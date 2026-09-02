IRW-News: Aztec Minerals Corp.: Aztec durchteuft 83,8 Meter mit 1,31 g/t AuÄq (0,90 g/t Au und 22,61 g/t Ag), einschließlich 7,6 Meter mit 8,34 g/t AuÄq (6,97 g/t Au und 75,42 g/t Ag)

IRW-PRESS: Aztec Minerals Corp.: Aztec durchteuft 83,8 Meter mit 1,31 g/t AuÄq (0,90 g/t Au und 22,61 g/t Ag), einschließlich 7,6 Meter mit 8,34 g/t AuÄq (6,97 g/t Au und 75,42 g/t Ag)

Aztec durchteuft 83,8 Meter mit 1,31 g/t AuÄq (0,90 g/t Au und 22,61 g/t Ag), einschließlich 7,6 Meter mit 8,34 g/t AuÄq (6,97 g/t Au und 75,42 g/t Ag), und erweitert die Streichlänge der Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung auf dem Projekt Tombstone in Arizona um 255 Meter auf mehr als 1.250 Meter

· Die fünf gemeldeten Bohrlöcher - vier erste Step-out-Bohrlöcher, allesamt mineralisiert - erweitern das Mineralisierungssystem Contention um 255 Meter nach Nordnordosten im Zielgebiet North Extension, wobei an beiden Enden eine hochgradige Mineralisierung vorliegt, die nach Norden und zu beiden Seiten hin offen ist

· Bohrloch TR26-41 lieferte 83,8 m mit im Schnitt 0,90 g/t Au und 22,61 g/t Ag (1,31 g/t AuÄq) ab 24,4 m, einschließlich 7,6 m mit im Schnitt 6,97 g/t Au und 75,42 g/t Ag (8,34 g/t AuÄq) ab 42,7 m

· TR26-43, das nördlichste Bohrloch, für das bisher die Analyseergebnisse gemeldet wurden, enthielt 51,8 m mit im Schnitt 0,70 g/t Au und 25,59 g/t Ag (1,16 g/t AuÄq) ab 85,3 m, einschließlich 19,8 m mit im Schnitt 1,93 g/t Au und 58,01 g/t Ag (2,99 g/t AuÄq), womit die bekannte Mineralisierung bei Contention um rund 255 m von TR25-26 aus weiter nach Norden auf mehr als 1.250 Meter erweitert wurde; sie ist weiterhin offen

Vancouver, British Columbia / 2. September 2026 / IRW-Press / Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) (Aztec oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Bohrungen das Mineralisierungssystem Contention auf seinem Konzessionsgebiet Tombstone im Südosten von Arizona auf eine kontinuierlich abgebohrte Streichlänge von mehr als 1.250 Metern erweitert haben. Das Unternehmen meldet heute die Ergebnisse von fünf im Umkehrspülungsverfahren (Reverse Circulation, RC) niedergebrachten Bohrlöchern, TR26-40 bis TR26-44. Diese Bohrlöcher wurden im Zielgebiet North Extension auf patentierten Bergbauclaims absolviert, die von Aztec im Laufe des vergangenen Jahres konsolidiert wurden. Bei vier der Bohrlöcher handelt es sich um erste Step-out-Bohrungen entlang des Mineralisierungssystems Contention im Zielgebiet North Extension und in allen fünf Bohrlöchern wurde eine Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung durchteuft. Zusammen mit TR26-33 und 39, deren Ergebnisse am 5. August 2026 gemeldet wurden, erweitern die Bohrlöcher die Mineralisierung bei Contention um 255 m von TR26-39 im Süden bis zu TR26-43 im Norden, und das auf Boden, der weitgehend noch nicht von Aztec abgebohrt wurde. An beiden Enden finden sich hochgradige Abschnitte, ohne unergiebige Bohrlöcher dazwischen. Das System Contention ist weiterhin nach Norden offen und weist eine nachgewiesene Streichlänge von mehr als 1.250 Metern auf.

TR26-41, unweit des Zentrums des Zielgebiets North Extension, lieferte 83,8 m mit durchschnittlich 0,90 g/t Au und 22,61 g/t Ag (1,31 g/t AuÄq) ab 24,4 m, einschließlich 7,6 m mit im Schnitt 6,97 g/t Au und 75,42 g/t Ag (8,34 g/t AuÄq). TR26-43, das nördlichste Bohrloch, über das bislang berichtet wurde, erweitert die Zone um rund 90 m weiter nach Norden; es enthielt 51,8 m mit durchschnittlich 0,70 g/t Au und 25,59 g/t Ag (1,16 g/t AuÄq) ab 85,3 m, einschließlich 19,8 m mit im Schnitt 1,93 g/t Au und 58,01 g/t Ag (2,99 g/t AuÄq). Am südlichen Ende von TR26-39 wurden in TR26-44 22,9 m mit durchschnittlich 0,79 g/t Au und 8,25 g/t Ag (0,94 g/t AuÄq) ab 10,7 m sowie ein tieferer Abschnitt von 51,8 m mit im Schnitt 0,55 g/t Au und 5,61 g/t Ag (0,65 g/t AuÄq) ab 77,7 m durchteuft. TR26-40, das zwischen TR26-39 und TR26-41 niedergebracht wurde, belegte die Kontinuität der Mineralisierung entlang der Zone und TR26-42 erprobte die östliche Seite der Zone; sie ergaben Abschnitte von beispielsweise 39,6 m mit durchschnittlich 0,16 g/t Au und 9,66 g/t Ag (0,34 g/t AuÄq).

Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wurden im Rahmen des Programms 2025-2026 dreiundneunzig RC-Bohrlöcher fertiggestellt - vierzig im Jahr 2025 und dreiundfünfzig im Jahr 2026. Die Analyseergebnisse für die neun jüngsten Bohrlöcher TR26-45 bis TR26-53 stehen noch aus; sie wurden alle fertiggestellt. Zwei der Bohrlöcher, TR26-52 und TR26-53, wurden nördlich von TR26-43 entlang des Trends der Zone niedergebracht. Diese Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet, und die Bohrungen sollen mindestens noch bis September 2026 fortgesetzt werden. Die Ergebnisse der in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher sowie die Ergebnisse der Bohrlöcher TR26-45 bis TR26-50 werden voraussichtlich in die zuvor vom Unternehmen angekündigte erste Mineralressourcenschätzung für das Projekt Tombstone einfließen.

Simon Dyakowski, CEO von Aztec Minerals, sagt dazu: Vor achtzehn Monaten gehörten uns diese Flächen nicht und waren noch nie abgebohrt worden. Heute weisen sie 255 Meter einer neuen Mineralisierung innerhalb eines Systems auf, das wir nun auf einer kontinuierlichen Strecke von 1.250 Metern nachgewiesen haben. All das wird in die erste Mineralressourcenschätzung einfließen, die wir im vierten Quartal veröffentlichen wollen. Bei vier der fünf gemeldeten Bohrlöcher handelte es sich um erste Step-out-Bohrungen und alle fünf wiesen eine Mineralisierung auf. An beiden Enden dieser Strecke konnten wir hohe Gehalte ermitteln, ohne dass dazwischen unergiebige Bohrlöcher vorliegen. TR26-41 und TR26-43 liegen 126 Meter voneinander entfernt und beide weisen jeweils einen hochgradig mineralisierten Kern auf, was bedeutet, dass der Erzgehalt des Systems Contention nicht auf einen Teil des Systems beschränkt ist. Das System ist nach Norden und zu den Seiten hin offen. Wir haben neun weitere Bohrlöcher abgeschlossen, deren Analyseergebnisse ausstehen; davon wurden zwei jenseits von TR26-43 niedergebracht. Wir gehen davon aus, dass wir das System während des restlichen Verlaufs des Programms weiter ausdehnen können.

Zu den Highlights der für das Konzessionsgebiet Tombstone gemeldeten RC-Bohrungen gehören:

· In Bohrloch TR26-41 wurden 83,8 m mit durchschnittlich 0,90 g/t Au und 22,61 g/t Ag (1,31 g/t AuÄq) ab 24,4 m, einschließlich 7,6 m mit 6,97 g/t Au und 75,42 g/t Ag (8,34 g/t AuÄq) ab 42,7 m, 9,1 m mit durchschnittlich 0,73 g/t Au und 51,72 g/t Ag (1,67 g/t AuÄq) ab 54,9 m, 3,0 m mit durchschnittlich 2,87 g/t Au und 53,20 g/t Ag (3,84 g/t AuÄq) ab 71,6 m und 3,0 m mit durchschnittlich 0,16 g/t Au und 78,15 g/t Ag (1,58 g/t AuÄq) ab 82,3 m, durchteuft. Der Abschnitt enthält zwei historische Abbaustätten von 35,7 bis 37,2 m bzw. 80,8 bis 82,3 m, die als keine Probe gemeldet wurden. Eine separate Zone an der Oberfläche lieferte im Schnitt 0,26 g/t Au und 12,13 g/t Ag (0,48 g/t AuÄq) auf 4,6 m, einschließlich 3,0 m mit durchschnittlich 0,36 g/t Au und 15,85 g/t Ag (0,65 g/t AuÄq) ab der Oberfläche.

· Bohrloch TR26-44, das am südlichen Ende der Bohrlöcher, 29 m südlich von TR26-39, niedergebracht wurde, wies eine Mineralisierung in fünf Zonen innerhalb eines Mantels von 146,3 m von 10,7 m bis 157 m auf, was insgesamt 112,8 m an zusammengesetzter Mineralisierung entspricht. Die Zonen beinhalten 22,9 m mit durchschnittlich 0,79 g/t Au und 8,25 g/t Ag (0,94 g/t AuÄq) ab 10,7 m, einschließlich 3,0 m mit im Schnitt 3,91 g/t Au und 12,65 g/t Ag (4,14 g/t AuÄq) ab 18,3 m, und 51,8 m mit durchschnittlich 0,55 g/t Au und 5,61 g/t Ag (0,65 g/t AuÄq) ab 77,7 m, einschließlich 6,1 m mit im Schnitt 3,60 g/t Au und 5,98 g/t Ag (3,71 g/t AuÄq) ab 86,9 m. Eine historische Abbaustätte von 24,4 bis 27,4 m wird als keine Probe gemeldet.

