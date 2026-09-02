Nestle verkauft Vitamingeschäft für eine Milliarde Dollar an Finanzinvestor

Bangalore, ⁠01. Sep (Reuters) - Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle verkauft sein Geschäft mit Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln für eine Milliarde Dollar ‌an den US-Finanzinvestor Yellow Wood Partners. Zu der Sparte gehören unter anderem ⁠Marken ⁠wie Nature's Bounty und Osteo Bi-Flex sowie das US-Geschäft mit Handelsmarken, teilten die beiden Unternehmen am Dienstag mit. Nestle-Chef Philipp Navratil ‌erklärte, der Konzern wolle ‌seine Ressourcen auf Bereiche mit dem größten Wettbewerbsvorteil konzentrieren. Das Massengeschäft ⁠mit Nahrungsergänzungsmitteln erfordere unter einem spezialisierten ‌Eigentümer einen anderen ⁠Ansatz.

Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen werden. Für die in Boston ansässige ‌Beteiligungsgesellschaft Yellow ⁠Wood ist es der ⁠sechste Zukauf von großen Konsumgüterherstellern seit 2019, darunter die Übernahme der Lippenpflegemarke ChapStick von Haleon im vergangenen Jahr.

(Bericht von Chandni ShahBearbeitet von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)