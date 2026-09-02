IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold bohrt 0,6 m @ 972 g/t Gold bei Apollo und erbohrt die östlichste Mineralisierung

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold bohrt 0,6 m @ 972 g/t Gold bei Apollo und erbohrt die östlichste Mineralisierung

2. September 2026 / IRW-Press / Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ - gibt Ergebnisse aus fünf Bohrlöchern auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt. Die Ergebnisse zeigen steigende Gehalte in der Tiefe bei Apollo und erweitern Sunday Creek mit hohen Gehalten in den entlang des Einfallens nach oben gelegenen Bereichen von Apollo East bis zum bislang östlichsten Punkt (Abbildungen 2 bis 6).

SDDSC222W1 lieferte das herausragende Ergebnis von 0,6 m @ 993,2 g/t AuEq (972,0 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 808,5 m - den neuntbesten zusammengesetzten Bohrabschnitt, der bislang bei Sunday Creek erbohrt wurde - in rund 620 m Tiefe unter der Oberfläche.SDDSC227 lieferte den bislang oberflächennächsten hochgradigen Abschnitt in Apollo East: 5,1m @ 27,2 g/t AuEq, einschließlich 2,6 m @ 51,1 g/t AuEq ab 260,9 m und nur 144 m unter der Oberfläche, sowie den bislang östlichsten und oberflächennächsten Bohrabschnitt des Projekts; zudem wurde ein Antimonwert von 32,5 % Sb analysiert. Fünf Einzelanalysen in dieser Meldung liegen über 50 g/t Au und reichen von 97,6 g/t bis 972,0 g/t.

Vier zentrale Kernaussagen:

1. Die Gehalte nehmen in der Tiefe bei Apollo weiter zu. SDDSC222W1 lieferte 0,6 m @ 993,2 g/t AuEq (972,0 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 808,5 m und erweiterte damit das Gangset A130 um 40 m unterhalb seiner bislang bekannten vertikalen Tiefenausdehnung. Der Abschnittist der neuntbeste bislang bei Sunday Creek gebohrte Abschnitt und liegt rund 620 m unter der Oberfläche.

2. Die hochgradige Mineralisierung reicht bei Apollo East nun deutlich näher an die Oberfläche. SDDSC223 und SDDSC227 erweiterten die Gangsets von Apollo East beide entlang des Einfallens nach oben. SDDSC223 lieferte 97,6 g/t Au in rund 144 m Tiefe unter der Oberfläche; SDDSC227 lieferte 5,1 m @27,2 g/t AuEq (18,4 g/t Au, 3,7 % Sb) ab 260,9 m, einschließlich Einzelanalysen von 186,0 g/t Au und 116,0 g/t Au. Beide hochgradigen Analysen liegen innerhalb eines Abschnitts von 2,6 m@ 51,1 g/t AuEq.

3. Der Korridor Apollo East wächst entlang des Streichens weiter nach Osten. Allein SDDSC222 durchschnitt sieben separate Gangsets von Apollo East in aussichtsreichem Gestein. Zusammen mit den Up-Dip-Ergebnissen aus SDDSC223 und SDDSC227 ist Apollo East nun über 140 m horizontaler Streichlänge definiert, was den Charakter als breites System mit mehreren Gangsets untermauert. Apollo East ist eines von fünf mineralisierten Gebieten entlang einer durch Bohrungen definierten Wirtsgesteins-Streichlänge von 1.550 m, von denen rund 650 m intensiv bebohrt wurden. SDDSC227 lieferte zudem den bislang östlichsten bedeutenden Bohrabschnitt im Hauptgebiet von Sunday Creek, rund 110 m unter der Oberfläche und direkt unterhalb der 2021 im Graben MTSC001 identifizierten Mineralisierung, deren Fortsetzung entlang des Einfallens nach unten er wahrscheinlich darstellt.

4. Die Antimongehalte nehmen zusammen mit den Goldgehalten im oberflächennahen Apollo East zu. SDDSC227 lieferte 32,5 % Sb, eine von fünf für Apollo East gemeldeten Einzelanalysen mit mehr als 15 % Sb. Zusammen zeigen die Ergebnisse, dass Apollo East hochgradiges Gold undbedeutende Antimongehalte bis in oberflächennahe Bereiche führt. Die Analyse mit 186,0 g/t Au enthielt 5,2 % Sb; SDDSC222 lieferte in der Tiefe drei Einzelanalysen mit mehr als 15 % Sb. Damit zeigt sich, dass hohe Antimongehalte über die gesamte vertikale Ausdehnung des Systems auftreten.

Michael Hudson, President & CEO, erklärt: Diese Meldung zeigt zwei Dinge gleichzeitig. SDDSC222 und das Keilbohrloch SDDSC222W1 erweiterten Apollo entlang des Einfallens nach unten und lieferten 972 g/t Gold über 0,6 m in 620 m vertikaler Tiefe - unserenneuntbesten Abschnitt bei Sunday Creek. SDDSC223 und SDDSC227 erweiterten Apollo East bis zu seinen bislang oberflächennächsten und östlichsten Ausläufern. Die Gehalte bei Sunday Creek nehmen mit der Tiefe weiter zu, statt abzufallen; zugleich fehlen hohe Gehalte auch nahe der Oberfläche nicht.

SDDSC227 verdeutlicht dies besser als jedes andere hier gemeldete Bohrloch: 32,5 % Antimon neben Einzelanalysen von 186,0 g/t und 116,0 g/t Gold - alles innerhalb von 144 m unter der Oberfläche. SDDSC227 lieferte 5,1 m @ 27,2 g/t Goldäquivalent, einschließlich 2,6 m @51,1 g/t, und zugleich den bislang östlichsten bedeutenden Abschnitt bei Sunday Creek, 110 m unterhalb der Mineralisierung, die wir 2021 im Graben MTSC001 freigelegt haben. Apollo East ist nach Ostenoffen, und wir wollen es in diese Richtung weiter ausdehnen.

Wir erweitern Apollo und Apollo East gleichzeitig in beide Richtungen. Mit elf laufenden Bohrgeräten, ausstehenden Ergebnissen aus 72 Bohrlöchern und unserem 200.000 m-Programm, das bis ins erste Quartal 2027 läuft, erwarten wir, weiterhin Ergebnisse zu liefern.

Für Detailinteressierte - Highlights:

SDDSC222 durchschnitt zwischen 533,4 m und 651,4 m eine 118 m mächtige gestapelte mineralisierte Zone mit sowohl gold- als auch antimon-dominierten Gängen. Die gesamte 118-m-Zone weist durchschnittlich 1,6g/t AuEq (1,0 g/t Au, 0,26 % Sb) auf; darin liegt ab 597,3 m ein höhergradiger Kern von 39,3m @ 3,3 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 0,41 % Sb). Das Bohrloch durchschnitt sieben Gangsets von Apollo East, erweiterte mehrere davon um 40 bis 70 m entlang des Einfallens nach oben und lieferte drei Einzelanalysen mit mehr als 15 % Sb; der Höchstwert betrug 26,2 % Sb bei 5,2 g/t Au über 0,1 m ab 619,9 m. Zu den Highlights zählen:

· 1,0 m @ 17,7 g/t AuEq (0,4 g/t Au, 7,2% Sb) ab 575,4 m, einschließlich:

o 0,4 m @ 43,1 g/tAuEq (0,8 g/t Au, 17,7% Sb) ab 575,4 m

· 5,7 m @ 7,5 g/t AuEq (4,3 g/t Au, 1,3% Sb) ab 597,3 m, einschließlich:

o 3,4 m @ 10,8 g/tAuEq (6,1 g/t Au, 1,9% Sb) ab 598,4 m

· 1,0 m @ 7,8 g/tAuEq (5,6 g/t Au, 0,9% Sb) ab 605,2 m

· 0,9 m @ 17,5 g/tAuEq (3,8 g/t Au, 5,7% Sb) ab 619,1 m

· 2,1 m @ 20,0 g/t AuEq (20,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 635,8 m, einschließlich

o 0,4 m @ 108,0 g/tAuEq (108,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 635,8 m

· 2,1 m @ 6,8 g/t AuEq (4,4 g/t Au, 1,0% Sb) ab 640,8 m, einschließlich:

o 1,6 m @ 8,2 g/tAuEq (5,6 g/t Au, 1,1% Sb) ab 640,8 m

SDDSC222W1 lieferte den neuntbesten zusammengesetzten Abschnitt des Projekts bislang. Er liegt rund 620 munter der Oberfläche und erweitert das Gangset A130 um 40 m in die Tiefe. SDDSC222W1 durchschnitt weitere 125 m aussichtsreiches Bohrlochgestein, darunter ab 873,2 m eine breite, 20 m mächtige Zone mit niedrigergradiger Mineralisierung, die die strukturelle Fortsetzung mehrerer Apollo-Gangsets entlang des Einfallens nach unten bestätigt. Zu den Highlights zählen:

· 0,6 m @ 993,2 g/tAuEq (972,0 g/t Au, 8,9% Sb) ab 808,5 m

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Für Detailinteressierte - Highlights:

SDDSC223 lieferte 97,6 g/t Au mit 1,7 % Sb über 0,10 m ab 280,5 m, rund 144 m unter der Oberfläche, in einem schmalen, zuvor nicht definierten goldreichen Gangset in alterierten Sedimenten. SDDSC223 blieb über 163 m Bohrlochlänge in aussichtsreichem Gestein und testete die südlichste Streichfortsetzung mehrerer Gangsets von Apollo East. Zu den Highlights zählen:

· 1,0 m @ 7,0 g/t AuEq (3,2 g/t Au, 1,6% Sb) ab 236,7 m, einschließlich:

o 0,8 m @ 8,9 g/tAuEq (3,8 g/t Au, 2,1% Sb) ab 236,7 m

· 2,3 m @ 13,9 g/tAuEq (11,2 g/t Au, 1,1% Sb) ab 245,3 m

· 0,1 m @ 48,6 g/tAuEq (41,0 g/t Au, 3,2% Sb) ab 266,1 m

· 1,4 m @ 11,4 g/tAuEq (10,9 g/t Au, 0,2% Sb) ab 280,1 m

SDDSC227durchschnitt sieben Gangsets im oberen Apollo East. Die besten Ergebnisse stammen aus zwei schmalen, eng beieinanderliegenden hochgradigen Zonen: 116,0 g/t Au mit 32,5 % Sb über 0,5 m ab 260,9 m sowie 186,0 g/t Au und 5,2 % Sb über 0,2 m ab 263,4 m. Beide liegen innerhalb einer breiteren mineralisierten Zone und zählen zu den oberflächennächsten hochgradigen Abschnitten, die bislang in Apollo East gebohrt wurden. Die obere Zone liegt 144 m unter der Oberfläche und ist der bislang oberflächennächste hochgradige Abschnitt in Apollo East; ein weiterer Abschnitt im Bohrloch ist der bislang östlichste bedeutende Bohrabschnitt im Hauptprojekt Sunday Creek, rund 110 m unter der an der Oberfläche im Graben MTSC001 identifizierten Mineralisierung. Zu den Highlights zählen:

· 0,8 m @ 10,8 g/tAuEq (7,8 g/t Au, 1,3% Sb) ab 209,0 m

· 5,1 m @ 27,2 g/t AuEq (18,4 g/t Au, 3,7% Sb) ab 260,9 m, einschließlich

o 2,6 m @ 51,1 g/tAuEq (34,2 g/t Au, 7,1% Sb) ab 260,9 m

· 7,8 m @ 5,8 g/t AuEq (3,7 g/t Au, 0,9% Sb) ab 323,8 m, einschließlich:

o 1,3 m @ 10,2 g/tAuEq (8,7 g/t Au, 0,6% Sb) ab 325,9 m

o 0,4 m @ 47,6 g/tAuEq (25,1 g/t Au, 9,4% Sb) ab 328,6 m

· 0,3 m @ 44,0 g/tAuEq(44,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 334,9 m

SDDSC234 testete die Fortsetzung der in den vorherigen Bohrlöchern bestätigten Apollo-East-Gangsets entlang des Einfallens nach unten und erweiterte das Gangset A179 gegenüber dem zuvor gemeldeten Bohrloch SDDSC124 um 70 m entlang des Einfallens nach oben. Das Bohrloch durchschnitt fast 150 m aussichtsreiches Gestein und begrenzt die südliche Streichfortsetzung mehrerer Apollo-East-Gangsets:

· 0,3 m @ 7,7 g/tAuEq (7,2 g/t Au, 0,2% Sb) ab 268,8 m

· 1,1 m @ 7,0 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,7% Sb) ab 323,4 m, einschließlich:

o 0,6 m @ 11,6 g/tAuEq (9,0 g/t Au, 1,1% Sb) ab 323,9 m

Projektgesamtstand

· Seit Ende 2020 wurden von Sunday Creek 283 Bohrlöcher über insgesamt 136,9 km gemeldet

· 98 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Aubei Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m Bohrlochlänge@ 5 g/t AuEq

· 111 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m Bohrlochlänge @ 5 g/t AuEq

· Ergebnisse aus 72 Bohrlöchern stehen noch aus, darunter elf derzeit aktive Bohrlöcher und drei aufgegebene Bohrlöcher; aktuell sind elf Bohrgeräte in Betrieb

· 200.000-m-Bohrprogramm wird bis ins erste Quartal 2027 fortgesetzt

Diskussion der Bohrlöcher

Diese Meldung berichtet Ergebnisse aus fünf Bohrlöchern auf dem Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, die sowohl die Bereiche Apollo als auch Apollo East des Projekts erweitern. Alle Bohrlöcher wurden von Osten nach Westen gebohrt.

Die gemeldeten Bohrlöcher zeigen steigende Gehalte in der Tiefe bei Apollo und erweitern Sunday Creek mit hohen Gehalten in den entlang des Einfallens nach oben gelegenen Bereichen von Apollo East bis zum bislang östlichsten Punkt (Abbildungen 2 bis 6).

SDDSC222

SDDSC222 wurde gebohrt, um die Up-Dip-Fortsetzung zuvor nicht erkannter Gangsets von Apollo East zu testen und in der Tiefe Informationenzur südlichen Begrenzung der Apollo-Gangsets zu liefern.