· Bohrloch TR26-43, das nördlichste Bohrloch, für das bisher die Analyseergebnisse gemeldet wurden, wurde 126 m nordöstlich von TR26-41 und 65 m nordöstlich von TR26-42 niedergebracht und erweiterte die mineralisierte Zone um etwa 90 m nach Norden von TR26-41. Darin durchteuft wurden 51,8 m mit im Schnitt 0,70 g/t Au und 25,59 g/t Ag (1,16 g/t AuÄq) ab 85,3 m, einschließlich 19,8 m mit durchschnittlich 1,93 g/t Au und 58,01 g/t Ag (2,99 g/t AuÄq) ab 109,7 m. Der Abschnitt enthält eine historische Abbaustätte von 123,4 bis 126,5 m, die als keine Probe gemeldet wurde; zwischen 71,6 und 77,7 m wurde ebenfalls keine Probe aus dem Bohrloch gewonnen. Eine Zone an der Oberfläche lieferte 18,3 m mit durchschnittlich 0,15 g/t Au und 3,82 g/t Ag (0,22 g/t AuÄq); zwischen 158,5 m und 202,7 m wurden zwei tiefere Zonen durchteuft (siehe Tabelle 1A). Die Zone ist weiterhin nach Norden offen.

· In Bohrloch TR26-40, das zwischen TR26-39 und TR26-41 niedergebracht wurde, wurden 59,4 m mit durchschnittlich 0,18 g/t Au und 12,38 g/t Ag (0,40 g/t AuÄq) ab 33,5 m, einschließlich 4,6 m mit im Schnitt 0,72 g/t Au und 18,73 g/t Ag (1,06 g/t AuÄq) ab 54,9 m und 3 m mit im Schnitt 0,37 g/t Au und 34,35 g/t Ag (1,00 g/t AuÄq) ab 67,1 m, durchteuft. Eine Zone an der Oberfläche lieferte 7,6 m mit durchschnittlich 0,11 g/t Au und 4,54 g/t Ag (0,19 g/t AuÄq); eine zweite oberflächennahe Zone wurde ab 15,2 m durchteuft (siehe Tabelle 1A). Das Bohrloch belegte die Kontinuität der Mineralisierung zwischen TR26-39 und TR26-41.

· In Bohrloch TR26-42, das 73 m östlich und 26 m nördlich von TR26-41 niedergebracht wurde, wurden 39,6 m mit durchschnittlich 0,16 g/t Au und 9,66 g/t Ag (0,34 g/t AuÄq) ab 33,5 m, einschließlich 3,0 m mit im Schnitt 1,29 g/t Au und 43,65 g/t Ag (2,08 g/t AuÄq) ab 35,1 m, zusammen mit zwei schmaleren Zonen durchteuft (siehe Tabelle 1A). Das Bohrloch trägt zur Erweiterung des Ostrandes der Mineralisierung bei Contention bei.

· In jedem Bohrloch, über das in dieser Pressemitteilung berichtet wird, wurde eine Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung durchteuft. Die Mineralisierung entlang des Systems Contention steht in engem Zusammenhang mit den historischen untertägigen Abbaustätten; sie wurden in TR26-41, TR26-43 und TR26-44 durchteuft und werden als keine Probe anstelle eines Nullgehalts gemeldet, wo sie innerhalb eines mineralisierten Abschnitts liegen (siehe Tabelle 1A)

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Abbildung 1. Längsschnitt der Zone Contention auf Tombstone, Blickrichtung Westen, mit durchgängiger Mineralisierung auf 1.250 Meter Streichlänge. Der neue Abschnitt von 255 Metern, über den in dieser Pressemitteilung berichtet wird, ist am nördlichen Ende des Längsschnitts hervorgehoben.

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Abbildung 2. Lageplan mit den Bohransatzpunkten und den Au-Äquivalentwerten (g/t) aus der Bohrkampagne 2025-2026 auf dem Konzessionsgebiet Tombstone im Südosten von Arizona. Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher (TR26-40 bis TR26-44) sind rot dargestellt; abgeschlossene Bohrlöcher, deren Untersuchungsergebnisse noch ausstehen, sind grün dargestellt. Zuvor gemeldete Bohrlöcher sind orange und die Bohrlöcher aus den Jahren 2020-2024 Weiß dargestellt.

Die Bohrabschnitte können hier abgerufen werden:

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR26-40

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR26-41

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR26-42

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR26-43

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR26-44

Tabelle 1A: Ergebnisse der gemeldeten Bohrlöcher

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ag (g/t) AuÄq Kommentare

(g/t)

TR26-40 0,0 7,6 7,6 0,11 4,54 0,19

und 15,2 19,8 4,6 0,09 1,83 0,13

und 33,5 93,0 59,4 0,18 12,38 0,40

Einschließlich 54,9 59,4 4,6 0,72 18,73 1,06

Einschließlich 61,0 65,5 4,6 0,14 26,23 0,61

Einschließlich 67,1 70,1 3,0 0,37 34,35 1,00

Einschließlich 83,8 86,9 3,0 0,16 24,50 0,61

TR26-41 0,0 4,6 4,6 0,26 12,13 0,48

Einschließlich 0,0 3,0 3,0 0,36 15,85 0,65

und 24,4 108,2 83,8 0,90 22,61 1,31 Abbaustätte von 35,7-37,2 m, 80,8-82,3

m, keine

Probe

Einschließlich 42,7 50,3 7,6 6,97 75,42 8,34

Einschließlich 54,9 64,0 9,1 0,73 51,72 1,67

Einschließlich 71,6 74,7 3,0 2,87 53,20 3,84

Einschließlich 82,3 85,3 3,0 0,16 78,15 1,58

TR26-42 13,7 16,8 3,0 0,09 2,05 0,13

und 33,5 73,2 39,6 0,16 9,66 0,34

Einschließlich 35,1 38,1 3,0 1,29 43,65 2,08

und 120,4 129,5 9,1 0,09 2,03 0,12

TR26-43 0,0 18,3 18,3 0,15 3,82 0,22 Anmerkung zum Bohrloch: keine Gewinnung

von 71,6-77,7

m

und 85,3 137,2 51,8 0,70 25,59 1,16 Abbaustätte von 123,4-126,5 m, keine

Probe

Einschließlich 109,7 129,5 19,8 1,93 58,01 2,99 Abbaustätte von 123,4-126,5 m, keine

