Marine testet erfolgreich weitreichendes Raketensystem Lora

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Marine hat im Nordatlantik einen zuvor geheim gehaltenen Test des israelischen Raketensystems Lora erfolgreich abgeschlossen. Die Erprobung zeige, dass sich das Waffensystem von deutschen Schiffen aus einsetzen lasse "und die mögliche Reichweite übersteigt alles, was wir bisher kannten", sagte Marineinspekteur Jan Christian Kaack der Deutschen Presse-Agentur./cn/DP/zb