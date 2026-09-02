IRW-News: Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. erwirbt 100%ige Beteiligung am Uranprojekt Treeline in New Mexico, USA

IRW-PRESS: Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. erwirbt 100%ige Beteiligung am Uranprojekt Treeline in New Mexico, USA

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 2. September 2026 / IRW-Press / Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTCQB: ASRFF) (FWB: WA7) (Americas Uranium oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zum Kauf einer Mineralkonzession (die Kaufvereinbarung) mit der Firma Verdera Energy Corp. (Verdera) und Verderas hundertprozentiger Tochtergesellschaft NM Energy Holding Corp. (NM Energy) unterzeichnet hat. Demnach hat das Unternehmen zugestimmt, über NM Energy eine 100%ige Beteiligung an der Urankonzession Treeline (die Konzession Treeline oder das Konzessionsgebiet) in den Counties Cibola und McKinley im US-Bundesstaat New Mexico zu erwerben.

Die Übernahme ist ein echter Meilenstein im Rahmen der Strategie, die Americas Uranium verfolgt, um sich ein Portfolio von Uranassets in Nordamerika aufzubauen. Das Unternehmen sichert sich damit eine Explorationskonzession mit bekannter Uranmineralisierung in einem Gebiet, wo bereits Bohrungen stattgefunden haben und wo es vielfältige Möglichkeiten zur Bestätigung und Erweiterung der Ressourcen gibt.

Transaktion und wichtigste Fakten zum Projekt

· 100%ige Beteiligung am Projekt Treeline: Americas Uranium erwirbt eine 100%ige Beteiligung an der Konzession Treeline sowie die dazugehörigen Konzessionsrechte, vorbehaltlich bestehender und neu gewährter Royalties.

· Historische Schätzung von 1,02 Millionen Pfund U3O8: Zu den historischen Informationen im Hinblick auf die Konzession Treeline zählt auch eine Schätzung von rund 1.020.000 Pfund UO. Diese Schätzung stammt aus dem Jahr 1978 und es liegen keine ausreichenden Daten zu den verwendeten Verfahren vor, um festzustellen, ob ein Teil dieser Schätzung den Standards der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) entspricht (Penn and Rice, 2005). Die historische Schätzung erfolgte zu einer Zeit, die vor dem Erwerb der Anteile durch das Unternehmen lag. Es wurden von keinem qualifizierten Sachverständigen ausreichende Arbeiten durchgeführt, um eine Zuordnung der historischen Schätzung zu den aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven zu rechtfertigen. Die historische Schätzung wird vom Unternehmen daher nicht wie eine aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve behandelt. Für eine Verifizierung und Aktualisierung historischer Schätzungen sind weitere Arbeiten erforderlich, wie etwa eine Überprüfung von Annahmen, Parametern, Methoden und Testverfahren. Weitere Einzelheiten finden Sie im nachstehenden Abschnitt Historische Uranschätzung.

· Zwei bekannte Urantrends: Die Uranmineralisierung konzentriert sich auf den Bereich des North und South Trend. Anhand der historischen Daten erstreckt sich der North Trend über einen Bereich von etwa 2.000 Fuß in Nordwest-Südost-Richtung und ist etwa 175 Fuß mächtig. Der South Trend hingegen ist rund 3.250 Fuß lang und seine Mächtigkeit schwankt in etwa zwischen 50 und 150 Fuß.

· Flache Mineralisierung in relativ geringer Tiefe: Die Auswertung historischer Daten durch die Axiom Exploration Group (Axiom) zeigt, dass sich beide Mineralisierungszonen in relativ geringer Tiefe ausbreiten und somit möglicherweise günstige Bedingungen für zukünftige Bohrungen und Untersuchungen schaffen.

· Etablierter Urandistrikt: Das Konzessionsgebiet erstreckt sich über die Counties Cibola und McKinley in New Mexico. Das Gebiet hat eine lange Tradition der Uranexploration und des Uranbergbaus. Der Bergbau in der Vergangenheit fand unmittelbar südöstlich des Konzessionsgebiets in der Mine San Mateo statt.

