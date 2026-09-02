Insider: Griechenland will erste Rettungskredite schon bis 2029 tilgen

Athen, 02. ⁠Sep (Reuters) - Griechenland will Insidern zufolge seine ersten Rettungskredite aus der Schuldenkrise deutlich früher zurückzahlen als bislang geplant. Die Darlehen in Höhe von 53 Milliarden Euro könnten bereits bis 2029 vollständig getilgt sein, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Dies wären zwei Jahre ‌früher, als der bereits beschleunigte Zeitplan vorsah, der eine Rückzahlung bis 2031 anstrebte. Ursprünglich liefen die bilateralen Kredite der Euro-Länder aus dem ersten von drei Hilfspaketen sogar bis ⁠2041.

"Es ist sehr ⁠wahrscheinlich, dass wir die ersten Rettungskredite bis 2030 oder sogar bis 2029 vollständig zurückzahlen werden, anstatt bis 2031", sagte einer der Insider. Ein zweiter bestätigte den Zeitrahmen von 2029 bis 2030 und fügte hinzu, dass die vorzeitigen Rückzahlungen in den kommenden Jahren beschleunigt werden könnten - sofern die Bedingungen dies zuließen.

Die Regierung in Athen hat in diesem Jahr bereits eine ‌Rate von 6,9 Milliarden Euro und damit mehr als ‌die geplanten fünf Milliarden Euro zurückgezahlt. Der ausstehende Betrag beläuft sich demnach auf 19,5 Milliarden Euro. Für 2027 sei die vorzeitige Rückzahlung von mindestens 5,1 Milliarden Euro geplant.

Möglich wird die schnellere Tilgung durch ⁠eine robuste Konjunktur und solide Staatsfinanzen. Die griechische Wirtschaft wächst mit einer Jahresrate von zwei ‌Prozent und damit stärker als der Durchschnitt der ⁠Euro-Zone. Zudem verfügt die Regierung dank eines scharfen Vorgehens gegen Steuerhinterziehung über Barreserven von rund 32 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr erwartet sie einen Primärüberschuss – also einen Haushaltsüberschuss ohne Zinszahlungen – von rund vier Prozent der Wirtschaftsleistung. Dies ist fast ‌doppelt so viel wie ursprünglich prognostiziert.

Das Land ⁠hat damit eine bemerkenswerte Wende vollzogen. Auf ⁠dem Höhepunkt der Finanzkrise von 2009 bis 2018 stand Griechenland kurz vor dem Austritt aus der Euro-Zone und wies die höchste Staatsverschuldung im Währungsraum auf. Inzwischen ist die Schuldenquote um mehr als 60 Prozentpunkte auf 145,9 Prozent der Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr gesunken. In diesem Jahr soll sie weiter auf 136,8 Prozent fallen und damit unter die Italiens sinken. Deutschland hat eine Schuldenquote von derzeit etwa 65 Prozent. Nach der Parlamentswahl im kommenden Jahr hofft die Regierung auf eine weitere Heraufstufung der Kreditwürdigkeit durch die großen ⁠Ratingagenturen. Derzeit bewertet zum Beispiel Fitch die Bonität mit BBB - also gut.

(Bericht von Lefteris Papadimas, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)