Probe

und 158,5 161,5 3,0 0,04 5,80 0,14

und 193,5 202,7 9,1 0,35 5,30 0,45

TR26-44 10,7 33,5 22,9 0,79 8,25 0,94 Abbaustätte von 24,4-27,4 m, keine Probe

Einschließlich 18,3 21,3 3,0 3,91 12,65 4,14

und 39,6 45,7 6,1 0,07 5,03 0,16

und 54,9 67,1 12,2 0,37 7,93 0,52

Einschließlich 54,9 57,9 3,0 1,20 3,05 1,26

und 77,7 129,5 51,8 0,55 5,61 0,65

Einschließlich 86,9 93,0 6,1 3,60 5,98 3,71

und 137,2 157,0 19,8 0,13 3,72 0,20

Anmerkung 1: Die Gold- und Silberäquivalente werden anhand der Rückgewinnungsraten aus metallurgischen Untersuchungen von RC-Bohrprobenpulpen durch Dritte, die am 21. Januar 2026 abgeschlossen wurden (81,5 % für Au und 75,9 % für Ag), sowie der Durchschnittspreise vom 1. Januar 2026 bis zum 1. Mai 2026 (4.817 US-Dollar/Unze Au, 81,36 US-Dollar/Unze Ag) berechnet, was einem Preisverhältnis von 59,2:1 entspricht. Bereinigt um die unterschiedlichen Rückgewinnungsraten der Metalle wurde für die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher ein Silber-Gold-Verhältnis von 55:1 zugrunde gelegt. Das AuÄq-Verhältnis wurde für den Zeitraum November 2025 bis Februar 2026 mit 70:1, für das Jahr 2025 vor November mit 90:1, für die Jahre 2023 und 2024 mit 80:1 und für das Jahr 2021 mit 70:1 angegeben.

Bohrprogramm 2025/2026

Die bisher im Rahmen des laufenden Programms 2025/2026 fertiggestellten dreiundneunzig RC-Bohrlöcher sind größtenteils Teil eines Fächerrastermusters, das derzeit in der Zone Contention gebohrt wird. Die meisten RC-Bohrlöcher sind so ausgerichtet, dass sie die Ausdehnung an den westlichen und östlichen Rändern, die südlichen und nördlichen Ausläufer sowie den Bereich unterhalb der nach Norden verlaufenden Hauptzielzone Contention untersuchen, in der sich die historische Untertage- und Tagebaumine Contention befindet. Mehrere RC-Bohrlöcher untersuchten Ziele in den Gebieten Westside und Hard Up an prognostizierten Schnittpunkten von Antiklinalen, Gängen und Spaltadern unter mineralisierten Aufschlüssen und historischen Schächten. Im Rahmen des Bohrprogramms wurden weiterhin in der Tiefe und horizontal durchgehend oxidierte und hämatitreiche, verkieselte hydrothermale Brekzien identifiziert, die aus Quarz-Feldspat-Porphyr-Gängen und klastischen Sedimentfragmenten der Bisbee-Gruppe bestehen - typisch für das Material, das historisch in der Mine Contention abgebaut wurde.

Weitere Mineralisierungsarten werden durch die aktuellen Bohrungen umrissen: Mangan-Verdrängungsmineralisierung in Kalksteinformationen und Skarnen, Quarzäderchen, oxidierte Sulfidrelikte wie Versprengungen, Silifizierung von alteriertem Hornfelsen, Quarz-Feldspat-Porphyren und hydrothermalen Brekzien.

Die Hauptziele des Bohrprogramms 2025/2026 bestanden darin, die bekannte Mineralisierung horizontal nach Westen, Norden und Süden sowie in Fallrichtung über die von Aztec in den Jahren 2020-2024 in der Contention Pit gebohrten Bohrlöcher hinaus zu erweitern, wobei Step-out-Bohrungen durchgeführt wurden, um die dort entdeckte flache, breit angelegte Gold-Silber-Mineralisierung mit großvolumiger Tonnage zu vergrößern; die ersten tiefen CRD-Ziele durch Kernbohrungen zu erproben sowie im Rahmen von Erstbohrungen neue Ziele im Gebiet Westside zu erkunden. Die Bohrergebnisse zeigten, dass die Mineralisierung im Gebiet Contention in alle Richtungen, einschließlich in die Tiefe, noch offen ist und sich das mineralisierte Volumen ausdehnt.