· Klar definierter Kurs in Richtung moderner Ressourcenevaluierung: Axiom empfiehlt eine Aufstellung und Digitalisierung historischer Bohrdaten, die Erstellung eines geologischen Modells und Ressourcenmodells, die Durchführung von RC- und Diamantbohrungen, Gammamessungen sowie das Abteufen von Zwillingslöchern zu einer Auswahl von historischen Bohrlöchern, um die erforderlichen Bewertungen durchführen und möglicherweise eine neue NI 43-101-konforme Mineralressource etablieren zu können.

· Zusätzliches Explorationspotenzial: Axiom hat entlang des North und South Trend entsprechendes Explorationspotenzial ermittelt. Dazu zählen auch Bereiche nördlich und südlich der Mine San Mateo sowie ost-südostwärts in Trendrichtung. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass die Entdeckung von Mineralvorkommen im Bereich der Mine San Mateo bzw. vielversprechende Ergebnisse aus diesem Bereich trotz der räumlichen Nähe nicht zwingend Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Bereich der Konzession Treeline zulassen bzw. darauf, ob das Unternehmen in der Lage ist, aus der Konzession Treeline wirtschaftliche Erträge zu erzielen oder wirtschaftlich ertragreiche Lagerstätten in diesem Konzessionsgebiet aufzufinden.

· Attraktive Übernahmestruktur: Die Gegenleistung setzt sich aus einer Barsumme in Höhe von 100.000 USD (die Barzahlung) sowie Americas Uranium-Stammaktien im Wert von 2.000.000 CAD (jeweils eine Aktie, und zusammen die Aktien) zusammen. 90 % der Gegenleistung in Aktien werden in gestaffelten Tranchen über einen Zeitraum von 36 Monaten nach Abschluss der Transaktion ausgegeben.

· Strategische Expansionsrechte: Americas Uranium erhält außerdem das Vortrittsrecht in Bezug auf bestimmte weitere Konzessionsgebiete rund um die übernommene Liegenschaft.

Urankonzessionsgebiet Treeline

Die Konzession Treeline erstreckt sich über die Counties Cibola und McKinley in New Mexico und setzt sich zusammen aus nicht patentierten Mineralclaims, Mineralrechten im Volleigentum (fee mineral rights) sowie bestimmten gepachteten Oberflächen- und Mineralrechten.

Laut den von Axiom ausgewerteten historischen Fachdaten ist die Uranmineralisierung in dem Gebiet hauptsächlich in den Sandstein der Formationen Westwater Canyon und Poison Canyon eingebettet. Die gesamte bekannte Uranmineralisierung in der Konzession Treeline ist dem Sandstein der Formation Poison Canyon zuzuordnen, weshalb diese Sandsteinformation ein wichtiges Ziel für zukünftige Explorationen darstellt.

Im Rahmen historischer Explorationsaktivitäten wurden zwei Hauptmineralisierungstrends ermittelt, die als North Trend und South Trend bezeichnet werden. Der North Trend erstreckt sich Berichten zufolge über rund 2.000 Fuß vom Nordwesten nach Südosten und ist rund 175 Fuß mächtig. Der South Trend erstreckt sich Berichten zufolge über rund 3.250 Fuß entlang des Streichens und ist zwischen 50 und 150 Fuß mächtig.

Axiom weist darauf hin, dass beide Mineralisierungszonen relativ flach liegen und die meisten bekannten Bohrungen in der Vergangenheit innerhalb der Konzessionsgebiete in Abschnitt 24 durchgeführt wurden, der sowohl Anteile des North Trend als auch des South Trend umfasst. Bohrungen wurden in der Vergangenheit auch südöstlich von Abschnitt 24 in der Nähe der Abbaubereiche der Mine San Mateo durchgeführt. In dieser Umgebung wurde früher Uran abgebaut, unter anderem bei San Mateo und in der nahegelegenen Mine Chill Wills.

