Makhlouf (EZB): EZB dürfte Wachstumsprognose für 2026 leicht anheben

02. ⁠Sep (Reuters) - Die EZB darf bei anhaltender Inflationsgefahr laut Ratsmitglied Gabriel Makhlouf nicht vor weiteren Zinserhöhungen zurückschrecken. Der irische Notenbankchef ‌sagte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der "Financial Times", die Entscheidung der ⁠Zentralbank ⁠in der kommenden Woche werde keine Überraschung sein. Zudem erwarte er, dass die EZB ihre Wachstumsprognose für die Euro-Zone für dieses Jahr "leicht" anheben werde. ‌Die Fachleute der Europäischen ‌Zentralbank erwarteten im Juni im Basisszenario ihrer Projektionen ein Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 0,8 ⁠Prozent für 2026. Der EZB-Rat entscheidet am ‌10. September auf ⁠einer auswärtigen Sitzung in Berlin über den Leitzins. Dabei werden auch neue Projektionen zur voraussichtlichen Entwicklung der ‌Inflation und zum ⁠Wirtschaftswachstum vorgelegt. An den ⁠Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass der zum Steuern der Geldpolitik relevante Einlagesatz um einen Viertelpunkt auf 2,50 Prozent angehoben wird.

(Bericht von Anusha Shah, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)