Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG 02.09.2026 / 14:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG Unternehmen: BIKE24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.09.2026 Kursziel: 4,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA HIT Feedback: Equity Story vollumfänglich bestätigt Im Rahmen der 16. Hamburger Investorentage stellte CFO Sylvio Eichhorst den Investmentcase von BIKE24 vor. Der Auftritt untermauerte die Bausteine der Equity Story, die wir zuletzt im Nachgang der Halbjahreszahlen hervorgehoben hatten. Unsere positive Sicht auf den Titel sehen wir damit bestätigt. Sortimentsbreite als Kern des Spezialistenmodells: Deutlich wurde erneut, worauf die Wettbewerbsposition des Unternehmens fußt. Mit rund 200 Tsd. online gelisteten Artikeln in der DACH-Region übertrifft BIKE24 die relevanten Peers (Bike-Discount: 65 Tsd.; R2-Bike: 60 Tsd.; Bike-Components: 50 Tsd.; ROSE: 25 Tsd.) um ein Vielfaches. Diese Tiefe erzeugt organische Reichweite, sodass über 60% des Website-Traffics unbezahlt generiert werden. Der Effekt zeigt sich in den Kundenkennzahlen: Die Wiederkaufsrate lag zuletzt bei 71,2% (LTM), der durchschnittliche Bestellwert bei 142 EUR und die aktive Kundenbasis bei 1,244 Mio. (+21,7% yoy). Das Ergebnis ist ein inzwischen sechstes Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum, zuletzt +20,1% yoy auf 96,1 Mio. EUR in Q2. Vorratsaufbau reflektiert Wachstumsambition: Erwartungsgemäß adressierte der CFO die Vorratsthematik, die den Sektor seit 2022 belastet hatte. Zum saisonalen Höchststand im Juni entsprachen die Vorräte 28,8% des LTM-Umsatzes nach 36,1% in 2023, wobei der Anteil überalterter Ware (älter als zwölf Monate) auf 6,3 Mio. EUR nach 21,1 Mio. EUR in 2024 zurückging. Der jüngste Vorratsaufbau spiegelt somit die Wachstumsvorbereitung und nicht erneute Abschreibungsrisiken wider. Parallel verbesserte sich der Free Cashflow von 2,8 Mio. EUR (2023) über 10,5 Mio. EUR (2024) auf 15,9 Mio. EUR (2025). Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen und mit einem starken ersten Halbjahr im Rücken bestätigte das Management die Jahresziele von 318 bis 332 Mio. EUR Umsatz und 16 bis 20 Mio. EUR adj. EBITDA. Unsere Umsatzprognose von 336,0 Mio. EUR liegt hier weiterhin leicht oberhalb der Zielspanne. Zusätzliche Ertragshebel jenseits des Warenkorbs: Über das Kerngeschäft hinaus skizzierte der CFO drei Monetarisierungsansätze auf der bestehenden Plattform: lokalisierte Preisstellung je Markt, Retail Media mit Werbeerlösen ohne Wareneinsatz sowie After-Sales-Leistungen über europaweite Pickup-Points und Partnermontage. Flankiert wird dies durch die fortschreitende Logistikautomatisierung mit AutoStore-Einlagerung, Kompaktierungsrobotern und robotergestützter Kommissionierung, die Volumenwachstum ohne proportionalen Personalaufbau ermöglichen soll. Zum Marktumfeld verwies das Management darauf, dass die Konsolidierung im europäischen Fahrradhandel neben den intakten Megatrends (Dienstradleasing, Mobilitätswandel, Premiumisierung, E-Bikes) einen eigenständigen Wachstumsbeitrag für Bike24 liefert. Fazit: Der HIT-Auftritt bestätigt die Investmentthese in ihren wesentlichen Punkten: strukturelle Sortimentsvorteile, eine bereinigte Bilanz und zusätzliche Ertragshebel, die bislang nicht in den Schätzungen enthalten sind. Bei einem EV/EBITDA 2027e von 5,0 halten wir die Bewertung angesichts des Wachstumsprofils für deutlich zu niedrig und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 4,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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