Historische Uranschätzung

Nach Prüfung des von Neil Prenn, P.E., und John A. Rice, CPG, erstellten Berichts mit dem Titel Technical Report of the Treeline Project, Cibola and McKinley Counties, New Mexico, USA vom 10. Januar 2005 (der Bericht) ortete Axiom im Konzessionsgebiet entsprechendes Explorationspotenzial und wies auf das Vorkommen einer historischen Ressource im Konzessionsgebiet hin.

Zu den historischen Informationen im Hinblick auf die Konzession Treeline zählt auch eine Schätzung von rund 1.020.000 Pfund UO. Die historische Schätzung aus dem Jahr 1978 wurde im Bericht zusammengefasst. In den historischen Schätzungen kommen die aktuellen Mineralressourcenkategorien gemäß der Vorschrift NI 43-101 nicht zur Anwendung. Es liegen nicht genügend Detailinformationen zu den in diesen Schätzungen angewendeten Verfahren vor, um feststellen zu können, ob Teile davon den Standards der Vorschrift NI 43-101 entsprechen, oder um Vergleiche mit den aktuellen CIM-Definitionsstandards anstellen zu können. Nach Kenntnis des qualifizierten Sachverständigen (QP) liegen keine aktuelleren Ressourcenschätzungen für die Konzession Treeline vor.

Das Unternehmen hält die historische Schätzung für relevant, da sie Hinweise auf die im Zuge früherer Bohrungen ermittelte Uranmineralisierung liefert und das Unternehmen bei der Planung zukünftiger Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet unterstützen kann. Das Unternehmen und sein qualifizierter Sachverständiger betrachten die historische Schätzung für die begrenzten Zwecke der Explorationsplanung als zuverlässig.

Strategische Planung der Exploration und Ressourcenerweiterung

Die Überprüfung von Axiom hat ergeben, dass die Konzession Treeline aufgrund der in Abschnitt 24 nachgewiesenen historischen Uranmineralisierung geologisches Potenzial aufweist. Axiom empfiehlt daher, die zukünftige Exploration zunächst darauf auszurichten, welche Arbeiten zur Erstellung einer aktuellen, NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung nötig sind. Und zwar:

· Auflistung und Digitalisierung aller bekannten historischen Bohrlöcher;

· Entwicklung eines aktualisierten Geomodells bzw. Ressourcenmodells;

· RC- und Diamantkernbohrungen;

· Gammamessungen und Abgleich mit den historischen Bohrlochdaten;

· Zwillingsbohrungen zu ausgewählten historischen Bohrlöchern entlang des North Trend und des South Trend;

· Sammlung und Analyse von Bohrklein und Bohrkernen anhand von modernen Analysemethoden; und

· zusätzliche Explorationsarbeiten entlang der Ausläufer des North Trend und des South Trend.

Axiom hat außerdem weiteres Explorationspotenzial ost-südostwärts in Trendrichtung in den nicht patentierten Bergbauclaims sowie in Gebieten nördlich und südlich der Mine San Mateo ermittelt. Das Unternehmen hat die Absicht, nach Abschluss der Übernahmetransaktion eine umfassende Überprüfung und Auswertung des verfügbaren historischen Datenmaterials vorzunehmen und die Ergebnisse für die Planung seines ersten Explorationsprogramms zu nutzen.

Kontext des US-Uran- und Kernenergiemarktes

Die Übernahme der Konzession Treeline erfolgt zu einem Zeitpunkt, wo im Uran- und Kernenergiesektor der Vereinigten Staaten wieder mehr investiert wird und vermehrt Aktivitäten stattfinden.

