NRW-Innenminister sieht Angriff auf Strominfrastruktur

Düsseldorf, ⁠02. Sep (Reuters) - Bei dem mutmaßlichen Anschlag auf die Strominfrastruktur im Umspannwerk im nordrhein-westfälischen Bergheim-Rheidt könnte es sich Landesinnenminister Herbert Reul zufolge ‌um "fremdstaatliche Sabotage" oder das Werk von Linksextremisten handeln. Beides sei nicht auszuschließen, sagte Reul ⁠am ⁠Mittwoch in Düsseldorf. "Jetzt muss ermittelt werden", betonte er. "Das war Absicht, das war eine Straftat", sagte Reul weiter. "Wer da rangeht, greift unser Land an."

Im Umfeld einer ‌Amprion-Umspannanlage sei es zu einem ‌Vorfall gekommen, hatten der Energiekonzern RWE und der Anlagenbetreiber Amprion zuvor erklärt. RWE-Kraftwerksblöcke seien ⁠lahmgelegt worden, die Stromversorgung der Bevölkerung sei ‌aber nicht beeinträchtigt. Mit ⁠hoher Wahrscheinlichkeit sei von Fremdeinwirkung auszugehen.

Zuvor war es zu einem Anschlag auf ein Umspannwerk nahe dem Kohlekraftwerk Jänschwalde ‌in Brandenburg gekommen. ⁠Unbekannte haben dort den ⁠Behörden zufolge am Dienstagmorgen versucht, einen großflächigen Stromausfall auszulösen, indem sie leitfähiges Material in ein Umspannwerk schossen. Ein größerer Ausfall wurde verhindert, aber ein Kraftwerksblock fiel kurzzeitig aus.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)