Das Bohrloch durchschnitt zwischen 533,4 m und 651,4 m eine breite Zone gestapelter subvertikaler Mineralisierung, wobei höhergradige Zonen zum unteren Ende des Abschnitts hin auftreten. Insgesamt testete SDDSC222 innerhalb von Apollo East 135 m aussichtsreiches Bohrlochgestein und durchschnitt sieben Apollo-East-Gangsets. SDDSC222 erweiterte mehrere Apollo-East-Gangsets gegenüber bereits definierten Bohrungen, darunter SDDSC170A (siehe ASX-Mitteilung vom 8. September2025) und SDDSC181 (siehe ASX-Mitteilungvom 17. Dezember 2025), um 40 bis 70 m entlang des Einfallens nach oben.

Ab rund 732 m durchschnitt die Bohrung die Admiral Fault. Anstatt das Bohrloch wie ursprünglich geplant bei 770 m zu beenden, rechtfertigte die Stärke der Ergebnisse oberhalb der Störung eine Verlängerung und das Setzen eines Keils in SDDSC222 bei 747,7 m; von dort wurde als SDDSC222W1 weitergebohrt. Dadurch konnten mit einem einzigen Bohrloch zugleich Ziele getestet werden, die ursprünglich für ein separates künftiges Bohrloch vorgesehen waren, was schätzungsweise rund 750 m zukünftige Bohrmeter einspart.

Ausgewählte zusammengesetzte Highlights aus SDDSC222 umfassen:

· 1,0 m @ 17,7 g/t AuEq (0,4 g/t Au, 7,2% Sb) ab 575,4 m, einschließlich:

o 0,4 m @ 43,1 g/tAuEq (0,8 g/t Au, 17,7% Sb) ab 575,4 m

· 5,7 m @ 7,5 g/t AuEq (4,3 g/t Au, 1,3% Sb) ab 597,3 m, einschließlich:

o 3,4 m @ 10,8 g/tAuEq (6,1 g/t Au, 1,9% Sb) ab 598,4 m

· 1,0 m @ 7,8 g/tAuEq (5,6 g/t Au, 0,9% Sb) ab 605,2 m

· 0,9 m @ 17,5 g/tAuEq (3,8 g/t Au, 5,7% Sb) ab 619,1 m

· 2,1 m @ 20,0 g/t AuEq (20,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 635,8 m, einschließlich

o 0,4 m @ 108,0 g/tAuEq (108,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 635,8 m

· 2,1 m @ 6,8 g/t AuEq (4,4 g/t Au, 1,0% Sb) ab 640,8 m, einschließlich:

o 1,6 m @ 8,2 g/tAuEq (5,6 g/t Au, 1,1% Sb) ab 640,8 m

SDDSC222 lieferte eine Einzelanalyse mit mehr als 50 g/t Au:

· 108,0 g/t Au & 0,02% Sb über 0,38 m ab 635,78 m

Zusätzlich lieferte SDDSC222 drei (3) Einzelanalysen mit mehr als 15 % Antimon:

· 17,70% Sb & 0,8 g/t Au über 0,40 m ab 575,43 m

· 18,30% Sb & 20,7 g/t Au über 0,10 m ab 619,79 m

· 26,20% Sb & 5,2 g/t Au über 0,11 m ab 619,89 m

SDDSC222W1

SDDSC222W1 wurde vom Keilpunkt in SDDSC222 fortgesetzt und durchschnitt ab 808,5 m einen 0,6 m mächtigen mineralisierten Quarz-Stibnit-Scherungs-Gang (hochgradiger Kern). Das herausragende Ergebnis dieses Bohrlochs beträgt 0,6 m @ 993,2g/t AuEq (972,0 g/t Au, 8,9% Sb) und ist der neuntbeste bislang bei Sunday Creek gemeldete zusammengesetzte Abschnitt (siehe Abbildung 1). Dieser Abschnitt erweitert zugleich die bekannte vertikale Tiefenausdehnung des Apollo-Gangsets A130 um rund 40 m. Der Abschnitt liegt etwa 620 m unter der Oberfläche und entspricht damit dem an anderen Stellen von Sunday Creek beobachteten Muster steigender Gehalte mit zunehmender Tiefe.

Insgesamt durchschnitt SDDSC222W1 über 125 m Bohrlochlänge aussichtsreiches Gestein, darunter eine breite, 20 m mächtige Zone mit niedrigergradiger Mineralisierung von 873,2 m bis 893,2 m, die die strukturelle Fortsetzung mehrerer Gangsets entlang des Einfallens nach unten bestätigt.

Jenseits von 900 m lieferten die Bohrungen zusätzliche nützliche Informationen zur Streichausdehnung mehrerer Apollo-Gangsets in der Tiefe und werden die künftige Zieldefinition unterstützen.

Ausgewählte zusammengesetzte Highlights umfassen:

SDDSC222W1:

· 0,6 m @ 993,2 g/tAuEq (972,0 g/t Au, 8,9% Sb) ab 808,5 m

SDDSC222W1 lieferte eine Einzelanalyse mit mehr als 50 g/t Au:

· 972,0 g/t Au & 8,85% Sb über 0,60 m ab 808,52 m

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85694/SouthernCrossGold_09-02-2026_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Nahaufnahme des Quarz-Stibnit-Gangs in SDDSC222W1, der ab 808,5 m 0,6 m @ 993,2 g/t AuEq (972,0 g/t Au, 8,9 % Sb) lieferte; sichtbares Gold ist im Gang gut verteilt. Millimetermaßstab.

SDDSC223

SDDSC223 testete die Fortsetzung der Apollo-East-Gangsets entlang des Einfallens nach oben sowie die südlichste Streichfortsetzung mehrerer Apollo-East-Gangsets. SDDSC223 durchschnitt mehrere antimon- und goldmineralisierte Zonen; die besten Ergebnisse lagen im oberen Teil des Bohrlochs und stehen mit einer hochgradigen Probe (97,6 g/t Au und 1,7 % Sb über 0,10 m) in einem zuvor nicht definierten goldreichen Gangset innerhalb alterierter Sedimente in Verbindung, rund 144 m unter der Oberfläche. Insgesamt blieb SDDSC223 über 163 m Bohrlochlänge in aussichtsreichem Gestein.

Ausgewählte zusammengesetzte Highlights umfassen:

· 1,0 m @ 7,0 g/t AuEq (3,2 g/t Au, 1,6% Sb) ab 236,7 m, einschließlich:

o 0,8 m @ 8,9 g/tAuEq (3,8 g/t Au, 2,1% Sb) ab 236,7 m

· 2,3 m @ 13,9 g/tAuEq (11,2 g/t Au, 1,1% Sb) ab 245,3 m

· 0,1 m @ 48,6 g/tAuEq (41,0 g/t Au, 3,2% Sb) ab 266,1 m

· 1,4 m @ 11,4 g/t AuEq (10,9 g/t Au, 0,2% Sb) ab 280,1 m, einschließlich:

o 0,1 m @ 101,6 g/tAuEq (97,6 g/t Au, 1,66% Sb) ab 280,45 m

SDDSC227

SDDSC227 testete die oberen Gangsets von Apollo East und lieferte 32,5 % Sb sowie Einzelanalysen von 186,0 g/t Au und 116,0 g/tAu, die beide an einen mineralisierten Stibnitgang gebunden sind. Diese beiden eng benachbarten hochgradigen Zonen liegen innerhalb eines breiteren Abschnitts von 5,1 m @ 27,2 g/tAuEq. Dies ist der bislang oberflächennächste hochgradige Abschnitt, der in Apollo East gebohrt wurde, 144 m unter der Oberfläche.

Weiter oben im selben Bohrloch lieferte SDDSC227 den bislang östlichsten bedeutenden Abschnitt im Hauptprojekt Sunday Creek: 0,8 m @ 10,8 g/t AuEq (7,8g/t Au, 1,3 % Sb) ab 209,0 m, rund 110 m unter der Oberfläche. Er liegt direkt entlang des Einfallens unterhalb einer Gold-Antimon-Mineralisierung, die in Explorationsgräben 110 m darüber an der Oberfläche freigelegt wurde, und wird als deren Fortsetzung entlang des Einfallens nach unten interpretiert. Diese Gräben lieferten (Pressemitteilung von Mawson Gold an der TSX vom 6. Oktober 2021):

· Trench MTSC001: 14,0 m @ 12,2 g/t AuEq (11,5g/t Au,0,3%Sb),einschließlich:

o 8.0 m @ 20.6 g/t AuEq (19.6 g/t Au, 0.4% Sb)

· Trench MTSC002: 2.0 m @ 5.4 g/t AuEq (4.9 g/t Au, 0.2% Sb)

Ausgewählte zusammengesetzte Highlights umfassen:

· 0,8 m @ 10,8 g/tAuEq (7,8 g/t Au, 1,3% Sb) ab 209,0 m

· 5,1 m @ 27,2 g/t AuEq (18,4 g/t Au, 3,7% Sb) ab 260,9 m, einschließlich

o 2,6 m @ 51,1 g/tAuEq (34,2 g/t Au, 7,1% Sb) ab 260,9 m

· 7,8 m @ 5,8 g/t AuEq (3,7 g/t Au, 0,9% Sb) ab 323,8 m, einschließlich

o 1,3 m @ 10,2 g/tAuEq (8,7 g/t Au, 0,6% Sb) ab 325,9 m

o 0,4 m @ 47,6 g/tAuEq (25,1 g/t Au, 9,4% Sb) ab 328,6 m

· 0,3 m @ 44,0 g/tAuEq (44,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 334,9 m

SDDSC227 lieferte zwei Einzelanalysen mit mehr als 50 g/t Au:

· 116,0 g/t Au & 32,50% Sb über 0,48 m ab 260,88 m

· 186,0 g/t Au & 5,19% Sb über 0,16 m ab 263,37 m

Zusätzlich zu den oben aufgeführtenGehalten von mehr als 50 g/t Au lieferte SDDSC227 eine (1) weitere Einzelanalyse mit mehr als 15 % Antimon:

· 18,00% Sb & 37,4 g/t Au über 0,20 m ab 328,82 m

SDDSC234

SDDSC234 testete die Fortsetzung der in den vorangegangenen Bohrlöchern bestätigten Apollo-East-Gangsets entlang des Einfallens nach unten. Obwohl SDDSC234 fast 150 m aussichtsreiches Gestein einschließlich Dyke und alterierter Sedimente durchschnitt, waren die Ergebnisse moderater als bei den anderen Apollo-East-Bohrlöchern dieser Meldung, da das Bohrloch die südliche Streichfortsetzung mehrerer Apollo-East-Gangsets nur streifte. SDDSC234 erweiterte außerdem das Gangset A179 gegenüber dem zuvor gemeldeten Bohrloch SDDSC124 um 70 m entlang des Einfallens nach oben (ASX-Mitteilung vom 26. September 2024).

Ausgewählte zusammengesetzte Highlights umfassen:

· 0,3 m @ 7,7 g/tAuEq (7,2 g/t Au, 0,2% Sb) ab 268,8 m

· 1,1 m @ 7,0 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,7% Sb) ab 323,4 m, einschließlich:

o 0,6 m @ 11,6 g/tAuEq (9,0 g/t Au, 1,1% Sb) ab 323,9 m

Ausstehende Ergebnisse und Update

Bei Sunday Creek sind derzeit elf Bohrgeräte in Betrieb. Ergebnisse aus 72 Bohrlöchern stehen noch aus, darunter 50 Bohrlöcher bei Sunday Creek und 22 regionale Bohrlöcher, die derzeit sämtlich aufbereitet und analysiert werden. Darunter befinden sich elf aktive Bohrlöcher und drei aufgegebene Bohrlöcher (Abbildung 3). Das 200.000 m-Bohrprogramm des Unternehmens läuft bis ins erste Quartal 2027.

Über Sunday Creek

Das epizonale GoldprojektSunday Creek liegt 60 km nördlich von Melbourne innerhalb von 16.900 Hektar (Ha) erteilter Explorationskonzessionen. SXGC ist außerdem Eigentümer von 2.296 Ha Freehold-Land, das den wesentlichen Bereich innerhalb und rund um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon treten in einer Abfolge von Gangsets auf, die eine steil einfallende Zone stark alterierten Gesteins (das Wirtsgestein) durchschneiden. Diese Gangsets ähneln einer Golden-Ladder-Struktur: Das Hauptwirtsgestein reicht wie die Holme einer Leiter tief in den Untergrund, während mehrere quer dazu verlaufende goldführende Gangsets die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine vertikale Ausdehnung von 600 m von der Oberfläche bis auf mehr als 1.200 m Tiefe definiert; sie sind 2,5 bis 3,5 m breit (Medianbreiten), lokal bis zu 10 m, und weisen Streichlängen von 20 bis 100 m auf.

Seit Ende 2020 wurden von Sunday Creek insgesamt 283 Bohrlöcher über 136.940,59 m gemeldet. Darin enthalten sind fünf Bohrlöcher über 929 m für geotechnische Zwecke sowie 23 Bohrlöcher über 3.104,12 m, die wegen Bohrlochabweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek wurden 14 Bohrlöcher über 2.382,74 m gemeldet. Zwischen Ende der 1960er-Jahre und 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher über 5.599 m niedergebracht. Das Projekt umfasstinzwischen insgesamt achtundneunzig (98) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au, dreiundachtzig (83) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertelf (111) zusammengesetzteAbschnitte mit mehr als 10 % Sb, jeweils unter Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m Bohrlochlänge @ 5 g/t AuEq.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Gangformationen, die derzeit über 1.550 m Streichlänge des Wirts-Dyke-/Sedimentkörpers (die Holme der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo durch Bohrungen definiert sind; davon wurden rund 650 m intensiver bebohrt (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 125 Sprossen definiert, gekennzeichnet durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) und niedrigergradige Randbereiche. Laufende Step-out-Bohrungen sollen die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems ermitteln (Abbildung 4).

Geologisch liegt das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtsgestein der Sunday-Creek-Mineralisierung besteht aus einer wechsellagernden Turbiditfolge aus Siltsteinen und untergeordneten Sandsteinen, die bis zur Sub-Grünschieferfazies metamorph überprägt und in eine Reihe offener, nordwestlich streichender Falten verfaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die sämtlich auf der SXGC-Website bereitgestellt werden. Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit President & CEO/Managing Director Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.com angesehen werden.

Bei der Durchschnittsberechnung wird kein oberer Cut-off für Goldgehalte angewendet; die Intervalle werden als Bohrmächtigkeiten angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch geprüft, ob eine Kappung hoher Analysewerte erforderlich ist. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Analyseergebnisse auf eine signifikante Stelle geringfügige Abweichungen bei berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.