Laut der United States Energy Information Administration (EIA) stiegen die Uranfördermengen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2025 auf rund 1,4 Millionen Pfund UO, was annähernd einer Verdopplung gegenüber den 0,7 Millionen Pfund im Jahr 2024 entspricht und den höchsten Jahreswert seit 2016 darstellt. (1)

Im Jahr 2025 wurden in den Vereinigten Staaten im Zuge der Uranexploration insgesamt rund 1.824 Bohrlöcher mit einem Gesamtbohrvolumen von 1,016 Millionen Fuß abgeteuft. Die Beschäftigung in der US-Uranbranche stieg um 41 % auf 711 Vollzeit-Personenjahre, während die Ausgaben der Branche für Konzessionsflächen, Exploration, Bohrungen, Förderung und Rekultivierung auf rund 234,7 Mio. USD kletterten. (1)

Im Mai 2025 legte die US-Regierung als politisches Ziel fest, die amerikanische Kernenergiekapazität von rund 100 Gigawatt im Jahr 2024 bis zum Jahr 2050 auf 400 Gigawatt erhöhen zu wollen. (2) Im Juni 2026 kündigte das US-Energieministerium eine bedingte Darlehenszusage in Höhe von 17,5 Mrd. USD an, mit der die Beschaffung von Bauteilen mit langen Lieferzeiten für zehn neue AP1000-Kernreaktoren unterstützt und deren Umsetzung nach Möglichkeit um bis zu drei Jahre vorverlegt werden soll. (3)

Aus Sicht des Unternehmens unterstreichen diese Entwicklungen die zunehmende strategische Bedeutung der Exploration und Erschließung heimischer Uranerzvorkommen, nachdem die Vereinigten Staaten ja ihre Kernenergiekapazität ausbauen und die heimischen Lieferketten für Kernbrennstoffe entsprechend stärken wollen.

Kommentar der Unternehmensführung

Nicholas Luksha, President und Chief Executive Officer von Americas Uranium Corp., erläutert:

Die Übernahme von Treeline ist für Americas Uranium im Zuge des Aufbaus eines Portfolios an Uranassets in Nordamerika ein wichtiger Schritt. Mit einer historischen Schätzung von rund 1,02 Millionen Pfund UO, einer bekannten Uranmineralisierung sowie bereits vorhandenen Explorationsdaten verfügt Treeline über eine solide Grundlage für weitere Explorationsaktivitäten.

Im Zuge des Ausbaus der Kernenergie in den Vereinigten Staaten und der Stärkung der heimischen Lieferkette für Kernbrennstoffe werden hochwertige amerikanische Uranassets aus unserer Sicht immer mehr an Bedeutung gewinnen. Unser Fokus liegt nun darauf, auf den bisherigen Arbeiten bei Treeline aufzubauen und das Bohrausmaß, das zur Bewertung der historischen Schätzung gemäß den aktuellen Standards der Vorschrift NI 43-101 erforderlich ist, festzulegen.

Transaktionsbedingungen

Vereinbarungsgemäß erhält Verdera die Vergütung in Form einer Barsumme sowie der Emission einer Aktienanzahl entsprechend dem Gesamtwert von 2.000.000 CAD, wie folgt:

Termin Barzahlungen Wert der ausgegebenen Aktien

Bei Abschluss der Vereinbarung (das 100.000 USD 200.000 CAD(1)

Abschlussdatum)

Am Tag, der sechs Monate nach dem Abschlussdatum null 200.000 CAD(2)

liegt

Am Tag, der zwölf Monate nach dem Abschlussdatum null 200.000 CAD(2)

liegt

Am Tag, der achtzehn Monate nach dem null 200.000 CAD(2)

Abschlussdatum

liegt

Am Tag, der vierundzwanzig Monate nach dem null 400.000 CAD(2)

Abschlussdatum

liegt

Am Tag, der dreißig Monate nach dem Abschlussdatum null 400.000 CAD(2)

liegt

Am Tag, der sechsunddreißig Monate nach dem null 400.000 CAD(2)

Abschlussdatum

liegt

GESAMT: 100.000 USD 2.000.000 CAD

(1) Grundlage für den Aktienwert ist ein Richtpreis von 0,285 $ pro Aktie.

