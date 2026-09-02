Neugeschäft der US-Industrie legt spürbar zu
Washington, 02. Sep (Reuters) - Die US-Industrie hat im Juli deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. Die Bestellungen langlebiger Güter von Flugzeugen bis hin zu Baumaschinen stiegen um 0,9 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte.
• Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet.
• Im Juni hatte es einen Rückgang von revidiert 0,2 (ursprünglich minus 0,3) Prozent gegeben.
• Klammert man den schwankungsanfälligen Verkehrsbereich aus, legte das Neugeschäft im Juli um 0,6 Prozent zu.
• Das Verarbeitende Gewerbe macht rund zehn Prozent der US-Wirtschaft aus.
(Reuters-Büro Washington, bearbeitet von Reinhard Becker, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)