Die Abbildungen 2 bis 6 zeigen Projektlage, Draufsichten und Längsschnitte der hier gemeldeten Bohrergebnisse; dieTabellen 1 bis 3 enthalten Ansatzpunkt- und Analysedaten. Die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Intervalle wird, sofern geschätzt, jeweils als geschätzte wahre Mächtigkeit (ETW) angegeben; bei den übrigen gemeldeten Bohrlöchern wird sie als etwa 55 % bis 80 % der beprobten Mächtigkeit interpretiert. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cut-off von1,0g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgegrenzt; höhere Gehalte mit einem unteren Cut-offvon 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m.

Kritisches Metall - Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 5) ist eineepizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstand (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), rund 60 Millionen Jahre später alsdie mesozonalen Goldsysteme Victorias (beispielsweise Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten und werden nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert:epizonal (<6km), mesozonal (6 bis 12 km) undhypozonal (>12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 % der weltweiten Antimon-Bergwerksproduktion auf China. Antimon steht auf den Listen kritischer Rohstoffe zahlreicher Staaten bzw. Regionen, darunter Australien, die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien liegt bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus nur einer Mine stammt - Costerfield in Victoria, nahe sämtlicher SXGC-Projekte. Antimon wird mit Blei und Zinn legiert und verbessert dadurch die Eigenschaften von Loten, Munition, Lagern und Batterien. Antimon ist außerdem ein wichtiger Zusatzstoff in halogenhaltigen Flammschutzmitteln. Eine ausreichende Antimonversorgung ist für die globale Energiewende und die Hightech-Industrie von Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungssektoren, wo Antimon ein kritischer Zusatzstoff für Zündsätze in Munition ist.

Antimon entspricht bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 schätzungsweise etwa 15 % bis 17 % des in situ gewinnbaren Werts von Sunday Creek.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) definiert auf dem Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, 60 km nördlich von Melbourne, ein führendes Gold-Antimon-Projekt. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung in einer Tier-1-Jurisdiktion; die hochgradigen Bohrergebnisse umfassen 98 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au aus 142,5 km Bohrungen einschließlich historischer Bohrungen. Die Mineralisierung folgt über eine interpretierte Streichlänge von 12 km einer Golden-Ladder-Struktur; Strukturen wurden durch Bohrungen von der Oberfläche bis in 1.200 m Tiefe getestet.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metall-Profil erhöht. Das Unternehmen verfügt über einen kritischen Rohstoff, den die westliche Welt benötigt. Dies hat nach den chinesischen Exportbeschränkungen für Antimon, einen kritischen Rohstoff für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen Australiens positionieren das Unternehmen als potenziell wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Die technischen Grundlagen stärken die Investmentthese zusätzlich: Vorläufige metallurgische Arbeiten zeigen nicht-refraktäre Mineralisierung, die sich für konventionelle Aufbereitung eignet, sowie Goldausbringungsraten von 93 % bis 98 % mittels Schwerkrafttrennung und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, 2.296 Ha strategischem Freehold-Land und einem umfangreichen, bis ins erste Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, diese global bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer Tier-1-Jurisdiktion Meilenstein für Meilenstein voranzutreiben.

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Corporate Secretary

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Hauptsitz

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Canada

Nicholas Mead - VP Investor Relations

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, Assistant Company Secretary,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australia

Technischer Hintergrund nach NI 43-101 und Qualified Person

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Kenneth Bush, Head of Exploration von SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und Registered Professional Geologist in den Fachgebieten Mining und Exploration (#10315), ist die Qualified Person im Sinne von NI 43-101. Er hat die technischen Inhalte dieser Meldung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Analytische Proben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden zur Goldanalyse mittels Brandprobe (Methode PE01S; 25 Gramm Einwaage) vorbereitetundanalysiert; anschließend wurde das Gold in Lösung mit Flammen-AAS gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mittels ICP-OES analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbringung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb interpretierter mineralisierter Gesteine sowie Viertelkern-Duplikate. Zusätzlich bringt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq") eingehen, bei Sunday Creek auf Grundlage des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe mit angemessener Wahrscheinlichkeit gewonnen und verkauft werden können. Historisch wurde Erz von Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Mine Costerfield zur Verarbeitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der heute Alkane Resources (zuvor Mandalay Resources) gehört, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Resources Q3 2021 Results) und war 2020 die sechsthöchstgradige Untertagemine weltweit sowie einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu verwenden wie Mandalay Resources Ltd in seiner Pressemitteilung 2024 End of Year Mineral Reserves and Resources vom 20. Februar 2025. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalentformel wurde auf Grundlage der Produktionskosten 2024 von Costerfield, eines Goldpreises von 2.500 USD je Unze, eines Antimonpreises von 19.000 USD je Tonne sowie der Metallausbringungsraten für das Gesamtjahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

= (/) + 2,39 × (%)

Auf Grundlage der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile sowie der historischen Lohnaufbereitung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = (/) + 2,39 × (%) für die anfängliche Explorationszieldefinition der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek für angemessen.

JORC-Erklärung der Competent Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu neuen Explorationsergebnissen beruhen auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush zusammengestellt wurden, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und Registered Professional Geologist in den Fachgebieten Mining und Exploration (#10315). Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die betreffende Art der Mineralisierung und den betrachteten Lagerstättentyp sowie für die durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als Competent Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Head of Exploration von Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen beruhenden Angaben in der Form und in dem Zusammenhang zu, in denen sie erscheinen.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, wurden dem Independent Geologists Report vom 11. Dezember 2024 entnommen, der mit Zustimmung der Competent Person, Herrn Steven Tambanis, herausgegeben wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Kürzel SX2 verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass Form und Kontext der Feststellungen der Competent Person in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich außerdem auf frühere Bohrergebnisse, die den folgenden Mitteilungen entnommen wurden und unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

· 6 October 2021 MTSC001/2, 4 October, 2022 SDDSC046, 20 October, 2022 SDDSC049, 5 September, 2023 SDDSC077B, 12 October, 2023 SDDLV003 & 4, 23 October, 2023 SDDSC082, 9 November, 2023 SDDSC091, 14 December, 2023 SDDSC092, 5 March, 2024 SDDSC107, 30 May, 2024 SDDSC117, 13 June, 2024 SDDSC118, 5 September, 2024 SDDSC130, 26 September 2024 SDDSC124, 28 October, 2024 SDDSC137W2, 28 November, 2024 SDDSC141, 9 December, 2024 SDDSC145, 18 December, 2024 SDDSC129 & 144, 28 May, 2025 SDDSC161, 16 June, 2025 SDDSC162, 26 August, 2025 SDDSC171, 8 September, 2025 SDDSC170A, 17 December 2025 SDDSC181, 9 April, 2026 SDDSC194W1

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und bestätigt, dass Form und Kontext, in denen die Feststellungen der Competent Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen; dementsprechend können tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es wird daher davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über gegenwärtige oder historische Tatsachen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, werden, vorbehaltlich, nahe Zukunft, für den Fall, würde, erwarten, bereit sein und ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten, die Lage an den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie weitere Risiken, die in den bei kanadischen oder australischen (unter dem Kürzel SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien (unter dem Kürzel SX2) eingereichten Unterlagen; für das Unternehmen sind diese in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem KürzelSX2) verfügbar. Dokumente sind außerdem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

Figure 2: Sunday Creek plan view showing selected results from holes SDDSC222, SDDSC222W1, SDDSC223, SDDSC227 and SDDSC234 reported here (dark blue highlighted box, black trace), with selected prior reported drill holes.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85694/SouthernCrossGold_09-02-2026_DEPRcom.002.png

Abbildung 3: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochspuren der hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC222, SDDSC222W1, SDDSC223, SDDSC227 und SDDSC234 (schwarze Spur), zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Spur) sowie derzeit laufenden Bohrlöchern und Bohrlochspuren mit ausstehenden Analysen (dunkelblau).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85694/SouthernCrossGold_09-02-2026_DEPRcom.003.png

Abbildung 4: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang A-B in der Ebene des Dyke-Brekzien-/alterierten Sediment-Wirtsgesteins mit Blick nach Nordwesten (Streichen 56 Grad), der mineralisierte Gangsets zeigt. Dargestellt sind die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC222, SDDSC222W1, SDDSC223, SDDSC227 und SDDSC234 (dunkelblau hervorgehobenes Feld, schwarze Spur) mit ausgewählten Abschnitten und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Gangsets wird durch die Nähe zu Bohrloch-Durchstoßpunkten begrenzt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85694/SouthernCrossGold_09-02-2026_DEPRcom.004.png

Abbildung 5: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenproben, Strukturrahmen, historischen regionalen epizonalen Goldabbaugebieten und großräumigen regionalen Bereichen. Die wichtigsten regionalen Bohrgebiete liegen bei Tonstal, Consols und Leviathan, 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet Golden Dyke-Apollo entfernt. Karte in GDA94/MGA Zone 55.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85694/SouthernCrossGold_09-02-2026_DEPRcom.005.png

Abbildung 6: Lage des Sunday-Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle Gold-Antimon-Projekt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85694/SouthernCrossGold_09-02-2026_DEPRcom.006.jpeg

Tabelle 1: Übersicht der Bohransatzpunkte der jüngsten und laufenden Bohrlöcher.

Diese Meldung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospektionsgebiet Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC222 792,29 Apollo 331596,1 5867936,9 345.4 -51,5 267,7

SDDSC222W1 1065.50 Apollo 331596,1 5867936,9 345.4 -51,5 267,7

SDDSC223 435,25 Apollo East 331483.0 5867839,8 335.7 -33,9 262,2

SDDSC227 412.00 Apollo East 331483,8 5867840,3 335.8 -36,6 266,5

SDDSC234 449.00 Apollo East 331484,5 5867840,3 335.8 -46,1 266,1

Derzeit in Aufbereitung und Analyse

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospektionsgebiet Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDGT006 100.00 Geotechnik 330652,8 5867746,1 301,8 -67,9 306,7

SDDSC215 476,39 Regional 331603,6 5867183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC218 796,99 Golden Dyke 330813,4 5867847,6 301,1 -47,9 265.0

SDDSC221 926,54 Golden Dyke 330754,1 5867733.0 307.0 -50,6 285,3

SDDSC225 992,82 Christina 330754,5 5867733.0 306,9 -52,9 284,8

SDDSC226 826.10 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289.1 -56,4 336,5

SDDSC226A In Bearbeitung, Rising Sun 331278,1 5867112,6 289.2 -56,8 330,4

geplant 1.900

m

SDDSC226W1 603.90 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289.1 -56,4 336,5

SDDSC229 541.80 Golden Dyke 330813,9 5867847,7 301.2 -48,4 267,2

SDDSC236 650.10 Golden Dyke 330813,7 5867847,3 301,1 -49,5 263,8

SDDSC237 359.00 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,7 -43,2 245,7

SDDSC237W1 510,47 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,7 -43,2 299,7

SDDSC238 810.80 Christina 329778,6 5867552,7 286.5 -32.0 69,2

SDDSC239 915,63 Golden Dyke 330753,1 5867731,5 306,9 -31.0 270,2

SDDSC240 1171.50 Rising Sun 330354,1 5867861,2 277,2 -58,7 73,9

SDDSC240W1 In Bearbeitung, Rising Sun 330354,1 5867861,2 277,2 -58,7 73,9

geplant 587

m

SDDSC241 418.60 Golden Dyke 330700,9 5867879,7 299,8 -39,1 243,5

SDDSC242A 370,67 Golden Dyke 330813,4 5867846,9 301,1 -45,8 267,4

SDDSC242AW1 601,73 Golden Dyke 330813,4 5867846,9 301,1 -45,8 267,4

SDDSC243 1038.00 Apollo 331615,8 5867951,1 347.0 -59,5 269.0

SDDSC244 In Bearbeitung, Golden Dyke 330973,3 5867847,7 296.7 -49,5 275,8

geplant 1.200

m

SDDSC245 548.80 Regional 331533,7 5867845,3 341,2 -40,7 156,1

SDDSC246 760.20 Golden Dyke 330753,7 5867731,8 306,7 -39,5 274,6

SDDSC247 193.60 Golden Dyke 330772,2 5867889,6 295,7 -32,3 248,5

SDDSC248 572.50 Apollo 331291,3 5867825,7 316.4 -40,9 269,8

SDDSC249 191,09 Golden Dyke 330772,7 5867889,6 295,7 -36,7 245,9

SDDSC250 199,81 Rising Sun 330772,4 5867889,9 295,7 -36,9 252,3

SDDSC251 120.40 Apollo 331532,6 5867847,5 340.9 -31,9 270,4

SDDSC251A 306.70 Apollo 331532,8 5867847,9 340.9 -31,7 273,7

SDDSC252 200.00 Golden Dyke 330772,7 5867889,9 295,7 -40.0 249,9

SDDSC253 349.40 Apollo 331595,8 5867936,9 345.6 -53,8 267,8

SDDSC253W1 1042.70 Apollo 331595,8 5867936,9 345.6 -53,8 267,8

SDDSC254 In Bearbeitung, Christina 329776,6 5867552.0 286,8 -51,8 61,8

geplant 890

m

SDDSC255 551.00 Golden Dyke 330773.0 5867890.0 295.6 -41,4 251,2

SDDSC256 445,37 Golden Dyke 330772,2 5867889,4 295,7 -31.0 245,3

SDDSC257 304,74 Golden Dyke 330813,1 5867847,3 301,1 -43,1 263,8

SDDSC257W1 634.50 Golden Dyke 330813,1 5867847,3 301,1 -43,1 263,8

SDDSC258 1036,67 Golden Dyke 330973,3 5867847,7 296.7 -32,5 265.0

SDDSC259 781,66 Golden Dyke 330754.0 5867731,7 306,7 -43,6 274,0

SDDSC259W1 1201.20 Golden Dyke 330754.0 5867731,7 306,7 -43,6 274,0

SDDSC260 In Bearbeitung, Rising Sun 330339,6 5867859,2 276.9 -69,6 64,3

geplant 1.400

m

SDDSC261 1021.30 Apollo 331615.0 5867950,8 346.9 -45,5 266,3

SDDSC262 924.20 Apollo 331596,4 5867937.0 345.4 -55,5 266,5

SDDSC263 In Bearbeitung, Apollo 330754,1 5867733,3 306,9 -53.0 66,6

geplant 1.230

m

SDDSC264 230.30 Golden Dyke 330813,5 5867847,8 301.3 -50,8 259,6

SDDSC264A In Bearbeitung, Golden Dyke 330813,5 5867847,8 301.3 -53,7 267,1

geplant 710

m

SDDSC265 1028.50 Apollo 331615.0 5867951.0 346.0 -55,8 270,7

SDDSC265W1 In Bearbeitung, Apollo 331615.0 5867951.0 346.0 -61.3 264.1

geplant 436,5

m

SDDSC266 In Bearbeitung, Apollo 331525.0 5867844.0 339.9 -50,9 280,6

geplant 600

m

Regionale Bohrlöcher, die derzeit aufbereitet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospektionsgebiet Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDTS009 506.00 Tonstall 336984,3 5870557,1 524,7 -28,3 285.0