(2) Der Aktienwert wird anhand des volumengewichteten Durchschnittskurses an den zehn (10) Handelstagen (VWAP) unmittelbar vor dem Fälligkeitstag der jeweiligen Emission ermittelt, abzüglich des maximal zulässigen Abschlags und vorbehaltlich etwaiger Mindestpreisanforderungen, die gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange (CSE) auferlegt werden.

Im Rahmen der Vereinbarung hat das Unternehmen zugestimmt, Verdera eine Royalty in Höhe von insgesamt eineinhalb Prozent (1,5 %) (die Verkäufer-Royalty) zu gewähren. Das Unternehmen hat allerdings das Recht - jedoch nicht die Verpflichtung - ein Drittel (1/3) der Verkäufer-Royalty jederzeit nach dem Abschlussdatum für eine Einmalzahlung in Höhe von 400.000 CAD zurückzukaufen.

Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion (der Abschluss) sind unter anderem der Erhalt aller erforderlichen Bewilligungen und Genehmigungen, wie u.a. die Zustimmung der CSE, sowie die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Das Unternehmen rechnet mit dem Abschluss der Transaktion in den kommenden Wochen. Die Aktien sind ab dem Abschlussdatum an eine Sperrfrist von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Die gemäß der Vereinbarung auszugebenden Aktien unterliegen einer Beschränkung des wirtschaftlichen Eigentums. Sollte Verdera Aktien erhalten, die zusammen mit den zu diesem Zeitpunkt bereits gehaltenen Aktien dazu führen würden, dass Verdera unmittelbar nach Wirksamwerden der Emission dieser Aktien mehr als 19,99 % (die Eigentumsgrenze) der gesamten ausgegebenen und ausstehenden Aktien wirtschaftlich besitzt oder die Kontrolle oder Weisungsbefugnis darüber ausübt, wird diese Ausgabe über die Eigentumsgrenze hinaus bis zu jenem Zeitpunkt aufgeschoben, zu dem Verdera nach Wirksamwerden dieser Ausgabe insgesamt nicht mehr Aktien wirtschaftlich besitzt oder die Kontrolle oder Weisungsbefugnis darüber ausübt, als die Eigentumsgrenze vorgibt.

Gemäß einem am 15. Mai 2025 zwischen Verdera und enCore Energy Corp. unterzeichneten Abtretungsvertrag über Royalty-Ansprüche (Royalty Deed) ist das Konzessionsgebiet außerdem mit einer bestehenden Royalty von 2 % auf den Nettoerlös aus der Uranförderung und einer NSR-Gebühr von 2 % auf andere Mineralvorkommen belegt.

Vortrittsrecht eröffnet weitere Expansionschancen

Im Rahmen der Transaktion erhält Americas Uranium ein Vortrittsrecht im Hinblick auf bestimmte weitere Konzessionsanteile in den umliegenden Gebieten, falls Verdera einen Verkauf oder eine Übertragung solcher Anteile in Betracht zieht. Die zusätzlichen Konzessionsgebiete umfassen spezielle Teilbereiche innerhalb der Townships 13 North, Ranges 8 West und 9 West und bieten Americas Uranium die Möglichkeit, seine Liegenschaften rund um die Konzession Treeline weiter zu konsolidieren.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen zum Konzessionsgebiet Treeline wurden von Troy Marfleet, P.Geo., von Axiom, dem technischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Die technischen Informationen bezüglich der historischen Schätzung basieren auf historischen Daten, die von Axiom geprüft wurden, einschließlich des Berichts. Die historische Schätzung entspricht nicht den aktuellen Anforderungen gemäß NI 43-101, und das Unternehmen behandelt sie nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve.

Über Americas Uranium Corp.