Tabelle 1B: Gemeldete Ergebnisse für Tombstone 2026

Bohrloch von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ag (g/t) AuÄq (g/t) (1) Kommentare

TR26-01 51,7 72,9 21,3 0,038 11,76 0,208 Abbaustätte in 71,4-73,0 m keine Proben

86,6 110,9 24,3 0,039 13,37 0,230 Die letzten vier Proben liegen in einer

Abbaustätte, keine

Rückgewinnung

TR26-02 0,0 19,8 19,8 0,136 12,62 0,316

54,7 60,8 6,1 0,088 13,67 0,284

91,2 100,3 9,1 0,094 5,65 0,175

130,7 147,4 16,7 0,076 2,76 0,115

TR26-03 147,4 161,1 13,7 0,069 3,73 0,122

167,2 177,8 10,6 0,103 7,21 0,206

193,0 205,2 12,2 0,149 8,7 0,273

TR26-04 53,2 63,8 10,6 0,057 8,17 0,173

147,4 161,1 13,7 0,040 4,16 0,1

168,7 188,5 19,8 0,220 13,75 0,416

TR26-05 16,7 36,5 19,8 0,223 8,78 0,358

60,8 73,0 12,2 0,117 3,85 0,172

80,6 130,7 50,2 0,112 4,90 0,182

136,8 158,1 21,3 0,117 11,44 0,280

165,7 174,8 9,1 0,086 4,65 0,152

182,4 217,4 35,0 0,119 5,95 0,204

231,0 255,3 24,3 0,091 3,6 0,142 Bohrloch endet in Mineralisierung

TR26-06 31,9 47,1 15,2 0,124 4,06 0,182

62,3 69,9 7,6 0,223 11,66 0,390

88,2 120,1 31,9 0,159 3,86 0,214

130,7 158,1 27,4 0,057 29,22 0,474

202,2 261,5 59,3 0,104 4,96 0,175 Bohrloch endet in Mineralisierung

TR26-07 50,2 162,6 112,4 0,479 12,64 0,659 Abbaustätte von 59,3 bis 62,3 m

173,2 185,4 12,2 0,127 8,11 0,243

221,9 238,6 16,7 0,049 7,49 0,156 Bohrloch endet in Mineralisierung

TR26-08 121,6 129,2 7,6 0,576 8,4 0,696

TR26-09 35,0 45,6 10,6 0,069 9,06 0,199

53,2 59,3 6,1 0,181 13,1 0,367

158,1 164,1 6,1 0,041 7,37 0,147

TR26-10 PC 112,5 118,6 6,1 0,162 9,15 0,293

TR26-11 100,3 200,6 100,3 0,173 11,46 0,337

TR26-12 100,3 149,0 48,6 0,172 18,04 0,430

TR26-13 18,2 27,4 9,1 0,056 8,27 0,174

63,8 68,8 4,6 0,132 3,33 0,180

85,1 91,2 6,1 0,039 5,00 0,110

194,5 200,6 6,1 0,062 4,275 0,123

TR26-14 0,0 10,6 10,6 0,195 13,00 0,381

39,5 147,4 107,9 0,618 24,80 0,972

176,3 225,0 48,6 0,091 8,11 0,206

234,1 243,2 9,1 0,121 10,67 0,267 Bohrloch endet in Mineralisierung

TR26-15 92,7 139,8 47,1 0,214 13,26 0,456

156,6 200,6 42,6 0,096 3,42 0,157 Bohrloch endet in Mineralisierung

TR26-16 57,9 147,8 89,8 0,223 10,96 0,423

164,6 179,8 15,2 0,069 5,68 0,157

195,0 198,1 3,1 0,077 5,7 0,181 Bohrloch endet in Mineralisierung

TR26-17 62,5 67,1 4,6 0,613 2,13 0,651

82,3 204,2 121,9 0,294 11,3 0,499 Bohrloch endet in Mineralisierung,

Abbaustätte von 111,2-114,3 m,

118,9-121,9

m

Einschließlich 85,3 97,5 12,2 1,017 14,54 1,281

TR26-18 0,0 53,2 53,2 0,775 31,94 1,356

Einschließlich 25,8 44,1 18,2 1,909 79,07 3,346

79,0 100,3 21,3 0,132 4,41 0,212

111,0 164,2 53,2 0,084 6,246 0,198

TR26-19 13,7 80,6 66,9 1,050 23,21 1,472

Einschließlich 30,4 57,8 27,4 2,309 43,23 3,095

88,2 107,9 19,8 0,162 6,68 0,283

114,0 135,3 21,3 0,395 12,37 0,620

142,9 167,2 24,3 0,092 7,14 0,221

174,8 199,1 24,3 0,105 10,0 0,286 Bohrloch endet in Mineralisierung

TR26-20 51,8 73,1 21,3 0,08 9,04 0,24 Mine Independence

Einschließlich 51,8 56,4 4,6 0,24 23,37 0,67

und 94,5 100,6 6,1 0,03 7,98 0,18

TR26-21 18,3 36,6 18,3 0,05 19,03 0,39 Mine Independence

Einschließlich 19,8 24,4 4,6 0,06 58,60 1,13

TR26-22 0,0 4,6 4,6 0,09 4,23 0,17 Mine Independence

und 44,2 48,8 4,6 0,08 4,67 0,16

TR26-23 16,8 39,7 22,9 0,13 13,04 0,37 Hard Up

und 59,4 64,0 4,6 0,04 3,73 0,10

und 147,8 150,8 3,0 0,12 1,70 0,15

TR26-24 12,2 19,8 7,6 0,06 15,46 0,34 Hard Up

und 114,3 121,9 7,6 0,07 6,12 0,18

und 242,3 257,5 15,2 0,04 7,86 0,18

und 275,8 278,8 3,0 0,16 1,85 0,19

TR26-25 Keine Ergebnisse mit relevanten Werten

TR26-26 13,7 18,3 4,6 0,16 18,2 0,49 Ostseite der Grand Central Pit

und 125,0 135,6 10,6 0,34 19,36 0,70

TR26-27 Keine Ergebnisse mit relevanten Werten

TR26-28 155,4 190,5 35,1 0,04 5,33 0,13 Ostseite der Grand Central Pit

und 199,6 219,4 19,8 0,20 20,28 0,57

Einschließlich 208,8 219,4 10,7 0,34 33,50 0,95

und 239,3 242,3 3,0 0,05 4,10 0,13

TR26-29 131,1 160,1 29,0 0,10 8,84 0,26 Ostseite des Gebiets Little Joe

Einschließlich 144,8 149,4 4,6 0,44 28,10 0,95

und 175,3 179,9 4,6 0,14 8,60 0,30

TR26-30 0,0 198,1 198,1 0,86 24,52 1,30 Abbaustätte in der Tiefe von 112,8-114,3

m, keine Probe; 1,5 m aus dem Abschnitt

ausgeschlossen

Einschließlich 6,1 161,5 155,4 1,08 30,23 1,63

Einschließlich 24,4 41,2 16,8 1,51 58,04 2,56

Einschließlich 56,4 100,6 44,2 1,50 60,51 2,60

Einschließlich 121,9 128,0 6,1 9,54 35,03 10,18

TR26-31 21,3 32,0 10,7 0,39 2,73 0,44

und 65,5 129,5 64,0 0,42 13,54 0,67

Einschließlich 82,3 103,6 21,3 1,07 28,42 1,59

und 141,7 147,8 6,1 0,06 5,95 0,17

und 161,5 169,2 7,6 0,07 4,12 0,14

und 176,8 185,9 9,1 0,06 2,77 0,11

TR26-32 Keine Ergebnisse mit relevanten Werten

TR26-33 0,0 7,6 7,6 0,19 11,76 0,41 Gebiet North Extension

und 24,4 30,5 6,1 0,10 1,18 0,12

und 39,6 42,7 3,0 0,04 4,55 0,12

und 70,1 77,7 7,6 0,30 8,88 0,46

und 85,3 99,1 13,7 1,50 23,56 1,93 Abbaustätte von 94,5-97,5 m

Einschließlich 88,4 96,0 7,6 2,64 40,72 3,38

TR26-34 1,5 7,6 6,1 0,09 5,35 0,19

und 44,2 70,1 25,9 0,19 11,95 0,41

Einschließlich 59,4 68,6 9,1 0,49 20,05 0,85

und 82,3 86,9 4,6 0,04 5,67 0,14 Abbaustätte von 85,3-89,9 m

und 102,1 112,8 10,7 0,07 10,50 0,26

und 135,6 146,3 10,7 0,08 5,37 0,17

TR26-35 62,5 77,7 15,2 0,07 6,57 0,19

und 83,8 106,7 22,9 0,12 10,61 0,31

Einschließlich 97,5 100,6 3,0 0,18 35,40 0,82

und 158,5 182,9 24,4 0,10 7,51 0,23

TR26-36 45,7 54,9 9,1 0,04 3,70 0,11

und 91,4 123,4 32,0 0,13 12,50 0,36

Einschließlich 102,1 106,7 4,6 0,55 26,37 1,03

und 134,1 138,7 4,6 0,03 11,33 0,24

TR26-37 16,8 22,9 6,1 0,13 3,43 0,19 Abbaustätte von 30,5-36,6 m, keine Probe

und 45,7 125,0 79,2 0,26 8,88 0,42

Einschließlich 85,3 88,4 3,0 0,86 22,70 1,27

Einschließlich 100,6 106,7 6,1 0,59 15,58 0,88

und 131,1 137,2 6,1 0,05 6,35 0,17

und 146,3 153,9 7,6 0,09 3,10 0,14

und 161,5 164,6 3,0 0,04 6,45 0,16

und 192,0 205,7 13,7 0,13 5,68 0,23

TR26-38 0,0 97,5 97,5 1,06 16,08 1,36

Einschließlich 68,6 86,9 18,3 4,60 52,49 5,55

Einschließlich 79,2 85,3 6,1 12,17 69,08 13,43

und 105,2 211,8 106,7 0,10 4,16 0,17

TR26-39 10,7 99,1 88,4 1,42 14,58 1,69 Gebiet North Extension

Einschließlich 27,4 33,5 6,1 1,55 4,53 1,63

Einschließlich 64,0 76,2 12,2 6,38 33,93 7,00

Einschließlich 65,5 71,6 6,1 12,23 56,28 13,25

und 134,1 137,2 3,0 0,07 6,90 0,19

und 146,3 176,8 30,5 0,18 5,63 0,28

Einschließlich 169,2 173,7 4,6 0,56 11,97 0,78

Core

TC25-01 256,0 268,2 12,2 0,01 4,70 0,10 Ziel South AMT

TC25-02 341,7 344,7 3,0 0,03 10,60 0,23 Ziel South AMT

TC25-03 183,5 193,6 10,1 0,16 12,72 0,39 Ziel North CRD

und 202,7 207,3 4,6 0,08 5,57 0,18

und 213,4 225,6 12,2 0,04 14,20 0,30

und 379,5 384,1 4,6 0,06 5,5 0,16 CRD - 0,44 Pb, 0,28 Zn

und 545,6 550,2 4,6 0,64 2,65 0,69 T-8 CRD-Zielhorizont -0,21 Pb, 0,02 Zn

TC25-04 303,3 309,4 6,1 0,04 3,93 0,11 Ziel South AMT

und 317,0 323,1 6,1 0,03 4,53 0,12

und 336,8 368,8 32,0 0,08 9,96 0,26 0,15 Pb, 0,12 Zn

Einschließlich 338,3 341,3 3,0 0,53 35,50 1,18 0,58 Pb, 0,24 Zn

und 393,2 399,3 6,1 0,09 8,25 0,24

und 495,3 498,3 3,0 0,13 8,55 0,29

Tabelle 2 - Koordinaten der Bohrlöcher 2026

Bohrloch UTM East UTM North Azimut Neigung Gesamttiefe (m)