SDDTS008 511,37 Tonstall 336992,9 5870558,4 524.0 -35.0 29.0

SDDTS010 535,79 Tonstall 336993,7 5870557,9 524,1 -37.0 44,4

SDDTS011 401,32 Tonstall 336992,1 5870557,3 524,1 -43.0 18.0

SDDCN002 259,88 Consols 336036.0 5870692,7 484.1 -37.0 241.0

SDDLV005A 419.10 Leviathan 334566,1 5870167,8 554.3 -31.0 206.0

SDDLV006 752.80 Leviathan 334569,4 5870170.0 554.4 -47.0 152.0

SDDCN003 323,06 Consols 336041,3 5870692,1 484.4 -36.0 130.0

SDDCN005A 229.30 Consols 336034,9 5870693,5 484.0 -30.0 256.5

SDDCN004 271.30 Consols 336036,5 5870693,7 484.1 -49.0 258.0

SDDLV007 395.10 Leviathan 334570,1 5870169,2 554.4 -29.0 110.0

SDDCN006 179.80 Consols 336038,4 5870692,3 484.3 -78.0 180.0

SDDLV008 302,93 Leviathan 334101,2 5870007,2 544,1 -60.0 99.0

SDDTS012 700.00 Tonstall 336992.0 5870558.0 524.0 -48,5 8,2

SDDCN007 152.40 Consols 336041,4 5870693.0 484.4 -50.0 114.8

SDDTS015 In Bearbeitung, Tonstall 337693.0 5870860.0 523.0 -45.0 78.0

geplant 460

m

SDDTS014 200.00 Tonstall 337693.0 5870860.0 523.0 -45.0 180.0

SDDLV010 In Bearbeitung, Leviathan 334495.0 5869985.0 553.0 -30.0 268.2

geplant 750

m

SDDTS013 380.00 Tonstall 337693.0 5870860.0 523.0 -38.0 248.0

SDDLV009 335.00 Leviathan 334089.0 5870005.0 544.0 -33.0 233.0

Aufgegebene Bohrlöcher, die derzeit aufbereitet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospektionsgebiet Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDCN005 34.69 Consols 336,034.9 5,870,693.5 484.0 -30.0 256.5

SDDLV005 32.40 Leviathan 334,566.1 5,870,167.8 554.3 -33.0 206.0

SDDSC242 20,65 Golden Dyke 330,813.6 5,867,847.0 301.0 -45,8 267,2

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrabschnitte aus SDDSC222, SDDSC222W1, SDDSC223, SDDSC227 und SDDSC234 mit zwei Cut-off-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cut-off von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m abgegrenzt; höhere Gehalte mit einem Cut-off von 5,0 g/t AuEq über maximal 1m. Bedeutende Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC222 545.7 548.6 2,9 0,3 0,4 1,4

SDDSC222 562.8 564.7 1,9 0,5 0,6 2.0

SDDSC222 575.4 576.5 1,0 0,4 7.2 17.7

inkl. 575.4 575.8 0,4 0,8 17.7 43.1

SDDSC222 587.4 591.3 3,9 0,6 0,2 1,1

SDDSC222 597.3 603.0 5.7 4,3 1,3 7.5

inkl. 598.4 601.7 3.4 6.1 1,9 10.8

SDDSC222 605.2 606.2 1,0 5.6 0,9 7.8

SDDSC222 609.1 610.2 1,1 2,9 1,1 5,5

SDDSC222 612.5 616.0 3.5 1,3 0,1 1,5

SDDSC222 619.1 620.0 0,9 3.8 5.7 17.5

SDDSC222 626.3 627.2 0,9 3.7 0,2 4,3

SDDSC222 635.8 637.9 2.1 20.0 0,0 20.0

inkl. 635.8 636.2 0,38 108.0 0,0 108.0

SDDSC222 640.8 642.9 2.1 4.4 1,0 6.8

inkl. 640.8 642.4 1,6 5.6 1,1 8,2

SDDSC222W1 808.5 809.1 0,6 972.0 8.9 993.2

SDDSC223 227.3 228.8 1,6 1,8 0,1 1,9

SDDSC223 236.7 237.7 1,0 3.2 1,6 7.0

inkl. 236.7 237.4 0,8 3.8 2.1 8.9

SDDSC223 245,3 247.6 2,3 11.2 1,1 13.9

SDDSC223 266,1 266.2 0,1 41.0 3.2 48.6

SDDSC223 280.1 281.5 1,4 10.9 0,2 11,4

SDDSC227 209.0 209.8 0,8 7.8 1,3 10.8

SDDSC227 255.5 256.2 0,7 3.5 0,7 5.2

SDDSC227 260.9 266.0 5.1 18.4 3.7 27.2

inkl. 260.9 263.5 2,6 34.2 7.1 51.1

SDDSC227 294.7 297.6 2,9 0,8 0,0 0,8

SDDSC227 323.8 331.5 7.8 3.7 0,9 5.8

inkl. 325.9 327.2 1,3 8.7 0,6 10.2

inkl. 328.6 329.0 0,4 25.1 9.4 47.6

SDDSC227 334.9 335.2 0,3 44.0 0,0 44.0

SDDSC234 268.8 269.1 0,3 7.2 0,2 7.7

SDDSC234 273.3 275,8 2,5 1,3 0,1 1,6

SDDSC234 323.4 324.5 1,1 5,4 0,7 7.0

inkl. 323.9 324.5 0,6 9,0 1,1 11.6

Tabelle 3: Alle hier gemeldeten Einzelanalysen aus SDDSC222, SDDSC222W1, SDDSC223, SDDSC227 und SDDSC234 mit>0,1 g/t AuEq.Einzelanalysen und Probenintervalle sind auf zwei Dezimalstellen angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC222 533.4 533.88 0,48 0,76 0,003 0,77

