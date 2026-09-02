Neugeschäft der US-Industrie legt spürbar zu

Washington, ⁠02. Sep (Reuters) - Die US-Industrie hat im Juli deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. ‌Die Bestellungen langlebiger Güter von Flugzeugen bis hin zu ⁠Baumaschinen ⁠stiegen um 0,9 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte.

• Von ‌Reuters befragte Ökonomen hatten ‌nur mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet.

• ⁠Im Juni hatte es einen ‌Rückgang von ⁠revidiert 0,2 (ursprünglich minus 0,3) Prozent gegeben.

• Klammert man den schwankungsanfälligen Verkehrsbereich aus, ‌legte ⁠das Neugeschäft im Juli ⁠um 0,6 Prozent zu.

• Das Verarbeitende Gewerbe macht rund zehn Prozent der US-Wirtschaft aus.

(Reuters-Büro Washington, bearbeitet von Reinhard Becker, redigiert von Ralf BanserBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)