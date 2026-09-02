IRW-News: Windfall Geotek Inc.: Windfall Geotek treibt globale Wachstumsstrategie mit neuen Vertretungen in Australien und Japan voran

IRW-PRESS: Windfall Geotek Inc.: Windfall Geotek treibt globale Wachstumsstrategie mit neuen Vertretungen in Australien und Japan voran

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar.

Brossard, Québec / 2. September 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) (Windfall oder das Unternehmen), seit 2005 ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) gestützten Mineralexploration, freut sich bekannt zu geben, dass BiBa Kaihatsu Development Inc (Japan) und Kamoa Capital (Australia) als Vertreter von Windfall Geotek in Japan bzw. Australien fungieren werden. Diese Beziehungen wurden im Laufe der Zeit aufgebaut und die beiden Firmen verfügen über lokales Know-how und Erfahrung im Bergbausektor. Sie werden eine Anlaufstelle in zwei wichtigen Bergbaumärkten bieten.

Herr Stephane Beaulieu, CEO von BiBa Kaihatsu Development Inc, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Regierungsbeziehungen und Investment, die er in Kanada, Japan und im Nahen Osten sammelte. Als ehemalige Führungskraft des Canadian Foreign Service verfügt er über umfassende Erfahrung auf den Gebieten Investment, Energie, Rohstoffe, Bergbau und Informationstechnologie, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Aufbau grenzüberschreitender Geschäftsmöglichkeiten liegt.

Im Laufe seiner Karriere hat Stéphane eng mit Bergbauunternehmen, großen japanischen Handelshäusern, institutionellen Anlegern und Regierungseinrichtungen zusammengearbeitet, wodurch er ein tiefgreifendes Verständnis des strategischen Ansatzes Japans bei der Sicherung internationaler Chancen im Mineral- und Rohstoffsektor erlangte.

Zuletzt lag der Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf der Vermarktung fortschrittlicher KI- und datengestützter Technologien auf dem japanischen Markt. Angesichts der Kombination aus Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Investment, Technologie und internationale Geschäfte ist Stéphane bestens aufgestellt, um die Expansion von Windfall Geotek nach Japan zu unterstützen und die bewährte KI-/ML-gestützte Explorationstechnologie des Unternehmens bei japanischen Bergbauunternehmen, Handelshäusern, Anlegern und anderen Organisationen einzuführen, die den Zugang zu weltweiten Chancen im Bereich kritischer Minerale suchen.

Herr Scott North, CEO von Kamoa Capital, kann mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bergbau- und Finanzsektor in Australien vorweisen. Kamoa Capital erbringt Beratungsleistungen in fünf Kernbereichen, die jeweils auf direkter Branchenerfahrung gründen und darauf ausgerichtet sind, Ergebnisse zu erzielen, die tatsächlich etwas bewirken. Diese Bereiche sind Strategie, Investor Relations, Kapitalmärkte, Geschäftsentwicklung und Projektausrichtung.

Stellungnahme des Managements

Rejean Provost, Vice-President Business Development bei Windfall Geotek, sagt dazu:

Windfall Geotek hat Australien und Japan als zwei strategische Märkte für die Expansion unserer KI-/ML-gestützten Mineralexplorationstechnologie identifiziert. Die Unterzeichnung von Vertretungsvereinbarungen mit erfahrenen lokalen Agenturen unterstützt die internationale Wachstumsstrategie und zeigt, dass unsere Technologie in verschiedenen Bergbauregionen weltweit eingesetzt werden kann.

Australien ist eine der weltweit führenden Bergbauregionen und verfügt über umfangreiche öffentlich verfügbare geologische und geophysikalische Datenbestände, die sich ideal für den auf KI/ML basierenden Zielermittlungsansatz von Windfall Geotek eignen. Wir sind überzeugt, dass wir die Marktdurchdringung durch die Zusammenführung unserer bewährten Technologie mit Scotts umfangreichem Netzwerk und seinen Kenntnissen des australischen Bergbausektors beschleunigen und bedeutende Geschäftsmöglichkeiten erschließen können. Dieser Prozess ist bereits im Gange, wobei mehrere aussichtsreiche Geschäftsmöglichkeiten und Kontakte innerhalb der Branche identifiziert wurden.

Japan bietet eine andere, aber ebenso überzeugende Chance. Da Regierungen und Unternehmen sich um die Sicherung einer verlässlichen Versorgung mit kritischen Mineralen für fortschrittliche Technologien, die Elektrifizierung und die Energiespeicherung bemühen, nimmt die Notwendigkeit einer Stärkung und Diversifizierung der Lieferketten für kritische Minerale durch Japan weiter zu.

Unserer Ansicht nach ist der Zeitpunkt günstig, um die Technologie von Windfall Geotek bei japanischen Bergbau-, Handels- und Investmentorganisationen einzuführen, die sich an neuen Mineralentdeckungen weltweit beteiligen möchten. Unsere KI-/ML-Plattform kann zur Identifizierung und Priorisierung von potenzialreichen Zielen beitragen und möglicherweise zugleich den Zeitaufwand, die Kosten und die Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit der Exploration im Frühstadium senken.

Zusammen unterstützen diese Vereinbarungen Windfall Geoteks Strategie, eine internationale Expansion durch sachkundige lokale Partner voranzutreiben und gleichzeitig an einem äußerst skalierbaren Geschäftsmodell festzuhalten. Unser Ziel besteht darin, mehr als zwei Jahrzehnte KI-/ML-Entwicklung und erfolgreiche Mineralzielermittlung in eine wachsende Pipeline von kommerziellen Projekten, strategischen Partnerschaften und Entdeckungschancen für Windfall Geotek und seine Aktionäre umzuwandeln.

Über Windfall Geotek - KI-gestützte Entdeckungen seit 2005

Windfall Geotek ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, das komplexe geowissenschaftliche Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit in vielversprechende Entdeckungen umwandelt. Mit einem multidisziplinären Team aus Geophysikern, Geologen und KI-Spezialisten validiert Windfall ausgewählte, von der KI generierte Ziele und stellt damit die Zuverlässigkeit seines Systems unter Beweis. Über den Bergbau hinaus weitet Windfall seine Expertise auf lebensrettende Anwendungen, darunter die Detektion von Landminen und Blindgängern, aus.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michel Fontaine 514-994-5843

Chairman, President und CEO von Windfall Geotek

E-Mail: Michel@windfallgeotek.com

Website: www.windfallgeotek.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Profil von Windfall Geotek auf SEDAR unter www.sedar.com. Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die Informationen in dieser Pressemitteilung über Veränderungen im Management und diesbezügliche Erwartungen sowie alle anderen Informationen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Annahmen, die unter Verwendung der derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem, dass die Leistungen des neuen Managements erheblich von den Erwartungen abweichen, dass die Kapital- und Betriebskosten erheblich von den Schätzungen abweichen, dass sich die Erteilung erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder anderer Projektgenehmigungen verzögert oder diese nicht erteilt werden, dass Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen bestehen, dass sich die Aktienmärkte verändern, dass es zu Inflation und Schwankungen der Rohstoffpreise kommt, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens aufgeführt sind, die auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Windfall Geotek eingereicht wurden. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85690

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85690&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9732421008

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.