SDDSC222 533.88 534.75 0,87 0,74 0,003 0,75

SDDSC222 534.75 535.2 0,45 0,16 0,003 0,17

SDDSC222 535.2 536.25 1,05 0,18 0,003 0,19

SDDSC222 539.19 539.75 0,56 0,37 0.051 0,49

SDDSC222 539.75 540.7 0,95 0,29 0.041 0,39

SDDSC222 540.7 541.15 0,45 0,18 0.047 0,29

SDDSC222 541.15 542 0,85 0,1 0,004 0,11

SDDSC222 545.72 546.28 0,56 0,38 0,34 1,19

SDDSC222 546.28 546.8 0,52 0,35 1,67 4.34

SDDSC222 546.8 546.98 0,18 0,3 0,26 0,92

SDDSC222 546.98 547.72 0,74 0,19 0,017 0,23

SDDSC222 547.72 548.41 0,69 0,38 0.048 0,49

SDDSC222 548.41 548.59 0,18 0,26 0,65 1,81

SDDSC222 548.59 549.24 0,65 0,3 0.055 0,43

SDDSC222 549.24 549.39 0,15 0,42 0,016 0,46

SDDSC222 549.39 549.85 0,46 0,1 0,006 0,11

SDDSC222 549.85 550.53 0,68 0,19 0,017 0,23

SDDSC222 550.53 551.04 0,51 0,36 0,007 0,38

SDDSC222 551.04 551.95 0,91 0,3 0,006 0,32

SDDSC222 551.95 552.85 0,9 0,11 0,007 0,13

SDDSC222 554.9 555.87 0,97 0,48 0,007 0,50

SDDSC222 556.5 557.06 0,56 0,18 0,006 0,19

SDDSC222 557.06 557.52 0,46 0,96 0,033 1,04

SDDSC222 557.52 557.89 0,37 0,4 0,004 0,41

SDDSC222 562.5 562.79 0,29 0.05 0,074 0,23

SDDSC222 562.79 562.94 0,15 1,11 7.76 19.66

SDDSC222 562.94 563.13 0,19 0,13 0.06 0,27

SDDSC222 563.13 564 0,87 0,13 0,008 0,15

SDDSC222 564 564.68 0,68 0,99 0,005 1,00

SDDSC222 564.68 565.48 0,8 0,17 0,006 0,19

SDDSC222 569.27 570.09 0,82 0,1 0,013 0,13

SDDSC222 570.09 570.29 0,2 3,75 1.31 6.88

SDDSC222 570.29 570.69 0,4 0,19 0,013 0,22

SDDSC222 575 575.43 0,43 0,25 0,23 0,80

SDDSC222 575.43 575.83 0,4 0,75 17.7 43.05

SDDSC222 575.83 576.24 0,41 0.08 0.082 0,28

SDDSC222 576.24 576.45 0,21 0,12 1.31 3.25

SDDSC222 580.25 580.71 0,46 0,1 0,005 0,11

SDDSC222 581.34 581.5 0,16 0,86 0.082 1,06

SDDSC222 581.5 581.86 0,36 0,14 0,023 0,19

SDDSC222 581.86 582.28 0,42 0,77 1,3 3.88

SDDSC222 582.28 582.92 0,64 0,1 0,013 0,13

SDDSC222 584.8 585.08 0,28 0,55 0,2 1,03

SDDSC222 585.08 585.83 0,75 0,11 0,015 0,15

SDDSC222 585.83 586.2 0,37 0,62 0.019 0,67

SDDSC222 586.2 587.4 1,2 0,25 0.08 0,44

SDDSC222 587.4 588.64 1,24 0,36 0,33 1,15

SDDSC222 588.64 589.86 1,22 0,3 0,15 0,66

SDDSC222 589.86 591.16 1,3 1,04 0,22 1,57

SDDSC222 591.16 591.28 0,12 1,07 0,018 1,11

SDDSC222 591.28 592.58 1,3 0,23 0,005 0,24

SDDSC222 592.58 593.88 1,3 0,22 0,015 0,26

SDDSC222 594.85 595.34 0,49 0,15 0,004 0,16

SDDSC222 597.29 598.36 1,07 0,71 0,56 2,05

SDDSC222 598.36 598.77 0,41 32.1 8.7 52.89

SDDSC222 598.77 599.16 0,39 0,63 1,68 4.65

SDDSC222 599.16 599.39 0,23 10.4 1,87 14.87

SDDSC222 599.39 600.31 0,92 0,45 0,45 1,53

SDDSC222 600.31 600.53 0,22 2.69 2.09 7.69

SDDSC222 600.53 601.47 0,94 0,32 0,016 0,36

SDDSC222 601.47 601.71 0,24 14.1 4.03 23.73

SDDSC222 601.71 603 1,29 2,7 0,34 3.51

SDDSC222 603 604 1 0,64 0,014 0,67

SDDSC222 604 605.23 1,23 0,1 0,006 0,11

SDDSC222 605.23 606.22 0,99 5.63 0,92 7.83

SDDSC222 606.22 607,4 1,18 0,14 0,013 0,17

SDDSC222 607,4 608.28 0.88 0,19 0.027 0,25

SDDSC222 608.28 609.1 0,82 0,11 0,009 0,13

SDDSC222 609.1 609.39 0,29 5.29 4 14.85

SDDSC222 609.39 610.09 0,7 0,76 0.075 0,94

SDDSC222 610.09 610.23 0,14 8.31 0,32 9.07

SDDSC222 610.23 611.53 1,3 0,42 0,016 0,46

SDDSC222 611.53 612.5 0,97 0,65 0.065 0,81

SDDSC222 612.5 613.15 0,65 0,98 0,22 1,51

SDDSC222 613.15 613.79 0,64 1,13 0,24 1.70

SDDSC222 613.79 615.09 1,3 0,22 0,01 0,24

SDDSC222 615.09 616.04 0,95 3.1 0,021 3.15

SDDSC222 616.04 616.95 0,91 0,85 0,013 0.88

SDDSC222 618 619.06 1,06 0,12 0,014 0,15

SDDSC222 619.06 619.32 0,26 3.05 1.49 6.61

SDDSC222 619.32 619.79 0,47 0,34 0,59 1.75

SDDSC222 619.79 619.89 0,1 20.7 18.3 64.44

SDDSC222 619.89 620 0,11 5.15 26.2 67.77

SDDSC222 620 621.17 1,17 0.05 0,057 0,19

SDDSC222 623.47 624.74 1,27 0,25 0,01 0,27

SDDSC222 624.74 625.46 0,72 0,18 0,016 0,22

SDDSC222 625.46 626.3 0,84 0,83 0.05 0,95

SDDSC222 626.3 626.82 0,52 4.93 0,36 5.79

SDDSC222 626.82 627.2 0,38 1.98 0.069 2.14

SDDSC222 634.2 635.02 0,82 0,28 0,012 0,31

SDDSC222 635.02 635.78 0,76 0,36 0,015 0,40

SDDSC222 635.78 636.16 0,38 108 0,015 108.04

SDDSC222 636.16 636.6 0,44 0,29 0,012 0,32

SDDSC222 636.6 637.9 1,3 0,96 0,018 1,00

SDDSC222 639 640 1 0,31 0,023 0,36

SDDSC222 640 640.77 0,77 0,09 0,016 0,13

SDDSC222 640.77 641.13 0,36 17.4 0,98 19.74

SDDSC222 641.13 642.07 0,94 0,46 0.056 0,59

SDDSC222 642.07 642.37 0,3 7.78 4.26 17.96

SDDSC222 642.37 642.66 0,29 0,45 0,73 2.19

SDDSC222 642.66 642.88 0,22 0,97 0,86 3,03

SDDSC222 642.88 643.75 0,87 0,15 0,026 0,21

SDDSC222 643.75 644.64 0,89 0,35 0,026 0,41

SDDSC222 644.64 645.66 1,02 0,28 0,026 0,34

SDDSC222 645.66 645.9 0,24 0,14 0.022 0,19

SDDSC222 647 648 1 0,1 0,008 0,12

SDDSC222 648 649.04 1,04 0,72 0.053 0,85

SDDSC222 649.04 649.4 0,36 0,31 0.027 0,37

SDDSC222 649.4 650.16 0,76 0,61 0,009 0,63

SDDSC222 650.16 650.3 0,14 0,36 0,007 0,38

SDDSC222 650.3 651.36 1,06 0,11 0,008 0,13

SDDSC222 655.67 656.95 1,28 0.08 0,014 0,11

SDDSC222 658.17 659.38 1,21 0,09 0,007 0,11

SDDSC222 659.38 659.5 0,12 0,37 0,007 0,39

SDDSC222 665.49 666.19 0,7 0,12 0,018 0,16

SDDSC222 666.19 667.27 1,08 0.07 0.022 0,12

SDDSC222 668.53 669.54 1,01 0,27 0,01 0,29

SDDSC222 669.54 670 0,46 0,43 0,006 0,45

SDDSC222 670 670.95 0,95 0,1 0,009 0,12

SDDSC222 680.93 681.74 0,81 0,43 0,002 0,44

SDDSC222 684.09 684.31 0,22 0,17 0,004 0,18

SDDSC222 701.5 702.39 0,89 0,1 0,004 0,11

SDDSC222 753.19 753.53 0,34 0,25 0,002 0,26

SDDSC222 753.53 753.7 0,17 0,35 0,002 0,36

SDDSC222 755.11 755.4 0,29 0,13 0,009 0,15

SDDSC222W1 754.9 755.25 0,35 0,18 0,002 0,19

SDDSC222W1 756.4 757 0,6 0,17 0,005 0,18

SDDSC222W1 787.4 787.51 0,11 0,13 0,01 0,15

SDDSC222W1 806.96 807.96 1 0,13 0.052 0,25

SDDSC222W1 807.96 808.52 0,56 0.05 0.028 0,12

SDDSC222W1 808.52 809.12 0,6 972 8.85 993.15

SDDSC222W1 809.12 809.89 0,77 0,14 0,009 0,16

SDDSC222W1 809.89 810.75 0,86 0,13 0,003 0,14

SDDSC222W1 810.75 811.6 0,85 0,13 0,003 0,14

SDDSC222W1 819.75 820.4 0,65 0,37 0.029 0,44

SDDSC222W1 820.4 821.28 0.88 0,28 0,045 0,39

SDDSC222W1 821.28 822.13 0,85 0,6 0,006 0,62

SDDSC222W1 822.13 822.88 0,75 1,12 0,01 1,14

SDDSC222W1 835 836.1 1,1 0,13 0,003 0,14

SDDSC222W1 843.78 844.96 1,18 0,21 0.091 0,43

SDDSC222W1 844.96 846.14 1,18 0,1 0,003 0,11

SDDSC222W1 861.9 862.13 0,23 0,47 0,009 0,49

SDDSC222W1 873.22 873.68 0,46 0,43 0,007 0,45

SDDSC222W1 873.68 873.92 0,24 0,84 0,01 0,86

SDDSC222W1 873.92 874.43 0,51 0,36 0,007 0,38

SDDSC222W1 876.11 876.69 0,58 0,14 0,033 0,22

SDDSC222W1 877.42 877.94 0,52 0,15 0,19 0.60

SDDSC222W1 878.9 879.5 0,6 0,11 0,003 0,12

SDDSC222W1 879.5 879.9 0,4 0,28 0,003 0,29

SDDSC222W1 882.1 882.46 0,36 0,1 0,006 0,11

SDDSC222W1 882.46 882.65 0,19 0,38 0,013 0,41

SDDSC222W1 885.3 886.12 0,82 0,44 0,006 0,45

SDDSC222W1 886.12 886.81 0,69 0,21 0,004 0,22

SDDSC222W1 887.66 887.97 0,31 0,23 0.071 0,40

SDDSC222W1 890.2 891 0,8 0,12 0,004 0,13

SDDSC222W1 892.05 893.2 1,15 0,09 0,005 0,10

SDDSC222W1 922.9 924 1,1 0,09 0,005 0,10

SDDSC222W1 926 927 1 0,22 0,006 0,24

SDDSC222W1 932.35 932.66 0,31 0,2 0,005 0,21

SDDSC222W1 948.45 949.43 0,98 0,34 0,003 0,35

SDDSC222W1 950.13 951.16 1,03 0,19 0,005 0,20

SDDSC222W1 951.16 952.14 0,98 0,1 0,005 0,11

SDDSC222W1 957.76 958.32 0,56 0,32 0,004 0,33

SDDSC222W1 958.32 959.16 0,84 0,19 0,004 0,20

SDDSC222W1 959.16 960.05 0,89 0,12 0,005 0,13

SDDSC222W1 964.1 964.95 0,85 0,12 0,005 0,13

SDDSC222W1 969.43 970 0,57 0,1 0,003 0,11

SDDSC223 195.8 196 0,2 0,43 0,001 0,43

SDDSC223 199.43 199.58 0,15 4.6 1.89 9.12

SDDSC223 199.58 199.89 0,31 0,7 0,42 1.70

SDDSC223 203.71 204.39 0,68 0.05 0.022 0,10

SDDSC223 208.51 208.68 0,17 0,13 0,003 0,14

SDDSC223 208.68 209.24 0,56 0,14 0,002 0,15

SDDSC223 209.24 209.45 0,21 0,46 0,14 0,79

SDDSC223 209.45 210.31 0,86 0,11 0,009 0,13

SDDSC223 210.31 210.51 0,2 1,87 1,14 4.59

SDDSC223 210.51 210.71 0,2 0,53 0,009 0,55

SDDSC223 210.71 211.1 0,39 0,15 0.027 0,21

SDDSC223 211.1 211.58 0,48 0,96 0,057 1,10

SDDSC223 212.82 213.34 0,52 0,11 0,002 0,12

SDDSC223 222.44 223.74 1,3 0,11 0,003 0,12

SDDSC223 227.25 227.48 0,23 1 0,15 1,36

SDDSC223 227.48 227.7 0,22 4.16 0,17 4.57

SDDSC223 227.7 228.49 0,79 0,7 0.028 0,77

SDDSC223 228.49 228.84 0,35 3.24 0,043 3.34

SDDSC223 236 236.67 0,67 0,15 0,005 0,16

SDDSC223 236.67 236.86 0,19 5.92 4.81 17.42

SDDSC223 236.86 237.43 0,57 3.16 1,21 6,05

SDDSC223 237.43 237.7 0,27 1,5 0.056 1,63

SDDSC223 237.7 238.21 0,51 0,31 0,004 0,32

SDDSC223 238.21 239.21 1 0.08 0,01 0,10

SDDSC223 243.78 244.78 1 0,48 0,009 0,50

SDDSC223 244.78 245.31 0,53 0,1 0,011 0,13

SDDSC223 245.31 245.52 0,21 17.5 0,97 19.82

SDDSC223 245.52 246 0,48 1,12 0,008 1,14

SDDSC223 246 246.77 0,77 20.1 0,063 20.25

SDDSC223 246.77 246.99 0,22 14.3 4.44 24.91

SDDSC223 246.99 247.4 0,41 2.38 0,95 4.65

SDDSC223 247.4 247.62 0,22 9.81 4.16 19.75

SDDSC223 247.62 248.62 1 0,13 0,012 0,16

SDDSC223 250.32 251 0,68 0,11 0.091 0,33

SDDSC223 260.5 260.7 0,2 3.18 1,39 6.50

SDDSC223 261.9 262.1 0,2 0,41 0.029 0,48

SDDSC223 262.1 263 0,9 0,1 0,003 0,11

SDDSC223 265.1 265.69 0,59 0,1 0,013 0,13

SDDSC223 265.69 266.08 0,39 0,16 0,005 0,17

SDDSC223 266.08 266.22 0,14 41 3.17 48.58

SDDSC223 266.22 267.22 1 0,56 0.019 0,61

SDDSC223 267.22 268.22 1 0,18 0,002 0,19

SDDSC223 280.1 280.45 0,35 4.66 0,17 5.07

SDDSC223 280.45 280.55 0,1 97.6 1,66 101.57

SDDSC223 280.55 281.3 0,75 0,41 0,011 0,44

SDDSC223 281.3 281.5 0,2 17.9 0,15 18.26

SDDSC223 281.5 282.43 0,93 0,17 0,016 0,21

SDDSC223 284.88 285.67 0,79 0,12 0,002 0,12

SDDSC223 286.24 286.85 0,61 0,3 0,003 0,31

SDDSC223 286.85 287.34 0,49 0,15 0,002 0,15

SDDSC223 287.34 288.44 1,1 0,58 0,003 0,59

SDDSC223 288.44 289.1 0,66 0,21 0,002 0,22

SDDSC223 289.1 289.7 0,6 1.31 0,004 1,32

SDDSC223 289.7 290.45 0,75 0,18 0,003 0,19

SDDSC223 290.45 290.56 0,11 0,18 0,011 0,21

SDDSC223 291.81 292.77 0,96 0,15 0,002 0,16

SDDSC223 293.21 293.9 0,69 0,29 0,003 0,30

SDDSC223 293.9 294.7 0,8 0,57 0,002 0,57

SDDSC223 294.7 295.09 0,39 0,18 0,002 0,19

SDDSC223 295.09 295.29 0,2 0,55 0,002 0,55

SDDSC223 295.29 295.85 0,56 0,15 0,003 0,16

SDDSC223 298.31 298.92 0,61 1,6 0.02 1,65

SDDSC223 298.92 299.22 0,3 0,48 0,023 0,53

SDDSC223 299.22 299.48 0,26 0,93 0,011 0,96

SDDSC223 299.48 300.53 1,05 0,26 0,009 0,28

SDDSC223 300.53 301.64 1,11 0,13 0,004 0,14

SDDSC223 301.64 302.26 0,62 0,93 0.029 1,00

SDDSC223 302.26 302.64 0,38 0,84 0.072 1,01

SDDSC223 302.64 303.44 0,8 0,12 0,011 0,15

SDDSC223 303.44 304.06 0,62 0,16 0,024 0,22

SDDSC223 304.06 305 0,94 0,12 0,015 0,16

SDDSC223 308.88 309.38 0,5 0,11 0,002 0,11

SDDSC223 319.16 319.65 0,49 0,14 0,002 0,14

SDDSC223 319.65 320.24 0,59 0,33 0,001 0,33

SDDSC223 320.24 320.4 0,16 1.45 0,002 1.45

SDDSC223 320.4 320.72 0,32 0,27 0,002 0,28

SDDSC223 323.03 323.97 0,94 0,34 0,002 0,34

SDDSC223 325.8 327.04 1,24 0,12 0,005 0,13

SDDSC223 327.04 327.25 0,21 0,83 0,004 0,84

SDDSC223 327.25 328.5 1,25 0,3 0,006 0,31

SDDSC223 329.75 331.05 1,3 0,24 0,002 0,25

SDDSC223 331.05 332.15 1,1 0,34 0,004 0,35

SDDSC223 333.32 333.85 0,53 0,13 0,008 0,15

SDDSC223 336.14 337.28 1,14 0,18 0,007 0,20

SDDSC223 337.28 338.32 1,04 0,09 0,007 0,11

SDDSC223 338.87 339.4 0,53 0,12 0,008 0,14

SDDSC223 339.4 340.14 0,74 0,14 0,005 0,15

SDDSC223 340,89 341.24 0,35 0,46 0,004 0,47

SDDSC223 344.5 345.27 0,77 0,19 0,002 0,20

SDDSC223 345.95 346.92 0,97 0,43 0,003 0,44

SDDSC223 346.92 347.95 1,03 0,7 0,002 0.70

SDDSC223 347.95 348.19 0,24 0,11 0,002 0,11

SDDSC223 348.19 349.13 0,94 0,09 0,009 0,11

SDDSC227 209 209.8 0,8 7.76 1,27 10.80

SDDSC227 209.8 210.5 0,7 0,25 0,012 0,28

SDDSC227 230.6 231.1 0,5 0,89 0,003 0,90

SDDSC227 231.1 232.4 1,3 0,45 0,003 0,46

SDDSC227 232.4 233.7 1,3 0,2 0,003 0,21

SDDSC227 233.7 235 1,3 0,11 0,002 0,12

SDDSC227 238.8 239.49 0,69 0,18 0,004 0,19

SDDSC227 255.51 256.07 0,56 2.11 0.042 2.21

SDDSC227 256.07 256.17 0,1 11.6 4,3 21.88

SDDSC227 257.11 257.61 0,5 0,6 0,012 0,63

SDDSC227 259.66 260.14 0,48 0.88 0,021 0,93

SDDSC227 260.14 260.88 0,74 0,59 0,025 0,65

SDDSC227 260.88 261.36 0,48 116 32.5 193.68

SDDSC227 261.36 261.59 0,23 0,89 0,21 1,39

SDDSC227 261.59 262.05 0,46 3.07 1,53 6.73

SDDSC227 262.05 262.24 0,19 0,53 0,011 0,56

SDDSC227 262.24 262.52 0,28 2.58 1,91 7.14

SDDSC227 262.52 262.82 0,3 1.79 0.027 1,85

SDDSC227 262.82 263.13 0,31 6.46 3.38 14.54

SDDSC227 263.13 263.37 0,24 0,85 0,023 0,90

SDDSC227 263.37 263.53 0,16 186 5.19 198.40

SDDSC227 263.53 264.04 0,51 4.08 0,014 4.11

SDDSC227 264.04 265.15 1,11 0,47 0,014 0,50

SDDSC227 265.15 266 0,85 0,86 0,13 1,17

SDDSC227 266 267.29 1,29 0,34 0,013 0,37

SDDSC227 267.29 267.47 0,18 0,53 0,009 0,55

SDDSC227 268.31 268.77 0,46 0,3 0,002 0,30

SDDSC227 272.2 272.81 0,61 0,16 0,002 0,17

SDDSC227 282 282.86 0,86 0,16 0,002 0,17

SDDSC227 282.86 284.16 1,3 0,12 0,002 0,12

SDDSC227 284.16 284.39 0,23 0,23 0,003 0,24

SDDSC227 292.85 293.26 0,41 0,17 0,003 0,18

SDDSC227 294.69 295.27 0,58 2,46 0,002 2,46

SDDSC227 296.9 297.6 0,7 1,07 0,003 1,08

SDDSC227 297.6 298.27 0,67 0,18 0,002 0,18

SDDSC227 313.55 313.91 0,36 1,09 0,002 1,10

SDDSC227 313.91 315.12 1,21 0,26 0,003 0,27

SDDSC227 318.6 319.05 0,45 0,29 0,001 0,29

SDDSC227 320.12 321.06 0,94 0,27 0,002 0,27

SDDSC227 321.06 321.71 0,65 0,66 0,002 0,67

SDDSC227 321.71 321.95 0,24 0,24 0,003 0,25

SDDSC227 321.95 322.61 0,66 0,37 0,002 0,37

SDDSC227 322.61 322.95 0,34 0,31 0,003 0,32

SDDSC227 322.95 323.21 0,26 0,19 0,003 0,20

SDDSC227 323.21 323.75 0,54 0,45 0,005 0,46

SDDSC227 323.75 324.03 0,28 1,07 0,19 1.52

SDDSC227 324.03 324.56 0,53 0,25 0,01 0,27

SDDSC227 324.56 324.99 0,43 0,18 0,004 0,19

SDDSC227 324.99 325.62 0,63 1.42 0,69 3.07

SDDSC227 325.62 325.93 0,31 0,68 0,66 2.26

SDDSC227 325.93 326.15 0,22 24,4 0,56 25.74

SDDSC227 326.15 326.38 0,23 7.8 1,14 10.52

SDDSC227 326.38 327.24 0,86 4.91 0,54 6.20

SDDSC227 327.24 327.9 0,66 0,76 0,26 1,38

SDDSC227 327.9 328.61 0,71 0,79 0,26 1.41

SDDSC227 328.61 328.82 0,21 13.3 1,28 16.36

SDDSC227 328.82 329.02 0,2 37.4 18 80.42

SDDSC227 329.02 329.33 0,31 0,87 0,2 1,35

SDDSC227 329.33 329.81 0,48 3,09 0,15 3.45

SDDSC227 329.81 330.65 0,84 0,71 0,018 0,75

SDDSC227 330.65 331.54 0,89 2 1,34 5.20

SDDSC227 331.54 332.55 1,01 0,31 0.059 0,45

SDDSC227 332.55 333.22 0,67 0,66 0,008 0,68

SDDSC227 333.22 334.09 0,87 0,43 0,003 0,44

SDDSC227 334.09 334.92 0,83 0,87 0,01 0,89

SDDSC227 334.92 335.18 0,26 44 0,002 44.01

SDDSC227 335.18 335.63 0,45 0,35 0,006 0,36

SDDSC227 335.63 336.31 0,68 0,16 0,009 0,18

SDDSC227 336.31 336.47 0,16 0,25 0,002 0,25

SDDSC227 337.84 338.94 1,1 0,28 0,01 0,30

SDDSC227 338.94 339.37 0,43 0,54 0,002 0,55

SDDSC227 339.37 339.62 0,25 1.82 0,005 1.83

SDDSC227 339.62 339.82 0,2 1,94 0,011 1.97

SDDSC227 341.93 343.17 1,24 0,52 0,005 0,53

SDDSC227 343.17 344.36 1,19 0,76 0,002 0,77

SDDSC227 344.36 344.96 0,6 0,18 0,003 0,19

SDDSC227 344.96 345.81 0,85 0,14 0,004 0,15

SDDSC227 351.91 352.25 0,34 0,04 0,17 0,45

SDDSC227 352.25 352.92 0,67 0,17 0,01 0,19

SDDSC227 357.83 358.59 0,76 0,1 0,003 0,11

SDDSC227 358.59 358.7 0,11 0,13 0,002 0,14

SDDSC227 378.33 378.43 0,1 1,02 0,003 1,03

SDDSC227 378.43 378.95 0,52 0,25 0,003 0,26

SDDSC227 378.95 379.23 0,28 2,3 0,003 2,31

SDDSC227 379.23 379.94 0,71 0,29 0,004 0,30

SDDSC227 379.94 380.23 0,29 1.83 0,004 1.84

SDDSC227 383.89 384.05 0,16 0,21 0,002 0,22

SDDSC227 384.05 384.32 0,27 0,12 0,002 0,13

SDDSC234 229.5 229.61 0,11 0,12 0,003 0,13

SDDSC234 233.7 234.97 1,27 0,1 0,004 0,11

SDDSC234 236.28 237.08 0,8 0,14 0,002 0,15

SDDSC234 258.5 259.74 1,24 0,1 0,002 0,11

SDDSC234 261.81 262.04 0,23 0,13 0,004 0,14

SDDSC234 262.04 263.34 1,3 0,1 0,002 0,10

SDDSC234 266.98 267.54 0,56 0,17 0,003 0,18

SDDSC234 268.82 269.13 0,31 7.19 0,23 7.74

SDDSC234 269.13 269.53 0,4 0,21 0,004 0,22

SDDSC234 269.53 270.36 0,83 0,34 0,024 0,40

SDDSC234 270.36 271.44 1,08 0,13 0,006 0,14

SDDSC234 271.44 272.7 1,26 0,17 0,004 0,18

SDDSC234 272.7 273.3 0,6 0,11 0,003 0,12

SDDSC234 273.3 273.47 0,17 1.64 0,006 1,65

SDDSC234 275.5 275.77 0,27 11.1 1,08 13.68

SDDSC234 275.77 276.77 1 0,18 0,031 0,25

SDDSC234 279.87 280.06 0,19 0,37 0,002 0,38

SDDSC234 280.96 281.16 0,2 0,27 0,002 0,28

SDDSC234 281.16 282.3 1,14 0,17 0,003 0,18

SDDSC234 285.21 285.5 0,29 0,19 0,005 0,20

SDDSC234 291.3 292.08 0,78 0,23 0,003 0,24

SDDSC234 296.76 297.01 0,25 0,16 0,002 0,17

SDDSC234 297.01 297.91 0,9 0,1 0,002 0,10

SDDSC234 297.91 298.56 0,65 0,31 0,005 0,32

SDDSC234 298.56 298.75 0,19 0,53 0,064 0,68

SDDSC234 298.75 299.61 0,86 0,17 0,006 0,18

SDDSC234 299.61 300.61 1 0,29 0,003 0,30

SDDSC234 300.61 301.29 0,68 0,23 0,009 0,25

SDDSC234 301.29 301.55 0,26 0,19 0,002 0,20

SDDSC234 301.55 301.73 0,18 0,15 0,005 0,16

SDDSC234 301.73 302.47 0,74 0,22 0,012 0,25

SDDSC234 302.47 302.83 0,36 0,31 0,008 0,33

SDDSC234 302.83 303.27 0,44 0,93 0,031 1,00

SDDSC234 303.27 303.75 0,48 0,24 0,22 0,77

SDDSC234 303.75 304.25 0,5 0,09 0,008 0,11

SDDSC234 308.95 310.25 1,3 0,5 0,003 0,51

SDDSC234 310.25 311.09 0,84 0,13 0,002 0,14

SDDSC234 311.09 311.9 0,81 0,26 0,002 0,27

SDDSC234 311.9 312.9 1 0,43 1E-03 0,43

SDDSC234 312.9 313.9 1 0,36 0,002 0,36

SDDSC234 313.9 314.85 0,95 0,22 0,002 0,22

SDDSC234 315.33 315.68 0,35 0,41 0,002 0,41

SDDSC234 315.68 316.62 0,94 0,38 0,005 0,39

SDDSC234 316.62 317.62 1 0,12 0,004 0,13

SDDSC234 317.62 318.26 0,64 0,36 0,003 0,37

SDDSC234 319.14 319.38 0,24 0,76 0,003 0,77

SDDSC234 321.55 321.84 0,29 0,55 0,002 0,55

SDDSC234 321.84 322.46 0,62 0,15 0,003 0,16

SDDSC234 322.46 322.78 0,32 0,25 0,002 0,26

SDDSC234 322.78 323.38 0,6 0,25 0,005 0,26

SDDSC234 323.38 323.63 0,25 1,22 0,3 1,94

SDDSC234 323.63 323.88 0,25 0,23 0,16 0,61

SDDSC234 323.88 324.04 0,16 3.83 0,81 5.77

SDDSC234 324.04 324.51 0,47 10.8 1,14 13.52

SDDSC234 324.51 324.66 0,15 0,63 0,016 0,67

SDDSC234 326.26 327.06 0,8 0,79 0,009 0,81

SDDSC234 327.06 328.34 1,28 0,25 0,005 0,26

SDDSC234 329.25 329.59 0,34 0,13 0,004 0,14

SDDSC234 329.59 329.92 0,33 0,17 0,003 0,18

SDDSC234 329.92 330.05 0,13 0,7 0,002 0,71

SDDSC234 330.05 330.3 0,25 0,2 0,002 0,20

SDDSC234 330.3 330.81 0,51 0,12 0,002 0,12

SDDSC234 332.17 332.72 0,55 0,22 0,002 0,22

SDDSC234 333.76 334.9 1,14 0,42 0,003 0,43

SDDSC234 334.9 335.11 0,21 1,23 0,003 1,24

SDDSC234 335.11 335.21 0,1 0,94 0,002 0,95

SDDSC234 335.21 336.06 0,85 0.88 0,003 0,89

SDDSC234 336.06 336.61 0,55 0,62 0,001 0,62

SDDSC234 336.61 337.66 1,05 0,13 0,001 0,13

SDDSC234 337.66 338.05 0,39 0,16 0,002 0,16

SDDSC234 338.05 338.88 0,83 0,28 0,002 0,29

SDDSC234 338.88 339.25 0,37 0,17 0,002 0,17

SDDSC234 339.25 339.76 0,51 0,25 0,003 0,26

SDDSC234 340.45 341.39 0,94 0,21 0,003 0,22

SDDSC234 341.39 341.69 0,3 0,35 0,006 0,36

SDDSC234 342.52 342.66 0,14 0,42 0,002 0,42

SDDSC234 346.23 347.01 0,78 0,11 0,006 0,12

SDDSC234 351.27 352.43 1,16 0,3 0,002 0,30

SDDSC234 352.43 353.39 0,96 0,63 0,005 0,64

SDDSC234 353.39 353.8 0,41 0,68 0,007 0.70

SDDSC234 353.8 353.96 0,16 0,69 0,24 1,26

SDDSC234 353.96 354.42 0,46 0,13 0,035 0,21

SDDSC234 354.42 355.18 0,76 0,13 0,006 0,14

SDDSC234 355.18 355.59 0,41 0,15 0,005 0,16

SDDSC234 362.22 362.97 0,75 0,25 0,003 0,26

SDDSC234 364.13 364.71 0,58 0,11 0,003 0,12

JORC-Tabelle 1

Abschnitt 1: Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Probenahmetechniken · Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schlitzproben, zufällige Gesteinssplitter oder · Die Probenahme erfolgte an Bohrkern (bei >90 % Halbkern und Viertelkern für Kontrollproben),

spezielle, branchenübliche Messinstrumente, die für die untersuchten Minerale geeignet sind, Greifproben (Feldproben von anstehendem Gestein und Blöcken, einschließlich Duplikaten),

wie Bohrloch-Gammasonden oder tragbare XRF-Geräte usw.). Diese Beispiele sind nicht als Grabenproben (Gesteinssplitter, einschließlich Duplikaten) und Bodenproben

Einschränkung des weit gefassten Begriffs der Probenahme zu (einschließlich

verstehen. · Duplikaten). Die Lage der Feldproben wurde mit GPS bestimmt, im Allgemeinen mit einer

· Angabe der Maßnahmen zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben und der angemessenen Genauigkeit von 5 m. Bohrloch- und Grabenpositionen wurden mit Differential-GPS auf <1 m

Kalibrierung aller verwendeten Messgeräte oder bestätigt.

-systeme. Die

· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht wesentlich sind. · Probenpositionen wurden zusätzlich durch Eintragung in hochauflösende Lidar-Karten verifiziert.

· In Fällen, in denen branchenübliche Arbeiten durchgeführt wurden, ist dies relativ einfach (z. · Der Bohrkern wird zum Sägen markiert und von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore mit

B. Mit Reverse-Circulation-Bohrungen wurden 1-m-Proben gewonnen, von denen 3 kg pulverisiert einer automatischen

wurden, um eine 30-g-Einwaage für die Brandprobe herzustellen). In anderen Fällen können Diamantsäge

ausführlichere Erläuterungen erforderlich sein, etwa bei grobem Gold mit inhärenten · geschnitten. Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse in das On-Site-Labor

Probenahmeproblemen. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungstypen (z. B. submarine in Bendigo

Knollen) können die Offenlegung detaillierter Informationen transportiert.

erfordern. · Dort werden sie mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationsprobenteiler

zerkleinert; ein 1-kg-Teil wird zum Pulverisieren (LM5) und zur Analyse

abgetrennt.

· Für Goldanalysen werden von erfahrenem Personal standardisierte Brandproben mit 25-g-Einwaage

durchgeführt; das Personal ist mit hochsulfidischen und stibnitreichen Einwaagen vertraut.

On-Site-Goldmethode: Brandprobe, Code

PE01S.

· Bei erkennbarem grobem Gold wird eine Siebbrandprobe verwendet, um die

Goldkorngrößenverteilung zu

bestimmen.

· ICP-OES wird zur Analyse des mit Königswasser aufgeschlossenen Pulvers auf weitere 12 Elemente

(Methode BM011) eingesetzt; Antimon außerhalb des Messbereichs wird mittels Flammen-AAS

gemessen (Methode

B050).

· Bodenproben wurden im Gelände gesiebt; eine 80-Mesh-Probe wurde verpackt und zur extrem

niedrig konzentrierten Goldanalyse an die Labore von ALS Global in Brisbane transportiert.

Analysiert wurden 50-g-Proben nach Methode ST44 (Königswasser und

ICP-MS).

· Greif- und Gesteinssplitterproben werden im Allgemeinen wie oben beschrieben an On Site

Laboratories für standardmäßige Brandproben und 12-Element-ICP-OES

übermittelt.

·

Bohrtechniken · Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Reverse Circulation, Open-Hole-Hammer, Rotary Air Blast, · Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, orientiert mit dem

Schneckenbohrung, Bangka, Sonic usw.) und Einzelheiten (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder Axis-Champ-Orientierungswerkzeug; die Orientierungslinie wird vom Bohrer/Bohrhelfer an der

Standardrohr, Tiefe von Diamantverlängerungen, Face-Sampling-Bohrkrone oder anderer Typ, ob der Kernunterseite markiert.

Kern orientiert ist und, falls ja, mit welcher Methode Ein

usw.). · Standard-Kernrohr von 3 m hat sich sowohl in harten als auch in weichen Gesteinen des Projekts

als am effektivsten

erwiesen.

Bohrkerngewinnung · Methode zur Erfassung und Bewertung der Kern- und Gesteinssplittergewinnung sowie Beurteilung · Die Kerngewinnung wurde durch HQ- oder NQ-Diamantbohrkern und sorgfältige Steuerung des

der Wasserdrucks maximiert, um die Integrität weicher Gesteine zu erhalten und den Verlust von

Ergebnisse. Feinmaterial aus weichem Bohrkern zu verhindern. Die Gewinnung wird im Kernlager meterweise mit

· Maßnahmen zur Maximierung der Probengewinnung und zur Sicherstellung der Repräsentativität der einem Maßband am markierten Bohrkern und anhand der Kernblöcke des Bohrers

Proben. bestimmt.

· Ob ein Zusammenhang zwischen Probengewinnung und Gehalt besteht und ob durch bevorzugten · Darstellungen von Gehalt gegenüber Kerngewinnung und RQD (nachstehend beschrieben) zeigen

Verlust/Gewinn von Fein- oder Grobmaterial eine Probenverzerrung entstanden sein keine Trends im Zusammenhang mit Bohrkern- oder

könnte. Feinmaterialverlusten.

Protokollierung · Ob Kern- und Gesteinssplitterproben geologisch und geotechnisch mit einem Detaillierungsgrad · Die geotechnische Protokollierung des Bohrkerns erfolgt auf Gestellen im Kernlager des

protokolliert wurden, der eine angemessene Mineralressourcenschätzung sowie Bergbau- und · Unternehmens. Am Bohrgerät markierte Kernorientierungen werden auf Konsistenz geprüft;

Metallurgiestudien Orientierungslinien an der Kernunterseite werden markiert, wenn zwei oder mehr Orientierungen

unterstützt. innerhalb

· Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Fotografien von Kern (bzw. von

Schurfgraben, Kanal · 10 Grad übereinstimmen. Die Kerngewinnung wird

usw.). · für jeden Meter gemessen; RQD-Messungen (kumulative Länge von Kernstücken >10 cm pro Meter)

· Gesamtlänge und Prozentsatz der relevanten protokollierten Abschnitte. erfolgen

meterweise.

· Jede Bohrkernkiste wird nach vollständiger Markierung für Probenahme und Sägen nass und

trocken

fotografiert.

· Die Schnittlinie für den Halbkern wird etwa 10 Grad oberhalb der Orientierungslinie

angebracht, sodass die Orientierungslinie für spätere Arbeiten in der Kernkiste erhalten

bleibt.

· Die geologische Bohrkernprotokollierung umfasst folgende Parameter:

· Gesteinstypen und Lithologie;

· Alteration;

· Strukturinformationen (Orientierung von Gängen, Schichtung und Klüften mittels standardmäßiger

Alpha-Beta-Messungen von der Orientierungslinie; bei nicht orientierten Kernabschnitten werden

Alpha-Winkel

gemessen);

· Gangbildung (Quarz, Karbonat, Stibnit);

· wichtige Minerale (mit Handlupe sichtbar, z. B. Gold, Stibnit).

· 100 % des Bohrkerns werden für alle oben beschriebenen Komponenten in der

MX-Protokollierungsdatenbank des Unternehmens

erfasst.

· Die Protokollierung ist vollständig quantitativ, wobei die Beschreibung von Lithologie und

Alteration auf visuellen Beobachtungen geschulter Geologen

beruht.

· Jede Bohrkernkiste wird nach vollständiger Markierung für Probenahme und Sägen nass und

trocken

fotografiert.

· Die Protokollierung wird als quantitativ ausreichend für künftige Studien angesehen.

Teilprobenahme und · Bei Kern: ob geschnitten oder gesägt und ob Viertel-, Halb- oder Gesamtkern entnommen wurde. · Bohrkern wird typischerweise als Halbkern mit einer Almonte-Kernsäge beprobt. Die

Probenvorbereitung · Bei Nicht-Kernproben: ob Riffelteilung, Rohrprobenahme, Rotationsteilung usw. erfolgte und ob Orientierungslinie des Bohrkerns bleibt

nass oder trocken beprobt erhalten.

wurde. · Bei Probenahmeduplikaten werden Viertel- und Halbkerne verwendet (in der Datenbank als FDUP

· Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenvorbereitungsmethode. bezeichnet).

· Qualitätskontrollverfahren in allen Teilprobenahmestufen zur Maximierung der Repräsentativität · Die Repräsentativität wird maximiert, indem bei orientiertem Kern stets dieselbe Kernseite

der entnommen und bei nicht möglicher Orientierung konsequent eine Schnittlinie auf den Kern

Proben. gezeichnet wird. Diese Linien werden vom Feldtechniker

· Maßnahmen zur Sicherstellung, dass die Probenahme das entnommene In-situ-Material angezeichnet.

repräsentiert, einschließlich beispielsweise Ergebnissen von Feldduplikaten bzw. Probenahmen · Die Probengröße für grobes Gold wird durch Verwendung von Halbkern maximiert; Viertelkern- und

der zweiten Halbkernteilungen (Laborduplikate) ermöglichen eine Abschätzung des

Kernhälfte. Nugget-Effekts.

· Ob die Probengrößen der Korngröße des beprobten Materials angemessen sind. · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen rund 10 % Kernduplikate, zertifizierte

Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborprobenduplikate und

Gerätewiederholungen.

· Im Bodenprobenprogramm wurde jede 25. Probe dupliziert; das Labor brachte regelmäßig Standards

mit niedrigen Goldgehalten in den Probenstrom

ein.

Qualität der · Art, Qualität und Eignung der verwendeten Analyse- und Laborverfahren sowie die Frage, ob die · Die von On Site verwendete Brandprobenmethode für Gold ist weltweit anerkannt; Nachanalysen

Analysedaten und Methode als Teil- oder Gesamtanalyse außerhalb des Messbereichs einschließlich gravimetrischem Abschluss und Siebbrandprobe sind

Labortests gilt. Standard. Besonders relevant ist, dass das Brandprobenpersonal bei On Site Erfahrung mit

· Bei geophysikalischen Geräten, Spektrometern, tragbaren XRF-Geräten usw.: die zur Bestimmung hochsulfidischen Einwaagen, insbesondere mit hohem Stibnitgehalt, besitzt. Dies verringert das

der Analyse verwendeten Parameter einschließlich Hersteller und Modell des Instruments, Risiko ungenauer Ergebnisse bei komplexen Sulfid-Gold-Einwaagen

Messzeiten, angewendete Kalibrierungsfaktoren und deren Herleitung erheblich.

usw. · Wenn eine Siebbrandprobe verwendet wird, wird dieses Ergebnis anstelle der ursprünglichen

· Art der angewendeten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerproben, Duplikate, Brandprobe

externe Laborkontrollen) und ob akzeptable Genauigkeit (d. h. Freiheit von systematischer gemeldet.

Verzerrung) und Präzision erreicht · ICP-OES ist ein Standardanalyseverfahren zur Bestimmung von Elementkonzentrationen. Der

wurden. verwendete Aufschluss mit Königswasser eignet sich sehr gut zur Lösung von Sulfiden (hier im

Allgemeinen Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit); andere silikatgebundene Elemente,

insbesondere Vanadium (V), können jedoch nur teilweise gelöst werden. Diese silikatgebundenen

Elemente sind für die Bestimmung der Mengen an Gold, Antimon, Arsen oder Schwefel nicht

relevant.

· Ein tragbares XRF-Gerät wurde qualitativ am Bohrkern eingesetzt, um sicherzustellen, dass

geeignete Kernproben entnommen wurden; pXRF-Daten werden weder gemeldet noch in die

MX-Datenbank

aufgenommen.

· Akzeptable Genauigkeit und Präzision wurden mit folgenden Methoden festgestellt: ¼-Duplikate

· - Halbkern wird in Viertel geteilt und erhält getrennte Probennummern (häufig in

mineralisiertem Kern). Niedrige bis mittlere Goldgehalte zeigen eine starke Korrelation, die

bei Goldgehalten über 100 g/t Au

abnimmt.

½-Duplikate - Kern wird in Hälften geteilt und erhält getrennte Probennummern (häufig in

mineralisiertem Kern). Niedrige bis mittlere Goldgehalte zeigen eine starke Korrelation, die

bei Goldgehalten über 100 g/t Au

abnimmt.

Spülproben- nach sichtbarem Gold oder >1 % sichtbarem Stibnit werden Spülproben eingefügt, um

Kontamination während der Probenvorbereitung zu

minimieren.

Leerproben - nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten Gesteinen werden Leerproben

eingefügt, um sicherzustellen, dass Brechen und Pulverisieren nicht durch Goldverschleppung an

den Oberflächen von Brecher und LM5-Schwingmühle beeinflusst werden. Die Ergebnisse sind

ausgezeichnet, im Allgemeinen unterhalb der Nachweisgrenze; eine

einzelne

Probe lag bei 0,03 g/t Au. Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden währenddes

gesamten Projekts verwendet, darunter Leerproben sowie Proben mit niedrigen (<1 g/t Au),

mittleren (bis 5 g/t Au) und hohen Goldgehalten (>5 g/t Au). Beim Datenimport in die

MX-Datenbank werden die Ergebnisse automatisch darauf geprüft, ob sie innerhalb von 2

Standardabweichungen

vom erwartetenWert liegen. Laborteilungen - On Site führt als Qualitätskontrolle Teilungen

sowohl des Grobbrechguts als auch von Pulpenduplikaten durch und meldet sämtliche Daten.

Insbesondere bei hohen

Au-Gehalten erfolgen die meisten Wiederholungen. Labor-CRMs - On Site bringt regelmäßig eigene

CRM-Materialien in den Prozessstrom

ein und meldet alle Daten. Laborpräzision - das Labor führt regelmäßig Doppelbestimmungen von

Lösungen durch, sowohl für Au aus Brandproben als auch für andere Elemente aus

Königswasseraufschlüssen, und meldet

diese.

· Genauigkeit und Präzision wurden sorgfältig anhand der oben beschriebenen Probenahme- und

Messverfahren sowohl in der Probenahmephase (Genauigkeit) als auch in der Laborphase

(Genauigkeit und Präzision)

bestimmt.

· Unternehmensduplikate von Bodenproben und zertifizierte Laborreferenzmaterialien liegen

sämtlich innerhalb der erwarteten

Bereiche.

Verifizierung von · Verifizierung bedeutender Abschnitte durch unabhängiges oder anderes Unternehmenspersonal. · Der unabhängige Geologe besuchte die Bohrstandorte bei Sunday Creek und inspizierte am 11.

Probenahme und · Verwendung von Zwillingsbohrlöchern. Dezember 2024 den im Kernlager Kilmore gelagerten Bohrkern - S.

Analysen · Dokumentation von Primärdaten, Dateneingabeverfahren, Datenverifizierung sowie Protokollen zur Tambanis.

physischen und elektronischen · Die Competent Person und Qualified Person, Kenneth Bush, hat den Bohrkern der in dieser

Datenspeicherung. Meldung enthaltenen Bohrlöcher visuell inspiziert. Die Bohrabschnitte stimmen sowohl mit den

· Erörterung etwaiger Anpassungen der Analysedaten. geologischen Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den erwarteten Analysedaten überein

(z. B. entsprechen im Bohrkern sichtbares Gold und Stibnit hohen Au- und

Sb-Analysewerten).

· Zusätzlich beurteilen die Unternehmensgeologen nach Eingang der Ergebnisse die Gold-, Antimon-

und Arsenwerte, um zu verifizieren, dass die Abschnitte die erwarteten Daten

lieferten.

· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank weist einen hohen Standard auf. Primäre

Protokolldaten werden direkt von Geologen und Feldtechnikern eingegeben; die Analysedaten

werden nach Rückkehr aus dem Labor elektronisch anhand der Probennummer

abgeglichen.

· Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laborteilungen und -duplikate

sowie Gerätewiederholungen werden vollständig in der Datenbank

erfasst.

· Datenexporte enthalten nach Gesprächen mit SRK Consulting ab Bohrloch SDDSC077B sämtliche

Primärdaten. Zuvor wurden Goldwerte über Primär-, Feld- und Laborduplikate

gemittelt.

· Anpassungen von Analysedaten werden von MX protokolliert; es liegen keine vor und es sind

keine

erforderlich.

· Zwillingsbohrlöcher stehen in dieser Projektphase nicht zur Verfügung.

Lage der Datenpunkte · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Ansatzpunkt- und · Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrlochansatzpunkten, Gräben und einigen Grubenbauen.

Bohrlochvermessungen), Gräben, Grubenbauen und anderen für die Mineralressourcenschätzung · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Greif- und Bodenproben), verifiziert anhand von

verwendeten Lidar-Daten.

Standorten. · Bohrlochvermessungen erfolgen entweder mit elektronischem Single-Shot, REFLEX EZ-TRAC

· Angabe des verwendeten Koordinatensystems. Multi-Shot, Imdex/Axis-Nordsuchgyro oder einer Kombination daraus. Während der Bohrung werden

· Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle. Vermessungen in Abständen von höchstens 30 m durchgeführt; Multi-Shot-Vermessungen erfolgen bei

Abschluss des Bohrlochs oder auf Anforderung der Geologen in 3-m-Abständen während der Bohrung,

sofern die Bodenbedingungen dies

zulassen.

· Das durchgehend verwendete Koordinatensystem ist Geocentric Datum of Australia 1994, Map Grid

Zone 55 (GDA94_Z55), auch als EPSG 28355 bezeichnet. Die gemeldeten Azimute beziehen sich

ebenfalls auf MGA55

(GDA94_Z55).

· Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Lidar-Daten mit einer Genauigkeit von unter 10 cm

ausgezeichnet.

