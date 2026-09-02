Ölpreise geben etwas nach - Leichte Gegenbewegung nach Höhenflug

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch trotz erneuter gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran etwas gefallen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch leicht gestiegen waren, drehten sie im Tagesverlauf in die Verlustzone und setzten damit den jüngsten Höhenflug vorerst nicht fort.

Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November wurde bei 94,43 US-Dollar gehandelt und damit 0,23 Prozent niedriger als am Vortag. Im frühen Handel wurde noch bei knapp über 97 Dollar der höchste Stand seit mehr als einem Monat erreicht.

Die leichte Gegenbewegung setzte am Ölmarkt ein, nachdem die Preise in den beiden Handelstagen zuvor deutlich gestiegen waren. Treiber ist die jüngste Eskalation im Iran-Krieg. Zuletzt haben sich Washington und Teheran im Kampf um die Kontrolle über die Straße von Hormus erneut gegenseitig angegriffen.

Iranische Staatsmedien berichteten über Explosionen in mehreren Regionen des Landes. Das Land hat daraufhin in Reaktion auf die US-Angriffe umgehend zum Vergeltungsschlag ausgeholt. Zentraler Streitpunkt zwischen Washington und Teheran ist die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus. Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf noch immer weitestgehend./jkr/jsl/he

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