TR26-40 588923 3508227 103 -50 121,9

TR26-41 588923 3508255 102 -47 152,4

TR26-42 588996 3508281 102 -64 152,4

TR26-43 589012 3508344 106 -50 207,3

TR26-44 588899 3508115 100 -60 176,8

Die fortgesetzten, erfolgreichen Bohrungen im Bereich der Grube Contention wurden durch das von Aztec erstellte 3D-Modell der geologischen Verhältnisse und des Untertagebaus unterstützt, das zur gezielten Erschließung potenzieller Erweiterungsmöglichkeiten des Systems Contention entwickelt wurde. Das gesamte System Contention ist noch nicht vollständig definiert und bildet den Schnittpunkt weiterer mineralisierter Zonen, darunter die Antiklinale Westside.

Bohrproben werden alle 1,52 m aus RC-Fragmenten und alle 1,5 m aus Sägematerial der Kernbohrlöcher genommen. Die Proben werden von zwei zertifizierten Labors analysiert: entweder von Bureau Veritas auf Gold mit einer Probenmenge von 30 Gramm nach der Methode FA430, gefolgt von einer Multielementanalyse nach MA300, oder von Skyline Labs auf Gold mit einer Probenmenge von 30 Gramm nach der Methode FA-1, gefolgt von einer Multielementanalyse nach TE-3. Beide Labors sind unabhängig vom Unternehmen und von der qualifizierten Person. Überschreitungen, sofern vorhanden, werden nach den Methoden MA370/MEA-2 oder FA530/FA-3 analysiert. Die zusammengesetzten Abschnitte werden mit einem Cut-off-Wert von 0,10 g/t AuÄq angegeben; sie weisen eine interne Verwässerung von maximal drei aufeinanderfolgenden Proben mit Werten unter der Cut-off-Grenze auf und bestehen aus mindestens zwei Proben. Dies entspricht der Methodik, die auch in der Pressemitteilung vom 5. August 2026 verwendet wurde, sodass die Abschnitte direkt miteinander verglichen werden können. Wenn eine historische untertägige Abbaustätte oder ein Hohlraum innerhalb des gemeldeten Abschnitts auftritt, wird die unerprobte Länge als keine Probe (historische Abbaustätte oder Hohlraum) gekennzeichnet; sie ist in der Länge des gemeldeten Abschnitts enthalten, aber vom Durchschnittsgehalt ausgeschlossen, ihr wird kein Nullgehalt zugewiesen. Das Unternehmen setzt bei seinen Explorationsprobenahmeprogrammen standardmäßig Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren als Teil seiner Probenahme-, Analyse- und Bewertungsverfahren ein. Die Proben und ihre Entnahme werden durch ein branchenübliches QAQC-Programm kontrolliert, das alle Bohrlöcher mit zertifizierten Leerproben, Standards und Duplikaten umfasst. Die Proben werden regelmäßig zur geochemischen Analyse in das Labor Bureau Veritas Minerals in Hermosillo, Mexiko, oder Skyline Labs in Tucson, AZ, gebracht. Die QAQC für die Bohrprogramme wurde bewertet und für gut befunden. Bei den angegebenen Abschnittslängen handelt es sich um scheinbare Mächtigkeiten der Mineralisierung und nicht die wahren Mächtigkeiten; auf dem Konzessionsgebiet können diese 30 % bis 100 % der augenscheinlichen Mächtigkeiten entsprechen.

Das Projekt Tombstone im Überblick

Aztec Minerals hält eine 85%ige Beteiligung am Joint Venture für das Konzessionsgebiet Tombstone, das die meisten der ursprünglich patentierten Bergbauclaims in dem Hauptgebiet sowie einige kürzlich erworbene Konzessionsgebiete umfasst.

Das Hauptziel der derzeitigen Bohrungen ist die weitere Prüfung der oberflächennahen, großvolumigen, potenziell für Haufenlaugung geeigneten, mesothermalen Gold-Silber-Oxidmineralisierung neben und unter der früher aktiven Grube Contention durch Step-out-Bohrungen. Künftige Bohrungen sollen auf die weitere Untersuchung der Ergebnisse des derzeitigen Programms ausgerichtet werden. Mögliche Ziele könnten Erweiterungen entlang des Streichens und in Fallrichtung der oberflächennahen Oxidmineralisierung in die Tiefe enthalten und sich entlang dieser Trends tiefer in die Sulfidzone bewegen, da in der Vergangenheit bedeutende Produktion in Tiefen von 300 Metern erfolgte*2.

