IG-Metall-Chefunterhändler fordert VW-Vorstand zu Kompromissen auf

Berlin, 02. ⁠Sep (Reuters) - Die IG Metall wirft der Volkswagen-Führung eine bewusste Konfrontation vor. "Wenn der Vorstand diesen Konflikt sucht, wird er ihn bekommen", sagte der niedersächsische IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger am Mittwoch. "Wir wollen ihn ausdrücklich nicht." Die Gewerkschaft ‌werde allerdings keine Maßnahmen akzeptieren, die kurzfristige Entlastungen bedeuteten und am Ende zur Abrissbirne für ganze Werke würden. "Die IG Metall wird ⁠nicht ⁠tatenlos zusehen, wenn die industrielle Substanz und damit die Zukunft der Standorte aufs Spiel gesetzt werden."

Was derzeit aus dem Umfeld des Unternehmens und in den Medien zu lesen sei, lasse den Schluss zu, dass der Vorstand weitreichende strukturelle Veränderungen vorbereite, sagte Gröger. Es ‌sei allerdings falsch zu glauben, dass ‌derartige Entscheidungen am VW-Aufsichtsrat vorbei getroffen werden könnten. "Umso mehr wäre es jetzt an der Zeit, dass der Vorstand auf den Pfad der Vernunft zurückkehrt", ⁠betonte er. Statt neue Eskalationsszenarien über die Medien zu kommunizieren, brauche ‌es einen ernsthaften Dialog mit ⁠der Arbeitnehmerseite. Das, was aus dem Unternehmen nach außen dringe, vermittle das Bild einer bewussten Konfrontation.

Insidern zufolge waren am Dienstag Versuche gescheitert, einen Kompromiss zu finden. Damit liegen am Freitag ‌drei Beschlussvorlagen auf dem Tisch: ⁠Zum einen handelt es sich ⁠um den Plan des Vorstands, der unter anderem das Auslaufen der Produktion in den vier Werken Emden, Zwickau, Neckarsulm und Hannover zwischen 2031 und 2034 sowie den Abbau zehntausender Arbeitsplätze weltweit vorsieht. Dazu kommen eigene Konzepte der Arbeitnehmer und des Landes Niedersachsen, das 20 Prozent an Volkswagen hält und damit nach den Sonderregeln für das Unternehmen auf eine Sperrminorität kommt.

(Bericht von Christina ⁠Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)