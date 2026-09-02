HIAG Capital Market Day, 24. September 2026

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HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
HIAG Capital Market Day, 24. September 2026

02.09.2026 / 07:00 CET/CEST

Reminder

Medieninformation (PDF)

Basel, 2. September 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben Sie vor wenigen Wochen zu unserem Capital Market Day vom 24. September 2026 eingeladen. Nachstehend finden Sie zur Erinnerung die Details zum Anlass. Wir würden uns sehr darüber freuen, Sie an unserem Capital Market Day begrüssen zu dürfen. Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, gelangen Sie hier zur Registration.

Donnerstag, 24. September 2026 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Die Property Tour im Rahmen unseres Capital Market Days im Jahr 2024 stiess auf grosses Interesse und sehr positive Resonanz. Um unsere Liegenschaften und Areale erneut vor Ort erleben zu dürfen, bieten wir Ihnen am diesjährigen Capital Market Day erneut eine Property Tour, bei der wir drei Areale aus unserem vielfältigen Portfolio vorstellen werden. Die Geschäftsleitung und die Projektverantwortlichen werden Sie durch den Tag führen und Ihnen wichtige Einblicke in die verschiedenen Geschäftsfelder von HIAG geben.

Wann  Was  Wo
08.00 Uhr  Treffpunkt & Einstieg in Car  Busparkplatz Sihlquai Zürich
Vormittag   Arealbesichtigungen  Hausen/Lupfig, Winterthur
12.00 Uhr  Stehlunch und Networking   «Alto», Zürich-Altstetten
14.00 Uhr   Ende  Busparkplatz Sihlquai Zürich

Wir freuen uns auf den Anlass und die interessanten Gespräche mit Ihnen.

Freundliche Grüsse HIAG Immobilien Holding AG

  
Kontakt 
Marco Feusi
Chief Executive Officer
T +41 61 606 55 00
marco.feusi@hiag.com		Stefan Hilber
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00
stefan.hilber@hiag.com
  
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
E-Mail
www.hiag.com		 

Über HIAG HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.1 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon:+41 61 606 55 00
Internet:www.hiag.com
ISIN:CH0239518779
Valorennummer:A113S6
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2391704
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2391704 02.09.2026 CET/CEST

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