat Google einen weiteren wichtigen Erfolg erzielt. Eine Richterin wies am Mittwoch einen Antrag der Wettbewerbsbehörden auf einen ‌Zwangsverkauf der Anzeigenbörse AdX ab. Diese organisiert Echtzeit-Auktionen für Werbung. Die Anzeigen werden den Nutzern ausgespielt, sobald sie eine ⁠Internetseite ⁠aufrufen. Werbetreibende müssen hierfür eine Gebühr von 20 Prozent an AdX zahlen.

Das aktuelle Verfahren geht auf eine Klage des US-Justizministeriums und zahlreicher Bundesstaaten aus dem Jahr 2023 zurück. Zwei Jahre später urteilte die Richterin, dass Google ‌ein illegales Monopol auf dem Markt ‌für Online-Werbung und Anzeigenbörsen habe. Der US-Internetkonzern zwinge Werbetreibende, seine Börse AdX zu nutzen. Seither streiten die Kläger und der ⁠Suchmaschinenbetreiber über mögliche Änderungen der Geschäftspraktiken. Google zufolge wäre ein ‌Zwangsverkauf von AdX technisch ⁠schwierig und würde zu längerfristiger Verunsicherung bei Werbetreibenden führen. Stattdessen bietet das Unternehmen einen leichteren Wechsel zu konkurrierenden Anzeigenbörsen an.

Für die US-Behörden ist das aktuelle ‌Urteil ein weiterer Rückschlag bei ⁠ihren Bemühungen, die Marktmacht der ⁠großen Technologiekonzerne zu begrenzen. Vor etwa einem Jahr konnte die Alphabet-Tochter in einem anderen Verfahren den Zwangsverkauf des Internetbrowsers Chrome und des Smartphone-Betriebssystems Android abwenden. Die Forderung der US-Kartellbehörde FTC nach einem Zwangsverkauf der Foto-Plattform Instagram und des Messengerdienstes WhatsApp durch Meta wies ein US-Gericht ebenfalls ab.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)