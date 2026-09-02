Irans Außenministerium wirft USA Kriegsverbrechen vor

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach dem tödlichen Raketeneinschlag auf eine Hochzeitsfeier im Iran hat das Außenministerium in Teheran den USA Kriegsverbrechen vorgeworfen. Außenamtssprecher Ismail Baghai bezeichnete den Angriff an der iranischen Südküste auf X als "verzweifelten Versuch" der USA, ihr Scheitern im Krieg zu verbergen. Er teilte ein Video, das den Ort des Angriffs zeigen soll.

Bereits in der Nacht hatte Irans Außenministerium eine entschlossene Reaktion auf die Bombardierung in Kuhestak nahe der Küstenstadt Sirik angedroht. "Diejenigen, die heute schweigen, werden morgen selbst nicht vor den Folgen dieses Schweigens sicher sein", hieß es in der Erklärung.

Am Dienstagabend hatten iranische Medien kurz vor Mitternacht (Ortszeit) über den Vorfall berichtet und bereits Bilder verbreitet, die ein zerstörtes Gebäude sowie Verletzte und Tote zeigten. Bei dem Angriff kam demnach auch ein sechs Jahre alter Junge ums Leben. Fast 70 weitere Menschen wurden verletzt.

Auch der Leiter der iranischen Rothalbmond-Gesellschaft, Pirhussein Koliwand, verurteilte den Angriff auf die Hochzeitsfeier. In einem Brief an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag forderte er eine Untersuchung, wie die Hilfsorganisation mitteilte./arb/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Iran droht den USA nach erneuten Angriffengestern, 18:48 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Diese Tech-Aktie hat jetzt Chancen auf ein Comebackgestern, 13:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen