Nach Leipzig-Drohnenvorfall - Spannungen mit Russland nehmen zu

- von Andrew Gray ⁠und Alexander Ratz und Andreas Rinke

Brüssel/Berlin, 02. Sep (Reuters) - Nach den neuen Erkenntnissen zum Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig nehmen die Spannungen zwischen der Europäischen Union und Russland an Schärfe zu. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am Mittwoch weitere Sanktionen an. "Europa und die Nato werden ihren Druck auf Russland nicht nur aufrechterhalten, wir werden ihn erhöhen", sagte von der Leyen nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Brüssel. Die Bundesregierung hatte am Dienstag offiziell Russland für den Vorfall in Leipzig vor vier Wochen verantwortlich ‌gemacht.

Von der Leyen sagte, dies zeige die wachsende Rücksichtslosigkeit Moskaus. "Wir müssen handeln, und das bedeutet, dass wir bereit sein müssen, schneller und besser auf Russlands Aggressivität zu reagieren." Rutte wies darauf hin, dass vermehrt Drohnen und Raketen in den Nato-Luftraum an der Ostflanke eingedrungen seien und feindselige Aktionen wie der ⁠Vorfall in Leipzig zugenommen hätten. "Wenn ⁠Russland glaubt, dass wir uns durch Drohungen spalten oder dass wir uns von der Unterstützung der Ukraine abhalten lassen, irrt es sich", sagte Rutte.

Die Bundesregierung hatte am Dienstag unter anderem angekündigt, das russische Generalkonsulat in Bonn zu schließen und das Abkommen über das Kulturzentrum Russisches Haus in Berlin zu beenden. Das russische Außenministerium bestellte daraufhin am Mittwoch den deutschen Botschafter in Moskau ein. Als mögliche Reaktion gilt zudem die Schließung des Goethe-Instituts in Moskau. In Berlin sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer, die Bundesregierung sei darauf vorbereitet, dass Moskau mit Gegenmaßnahmen antworte. "Wir gehen gleichzeitig davon aus, dass man im Kreml das gestrige Signal klar und deutlich verstanden hat." ‌Diese hybriden Angriffe erreichten ihr politisches Ziel nicht, am Ende schade sich Russland selbst.

MEDIEN: ZWEI HINTERMÄNNER ‌IDENTIFIZIERT

Mitarbeiter des Flughafens Leipzig/Halle hatten Anfang August eine mit Sprengstoff und einem Zünder ausgestattete Drohne entdeckt. Der Flughafen gilt als wichtiges ziviles Frachtdrehkreuz und Logistikzentrum der Nato, auf dem darüber hinaus mehrere ukrainische Transportflugzeuge vom Typ Antonow An-124 stationiert sind. Die Regierung in Moskau hat wiederholt bestritten, für die Tat verantwortlich zu sein.

Einem Medienbericht zufolge haben die Ermittler in ⁠dem Leipziger Fall zwei Tatverdächtige identifiziert, deren Spur nach Russland führt. Dem Bericht von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR nach handelt es sich dabei um die Hintermänner des ‌geplanten Anschlags – einen Logistikkoordinator und einen Ausbilder. Bei dem mutmaßlichen Drahtzieher handele es sich ⁠um einen in Russland geborenen Mann mit lettischem Pass, dem Verbindungen zu russischen Geheimdiensten nachgesagt würden. Der zweite Verdächtige sei ein Belarusse mit russischem Pass, der mit einem in Minsk ausgestellten italienischen Touristenvisum eingereist sein soll. Die Bundesanwaltschaft war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

"EINE GROSSE ZAHL VON PERSONEN"

Die EU bereitet neue Sanktionen gegen Russland vor. Bundesaußenminister Johann Wadephul kündigte bei einem Ministertreffen im irischen Wicklow umfangreiche Vorschläge für Strafmaßnahmen ‌an. Er gehe davon aus, dass "eine große Zahl von Personen" von neuen Sanktionen betroffen ⁠sein werde, sagte Wadephul. "Der Druck auf Russland wird erhöht, und die ⁠Unterstützung für die Ukraine bleibt ebenfalls auf einem hohen Niveau. Das ist die Geschlossenheit, die wir in diesen Stunden zeigen", sagte Wadephul.

Auch die sogenannte russische Schattenflotte für den illegalen Transport von Rohöl rückt wieder ins Visier der EU. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte dazu, dass die EU konsequent Tanker dieser Schattenflotte sowie unterstützende Unternehmen und Personen sanktioniere. Bislang seien mehr als 670 Schiffe auf der Sanktionsliste erfasst. Die Maßnahmen würden laufend ausgeweitet. Diese Schiffe dienten dazu, die russische Kriegskasse zu füllen, und stellten zudem wegen ihres Alters und mangelnden Versicherungsschutzes erhebliche Umweltrisiken dar. Schiffe der Schattenflotte seien zuletzt auch kontrolliert und durchsucht worden, etwa bei Verdacht auf Völkerrechtsverstöße.

Mehrere europäische Außenminister forderten in Irland ebenfalls, den Druck auf Moskau zu erhöhen. "Ich denke, wir müssen jetzt wirklich alle Optionen in Betracht ziehen, um die Sanktionen zu verschärfen", erklärte die finnische Außenministerin Elina Valtonen. Der litauische Außenminister Kestutis Budrys betonte, die Europäer müssten reagieren. "Es ist offensichtlich, dass ⁠Russland die politischen Kosten seiner hybriden Aktivitäten gegen uns nicht sieht", sagte er. Das Ziel müsse sein zu zeigen, "dass diese Aktivitäten uns weder einschüchtern noch uns davon abhalten werden, die Ukraine zu unterstützen und unseren Druck auf Russland aufrechtzuerhalten".

(Mitarbeit Markus Wacket, Padraic Halpin, Conor Humphries. Redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)