Das Projekt Tombstone befindet sich 100 Kilometer (km) südöstlich von Tucson in Arizona und umfasst einen Großteil der historischen Silberregion Tombstone. Tombstone ist für seine hochgradigen, oxidierten Silber-Gold- und mesothermalen Erzadern (Stringer Lodes), hydrothermale Brekzien und Manto-CRD-Erzkörper bekannt, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert abgebaut wurden. Die historische Silberproduktion im Tombstone-Distrikt wurde zwischen 1878 und 1939 auf 32 Millionen Unzen und 250.000 Unzen Gold geschätzt. *2

Die Geologie des Distrikts besteht aus einer Mischung aus oberflächennahen, oxidierten Au-Ag- und Basismetall-Lagerstätten, die mit CRD und Skarn in Verbindung stehen und sich in gefalteten und geschobenen Sedimenten, Intrusivgängen und Erzgängen befinden, sowie den wenig erkundeten Sulfid-Varianten, die sich unterhalb des Grundwasserspiegels befinden.

Die Wirtsgesteine der Mineralisierung sind vorwiegend die klastischen Sedimente des untersten Teils der Formation Bisbee aus der Kreidezeit. In einer Tiefe zwischen 50 und 300 Metern (m) wird die Formation Bisbee von einer etwa zwei Kilometer mächtigen Abfolge derselben paläozoischen Karbonatformationen unterlagert, die auch die Zink-Blei-Silber-Lagerstätte Hermosa-Taylor von South32 60 km südwestlich von Tombstone beherbergen.

Aztec ist der Ansicht, dass die historischen Silberminen bei Tombstone mit einem viel größeren mesothermischen System mit CRD-Mineralisierung unterhalb der alten Minen in Zusammenhang stehen könnten. Seit 2017 hat Aztec geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um die vielversprechendsten Gebiete für eine Au-Ag-Mineralisierung im Umfeld und unterhalb der Tagebaugrube Contention sowie für eine CRD-Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb des gesamten Gebiets zu identifizieren. Das Management von Aztec ist der Ansicht, dass das Gebiet sehr vielversprechend für die Entdeckung von mesothermaler und CRD-Mineralisierung ist.

Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten des Projekts Tombstone

· Konzessionsgebiet in günstiger Lage mit patentierten (87) und nicht patentierten (73) Claims (833,25 Hektar bzw. 2.058,1 Acres), das einen Großteil der historischen Silberabbauregion Tombstone umfasst, mit großartiger Infrastruktur, einer nahegelegenen Stadt, Straßenanbindung, umfassenden Dienstleistungen, Wasser und Strom.

· Die historische Silberregion*2 produzierte zwischen 1878 und 1939 32 Millionen Unzen Silber und 250.000 Unzen Gold in hochgradigen, oxidierten Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Erzgang-, CRD- und Brekzien-Lagerstätten sowie in den späten 1980er Jahren einen kleinen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung.

· Die Bohrungen von Aztec in den Jahren 2020-2026 haben verdeutlicht, dass das Ziel der Grube Contention eine bedeutsame, oberflächennahe, oxidierte Au-Ag-Mineralisierung mit großvolumigen Tonnagen aufweist, die in alle Richtungen offen ist.

· Mehrere andere vielversprechende Ziele in Gestein aus der Kreide und dem Paläozoikum, die mit größeren, in Richtung NW und NNO verlaufenden Strukturen in Zusammenhang stehen, die porphyrische Intrusionen beherbergen und eine mögliche Caldera-Ringstruktur durchschneiden.

*Aztec hat diese historischen Ergebnisse nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Aztec ist im Besitz der historischen Bohrprotokolle, Karten und Berichte, verfügt jedoch nicht über Informationen zu den Qualitätssicherungs- oder Qualitätskontrollmaßnahmen, die im Zusammenhang mit diesen historischen Explorationsergebnissen durchgeführt wurden.

Quellennachweis:

1 - Zonge International, AMT Survey, Tombstone Project, Cochise County, AZ, Data Acquisition and Processing Report, Prepared for Aztec Minerals, 18 May 2020, Zonge Job #20013

2 - Greeley, Michael N., A Brief History and Review of Ore Grades and Production in the Tombstone Mining District with Emphasis on the Contention Mine Area, Juni 1984

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Allen David Heyl, B.Sc., CPG - AIPG No. 11277, VP Exploration von Aztec, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Heyl beaufsichtigt die Explorationsprogramme auf dem Projekt Tombstone. Herr Heyl hat die Daten überprüft, einschließlich einer Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testmethoden, die den hierin offengelegten Daten, Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Simon Dyakowski

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

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Tel: (604) 685-9770

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem den Abschluss laufender und geplanter Arbeiten, Aussagen in Bezug auf die Weiterentwicklung des Projekts Tombstone, Bohr- und Probenahmeergebnisse, einschließlich zusätzlicher potenzieller Arbeiten und deren Ergebnisse, die Pläne des Unternehmens für sein Projekt Tombstone, das Potenzial für eine weitere Ausdehnung der Mineralisierung auf dem Projekt Tombstone, erwartete Ergebnisse und Resultate, die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, sein Projekt und andere Angelegenheiten betreffen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich der Metallpreise, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, der Annahmen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und des Potenzials für unerwartete Kosten und Ausgaben sowie jener, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- oder Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten oder einzuholen, das Versäumnis, die Akzeptanz der Kommunen (einschließlich der First Nations) zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, der Rückgang des Preises von Gold, Silber und anderen Metallen, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis von Vertragspartnern, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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