Datenabstände und · Datenabstände für die Meldung von Explorationsergebnissen. · Die Datenabstände sind für die Meldung von Explorationsergebnissen geeignet; dies wird durch

-verteilung · Ob Datenabstand und -verteilung ausreichen, um den für die angewandten Verfahren und die zunehmende Berechenbarkeit hochgradiger Gold-Antimon-Abschnitte

Klassifizierungen der Mineralressourcen- und Erzreservenschätzung angemessenen Grad an gestützt.

geologischer und Gehaltskontinuität · Derzeit reichen Datenabstand und -verteilung für die Meldung von Mineralressourcenschätzungen

festzustellen. nicht aus. Dies kann sich jedoch ändern, wenn das Verständnis der Gehaltskontrollen durch

· Ob eine Kompositierung von Proben angewendet wurde. künftige Bohrprogramme

zunimmt.

· In Tabelle 3 wurden Proben für niedrigere Gehalte zu 1 g/t AuEq über 2,0 m Breite und für

höhere Gehalte zu 5 g/t AuEq über 1,0 m Breite kompositiert. In Tabelle 4 wurden alle

Einzelanalysen über 0,1 g/t AuEq mit zwei Dezimalstellen und ohne Kompositierung

gemeldet.

Orientierung der · Ob die Probenahmeorientierung eine unverzerrte Beprobung möglicher Strukturen gewährleistet · Die wahren Mächtigkeiten der gemeldeten mineralisierten Intervalle werden mit etwa 55-80 % der

Daten in Bezug auf und in welchem Umfang dies unter Berücksichtigung des Lagerstättentyps bekannt beprobten Mächtigkeit

die geologische ist. interpretiert.

Struktur · Falls angenommen wird, dass das Verhältnis zwischen Bohrrichtung und Orientierung wesentlicher · Die Bohrungen sind unter Berücksichtigung der Kombination aus Wirtsgesteinsorientierung und

mineralisierter Strukturen eine Probenverzerrung verursacht hat, ist dies zu beurteilen und - erkennbarer Gangkontrolle auf Gold- und Antimongehalte optimal ausgerichtet.

sofern wesentlich - zu Die

melden. · steile Orientierung einiger Gänge kann die scheinbare Mächtigkeit mancher Abschnitte erhöhen;

zur Quantifizierung sind jedoch weitere Bohrungen

erforderlich.

· Aus den bisher erhobenen Daten ist keine Probenverzerrung erkennbar; die Bohrlöcher schneiden

die mineralisierten Strukturen in einem moderaten

Winkel.

Probensicherheit · Maßnahmen zur Gewährleistung der Probensicherheit. · Der Bohrkern wird entweder vom Bohrunternehmen oder von Feldmitarbeitern des Unternehmens zum

Kernlager Kilmore geliefert. Die Proben werden dort von Unternehmensmitarbeitern markiert, mit

einer automatischen Diamantsäge geschnitten und verpackt, bevor sie auf gesicherten, umreiften

Paletten verladen und von Unternehmensmitarbeitern zur Einreichung beim Labor nach Bendigo

transportiert werden. In keiner Phase des Prozesses und auch nicht in den Daten gibt es

Hinweise auf Probleme mit der

Probensicherheit.

Audits oder · Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen von Probenahmetechniken und Daten. · Geologen und der Unternehmens-Datengeologe überwachen kontinuierlich CRM-Ergebnisse,

Überprüfungen Leerproben und Duplikate. Kenneth Bush verfügt für SXG über die Orientierungs-,

Protokollierungs- und

Analysedaten.

Abschnitt 2: Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Mineralkonzession · Art, Referenzname/-nummer, Lage und Eigentum einschließlich Vereinbarungen oder wesentlicher · Das Sunday-Creek-Projekt, früher als Clonbinane-Projekt bekannt, wird von der Retention

und Landbesitz- Sachverhalte mit Dritten wie Joint Ventures, Partnerschaften, übergeordneten Royalties, Licence RL 6040 abgedeckt und von Exploration Licence EL6163 sowie Exploration Licence EL7232

status Native-Title-Rechten, historischen Stätten, Wildnis- oder Nationalparkflächen und umgeben. Sämtliche Lizenzen werden zu 100 % von Clonbinane Goldfield Pty Ltd, einer

Umweltbedingungen. hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold Ltd.,

· Sicherheit der zum Berichtszeitpunkt gehaltenen Rechte sowie bekannte Hindernisse für den gehalten.

Erhalt einer Betriebsgenehmigung in dem ·

Gebiet.

Exploration durch · Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere Parteien. · Das Sunday-Creek-Projekt ist eine hochliegende orogene bzw.epizonale Lagerstätte vom

andere Parteien Fosterville-Typ. Im Projektgebiet fand seit den 1880er-Jahren bis in die frühen 1900er-Jahre

kleinmaßstäblicher Bergbau statt. Historische Produktion erfolgte über mehrere kleine Schächte

und alluviale Abbaue innerhalb der Konzessionen des Clonbinane-Goldfelds. Für das Gebiet

Clonbinane wird eine Gesamtproduktion von 41.000 oz Gold bei einem Gehalt von 33 g/t Gold

angegeben(Leggound Holdsworth,

2013).

· Frühere Explorationsunternehmen konzentrierten sich im und um das Sunday-Creek-Projektgebiet

typischerweise auf die Suche nach großen, oberflächennahen Lagerstätten. Beadell Resources war

das erste Unternehmen, das tiefere Ziele bohrte; Southern Cross setzte diese Arbeiten im

Sunday-Creek-Projektgebiet

fort.

· EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinssplitterproben rund um die Minen Christina, Apollo und Golden

Dyke. Gesteinssplitterproben im Christina-Minenstollen. Resistivitätsmessung über Golden Dyke.

Fünf Diamantbohrlöcher um Christina, von denen für zwei Analysen

vorliegen.

· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf niedriggradige, hochtonnagige Lagerstätten. Die

Konzessionen wurden aufgegeben, nachdem das Gebiet als aussichtsreich, aber

nicht

wirtschaftlich bewertet worden war. Bachsedimentproben im Bereich Golden Dyke und Reedy Creek;

bessere Ergebnisse bei Golden Dyke. 45 Haldenproben aus alten Arbeiten bei Golden Dyke zeigten

eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen und

Antimon.

Bodenproben über Golden Dyke zur Abgrenzung von Gang und Mineralisierung. Zwei Schurfgräben

parallelzu Golden Dyke zielten auf Bodenanomalien. Die Schurfgräben wurdeninzwischen von SXG

rekultiviert.

· ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd

Exploration auf Tagebau-Goldmineralisierung am Rand der SXG-Konzessionen.

· ELs 1534, 1603 & 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd

Ziel waren oberflächennahe, niedriggradige Goldvorkommen. Grabenarbeiten im Bereich des

Prospektionsgebiets Golden Dyke; die Ergebnisse wurden gemeinsam mit den Schurfgräben von CRA

interpretiert. 29 RC-/Aircore-Bohrlöcher mit insgesamt 959 m wurden in den Zielgebieten Apollo,

Rising Sun und Golden Dyke

niedergebracht.

· ELs 4460 & 4987 - Beadell Resources Ltd

ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 erteilt. Beadell bohrte erfolgreich

30 RC-Bohrlöcher einschließlich zweiter Diamantverlängerungen in den Zielgebieten Golden

Dyke/Apollo.

· Beide Konzessionen wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und zu

einer Konzession EL4987

zusammengeführt.

· Nagambie Resources Ltd erwarb Auminco Goldfields im Juli 2014. EL4987 lief Ende 2015 aus;

währenddessen beantragte Nagambie Resources eine Retention Licence (RL6040), die drei

Quadratkilometer über dem Sunday-Creek-Projekt abdeckt. RL6040 wurde im Juli 2017

erteilt.

· Clonbinane Goldfield Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd erworben.

Mawson bohrte 30 Bohrlöcher über 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der Tiefe.

Geologie · Lagerstättentyp, geologischer Rahmen und Art der · Siehe Beschreibung im Haupttext der Meldung.

· Mineralisierung.

Bohrlochinformationen· Zusammenfassung aller für das Verständnis der Explorationsergebnisse wesentlichen · Siehe Anhänge

Informationen einschließlich einer tabellarischen Darstellung der

folgenden

· Angaben für alle wesentlichen Bohrlöcher:

o Ost- und Nordkoordinate des Bohrlochansatzpunkts

o Höhe bzw. RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochansatzpunkts

o Einfallen und Azimut des Bohrlochs

o Bohrlochlänge und Abschnittstiefe

o Bohrlochlänge.

· Wenn der Ausschluss dieser Informationen damit begründet wird, dass sie nicht wesentlich sind

und ihr Ausschluss das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt, sollte die Competent

Person eindeutig erläutern, warum dies der Fall

ist.

Datenaggregationsmeth· Bei der Meldung von Explorationsergebnissen sind Verfahren der gewichteten Mittelung, maximale · Siehe Weitere Informationen und Metalläquivalentberechnung im Haupttext der

oden und/oder minimale Gehaltskappungen (z. B. Top-Cutting hoher Gehalte) und Cut-off-Gehalte in der Pressemitteilung.

Regel wesentlich und sollten angegeben

werden.

· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Längen hochgradiger Ergebnisse und längere Längen

niedriggradiger Ergebnisse enthalten, sollte das für diese Aggregation verwendete Verfahren

angegeben und einige typische Beispiele detailliert dargestellt

werden.

· Die Annahmen für die Meldung von Metalläquivalentwerten sollten eindeutig angegeben werden.

Verhältnis · Diese Verhältnisse sind für die Meldung von Explorationsergebnissen besonders wichtig. · Siehe Angaben zu wahren Mächtigkeiten im Haupttext der Pressemitteilung.

zwischen · Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt, sollte ihre Art

Mineralisierungs- angegeben

breiten und werden.

Abschnittslängen · Ist sie nicht bekannt und werden nur Bohrlochlängen gemeldet, sollte dies eindeutig angegeben

werden (z. B.

Bohrloch-

· länge, wahre Mächtigkeit nicht bekannt).

Abbildungen · Für jede gemeldete bedeutende Entdeckung sollten geeignete Karten und Schnitte mit Maßstab · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung dargestellt.

sowie tabellarische Darstellungen der Abschnitte enthalten sein. Dazu sollten mindestens eine

Draufsicht der Bohrlochansatzpunkte und geeignete Schnittansichten

gehören.

Ausgewogene · Wenn eine vollständige Meldung aller Explorationsergebnisse nicht praktikabel ist, sollten · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au sind in dieser Mitteilung tabellarisch aufgeführt. Die

Berichterstattung repräsentativ sowohl niedrige als auch hohe Gehalte und/oder Mächtigkeiten gemeldet werden, um Ergebnisse gelten als repräsentativ und ohne beabsichtigte

eine irreführende Darstellung der Explorationsergebnisse zu Verzerrung.

vermeiden. · Kernverlust wird, sofern wesentlich, in den tabellarischen Bohrabschnitten offengelegt.

Sonstige wesentliche · Weitere Explorationsdaten sollten, sofern aussagekräftig und wesentlich, angegeben werden, · Vorläufige Tests wurden am 11. Januar 2024 gemeldet. Damit wurde das allgemeine metallurgische

Explorationsdaten darunter insbesondere: geologische Beobachtungen, Ergebnisse geophysikalischer und Testverfahren für Proben aus den Sunday-Creek-Lagerstätten festgelegt und eine Grundlage für

geochemischer Untersuchungen, Großproben - Größe und Aufbereitungsmethode, metallurgische die Einschätzung geschaffen, dass enthaltenes Gold und Antimon wirtschaftlich in drei getrennte

Testergebnisse, Rohdichte, Grundwasser, geotechnische und gesteinsmechanische Eigenschaften Produkte gewonnen werden

sowie potenziell schädliche oder kontaminierende könnten:

Stoffe. o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftgewinnung

o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat

o Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat

· Die Tests wurden inzwischen auf Proben aus weiteren Zonen der Minerallagerstätten ausgeweitet

und zur Verfeinerung der metallurgischen Prozesse genutzt. Ziel war es, Aspekte der

Antimonkonzentratproduktion zu verbessern, die Goldausbringung in ein hochgradiges metallisches

Produkt zu maximieren und die Art des Goldvorkommens weiter zu

untersuchen.

· Die von ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf:

o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralen in der Antimonflotationsstufe bei

gleichzeitig hoher

Gesamtgoldausbringung.

o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate zur Beurteilung des metallurgischen Verhaltens

des enthaltenen

Goldes.

o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.

· Es wurde gezeigt, dass bei geeigneten Prozessbedingungen hohe Antimon- und Goldausbringungen

aufrechterhalten werden können, während Arsen- und Eisensulfide in der ersten Flotationsstufe

zurückgewiesen werden. Das erzeugte Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As) wird als für den

Hüttenmarkt attraktiv

angesehen.

· Die Antimonausbringung in das Konzentrat variierte je nach Aufgabegut und lag bei den aus

antimonreichen Zonen getesteten Proben zwischen 83 % und 93

%.

· Zusätzliches metallisches Gold wurde mittels Schwerkrafttrennung aus dem Flotationskonzentrat

gewonnen.

· Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des Aufgabe-Goldes ab, der an

Arsen-Eisen-Sulfide gebunden ist, vom Verhältnis von Gold zu Antimon im Aufgabegut, vom in das

metallische Goldprodukt gewonnenen Gold sowie von der Flotationsrate des Goldes in der ersten

Flotationsstufe.

· Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldausbringung erzielt.

· Weitere Arbeiten

o Zusätzliche Charakterisierungstests über verschiedene Lagerstättenzonen hinweg

o Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbringung

o Mehrstufige Reinigungsoptimierung zur Maximierung der Konzentratqualität

o Pilotanlagenbewertung größerer Proben

o Anlagenplanungsstudien mit angestrebtem Abschluss im ersten Quartal 2027

Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests auf laterale oder vertikale · Das Unternehmen hat erklärt, bis zum ersten Quartal 2027 insgesamt 200.000 m zu bohren.

Erweiterungen bzw. großmaßstäbliche · Siehe Abbildungen in der Präsentation, die aktuelle und künftige Bohrpläne hervorheben.

Step-out-Bohrungen).

· Abbildungen, die mögliche Erweiterungsbereiche einschließlich der wichtigsten geologischen

Interpretationen und künftigen Bohrgebiete klar hervorheben, sofern diese Informationen nicht

wirtschaftlich sensibel

sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85694

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85694&tr=1

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