Americas Uranium Corp. ist ein Uranexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und den Ausbau von Uranprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat und vor allem an Assets interessiert ist, die zur Deckung des steigenden Bedarfs an einer sicheren nordamerikanischen Uranversorgung beitragen. Die Stammaktien des Unternehmens notieren in Kanada unter dem Börsenkürzel NUCA, in den Vereinigten Staaten unter dem Börsenkürzel ASRFF und in Deutschland unter dem Börsenkürzel WA7.

Im Namen des Board of Directors

Nicholas Luksha

President & Chief Executive Officer

Americas Uranium Corp.

Für weitere Informationen

Americas Uranium Corp.

www.americasuraniumcorp.com

info@americasuraniumcorp.com

604-838-0184

Quellenangaben zum Kontext des US-Marktes

(1) U.S. Energy Information Administration, Bericht zur inländischen Uranproduktion 2025 / Jährliche Daten zu Vermarktung und Produktion von Uran, abrufbar unter https://www.eia.gov/uranium/production/annual/pdf/dupr.pdf.

(2) Das Weiße Haus, Exekutivmaßnahmen und Informationsblätter zur Kernenergie vom Mai 2025, abrufbar unter https://www.energy.gov/articles/fact-sheet-energy-department-delivering-accelerating-deployment-nuclear-power.

(3) U.S. Department of Energy, Juni 2026: Ankündigung von Darlehen für die amerikanische Kernenergie-Lieferkette, abrufbar unter https://www.energy.gov/articles/department-energy-announces-american-nuclear-supply-chain-loans.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Gesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glaubt, erwartet, geht davon aus, beabsichtigt, schätzt, plant, könnte, sollte, würde, wird, potenziell, geplant oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen sowie ähnliche Ausdrücke, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten, erzielt, erreicht oder umgesetzt werden können, könnten, würden oder werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar und umfassen Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen und Ausrichtungen hinsichtlich der Zukunft, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Zeitpunkt des Erhalts aller erforderlichen Zustimmungen, Börsen- und sonstigen Genehmigungen, den Zeitpunkt des Abschlusses, die Fähigkeit des Unternehmens und von Verdera, die Transaktion abzuschließen, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die historischen Schätzungen zur Planung künftiger Explorationsarbeiten auf dem Grundstück zu nutzen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für angemessen und relevant hält, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem, dass es und Verdera die erforderlichen Genehmigungen für die hierin beschriebenen Transaktionen erhalten werden, dass die Marktgrundlagen die Rentabilität der Mineralexploration stützen werden und dass die historischen Schätzungen und sonstigen Ergebnisse des Berichts für die begrenzten Zwecke der Planung von Explorationsarbeiten zuverlässig sind. Auch andere Faktoren können die zukünftigen Ergebnisse oder die Geschäftsentwicklung des Unternehmens nachteilig beeinflussen, darunter allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, zukünftige Mineralienpreise, Veränderungen auf den Finanzmärkten und bei der Nachfrage nach Mineralien, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die die Mineralexplorationsbranche betreffen, sowie die Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den jährlichen und vierteljährlichen Managements Discussion and Analysis (MD&A) des Unternehmens sowie in anderen Unterlagen beschrieben sind, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter seinem SEDAR+-Profil eingereicht hat. Anhaltender Arbeitskräftemangel, Inflationsdruck, steigende Zinssätze, das globale Finanzklima und anhaltende internationale Konflikte sind weitere Faktoren, die die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen und die wirtschaftliche Unsicherheit erhöhen, was sich auf die operative Leistung, die Finanzlage und die Zukunftsaussichten des Unternehmens auswirken kann. Insgesamt stellen die potenziellen Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Umfelds Risiken dar, die derzeit nicht beschreibbar und nicht messbar sind. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder - falls sie eintreten - welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse darstellen und werden daher aufgrund der diesen Aussagen innewohnenden Unsicherheit davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich vorgeschrieben.

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