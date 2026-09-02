Makhlouf (EZB): EZB dürfte Wachstumsprognose für 2026 leicht anheben

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

02. ⁠Sep (Reuters) - Die EZB darf bei anhaltender Inflationsgefahr laut Ratsmitglied Gabriel Makhlouf nicht vor weiteren Zinserhöhungen zurückschrecken. Der irische Notenbankchef ‌sagte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der "Financial Times", die Entscheidung der ⁠Zentralbank ⁠in der kommenden Woche werde keine Überraschung sein. Zudem erwarte er, dass die EZB ihre Wachstumsprognose für die Euro-Zone für dieses Jahr "leicht" anheben werde. ‌Die Fachleute der Europäischen ‌Zentralbank erwarteten im Juni im Basisszenario ihrer Projektionen ein Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 0,8 ⁠Prozent für 2026. Der EZB-Rat entscheidet am ‌10. September auf ⁠einer auswärtigen Sitzung in Berlin über den Leitzins. Dabei werden auch neue Projektionen zur voraussichtlichen Entwicklung der ‌Inflation und zum ⁠Wirtschaftswachstum vorgelegt. An den ⁠Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass der zum Steuern der Geldpolitik relevante Einlagesatz um einen Viertelpunkt auf 2,50 Prozent angehoben wird.

(Bericht von Anusha Shah, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 01.09.2026
Dax dürfte schwächer eröffnen - Ölpreise bleiben Belastunggestern, 06:16 Uhr · onvista
Dax dürfte schwächer eröffnen - Ölpreise bleiben Belastung
Dax Tagesrückblick 31.08.2026
Dax rutscht nach Rekordhoch ab, zinssensible Aktien schwächeln31. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Joachim Nagel
Bundesbank-Chef signalisiert mögliche EZB-Zinserhöhunggestern, 13:20 Uhr · Reuters
Bundesbank-Chef signalisiert mögliche EZB-Zinserhöhung
Aktienkurse brechen ein
China führt neue Finanzierungsregeln für Immobilien ein31. Aug. · Reuters
China führt neue Finanzierungsregeln für Immobilien ein
Schätzung heute Nachmittag
Länderdaten signalisieren steigende Inflation31. Aug. · Reuters
Länderdaten signalisieren steigende Inflation
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Diese Tech-Aktie hat jetzt Chancen auf ein Comebackgestern, 13:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen