Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG

02.09.2026 / 14:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG

     Unternehmen:               BIKE24 Holding AG
     ISIN:                      DE000A3CQ7F4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.09.2026
     Kursziel:                  4,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

HIT Feedback: Equity Story vollumfänglich bestätigt

Im Rahmen der 16. Hamburger Investorentage stellte CFO Sylvio Eichhorst den
Investmentcase von BIKE24 vor. Der Auftritt untermauerte die Bausteine der
Equity Story, die wir zuletzt im Nachgang der Halbjahreszahlen hervorgehoben
hatten. Unsere positive Sicht auf den Titel sehen wir damit bestätigt.

Sortimentsbreite als Kern des Spezialistenmodells: Deutlich wurde erneut,
worauf die Wettbewerbsposition des Unternehmens fußt. Mit rund 200 Tsd.
online gelisteten Artikeln in der DACH-Region übertrifft BIKE24 die
relevanten Peers (Bike-Discount: 65 Tsd.; R2-Bike: 60 Tsd.; Bike-Components:
50 Tsd.; ROSE: 25 Tsd.) um ein Vielfaches. Diese Tiefe erzeugt organische
Reichweite, sodass über 60% des Website-Traffics unbezahlt generiert werden.
Der Effekt zeigt sich in den Kundenkennzahlen: Die Wiederkaufsrate lag
zuletzt bei 71,2% (LTM), der durchschnittliche Bestellwert bei 142 EUR und
die aktive Kundenbasis bei 1,244 Mio. (+21,7% yoy). Das Ergebnis ist ein
inzwischen sechstes Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum, zuletzt
+20,1% yoy auf 96,1 Mio. EUR in Q2.

Vorratsaufbau reflektiert Wachstumsambition: Erwartungsgemäß adressierte der
CFO die Vorratsthematik, die den Sektor seit 2022 belastet hatte. Zum
saisonalen Höchststand im Juni entsprachen die Vorräte 28,8% des
LTM-Umsatzes nach 36,1% in 2023, wobei der Anteil überalterter Ware (älter
als zwölf Monate) auf 6,3 Mio. EUR nach 21,1 Mio. EUR in 2024 zurückging.
Der jüngste Vorratsaufbau spiegelt somit die Wachstumsvorbereitung und nicht
erneute Abschreibungsrisiken wider. Parallel verbesserte sich der Free
Cashflow von 2,8 Mio. EUR (2023) über 10,5 Mio. EUR (2024) auf 15,9 Mio. EUR
(2025). Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen und mit einem starken
ersten Halbjahr im Rücken bestätigte das Management die Jahresziele von 318
bis 332 Mio. EUR Umsatz und 16 bis 20 Mio. EUR adj. EBITDA. Unsere
Umsatzprognose von 336,0 Mio. EUR liegt hier weiterhin leicht oberhalb der
Zielspanne.

Zusätzliche Ertragshebel jenseits des Warenkorbs: Über das Kerngeschäft
hinaus skizzierte der CFO drei Monetarisierungsansätze auf der bestehenden
Plattform: lokalisierte Preisstellung je Markt, Retail Media mit
Werbeerlösen ohne Wareneinsatz sowie After-Sales-Leistungen über europaweite
Pickup-Points und Partnermontage. Flankiert wird dies durch die
fortschreitende Logistikautomatisierung mit AutoStore-Einlagerung,
Kompaktierungsrobotern und robotergestützter Kommissionierung, die
Volumenwachstum ohne proportionalen Personalaufbau ermöglichen soll. Zum
Marktumfeld verwies das Management darauf, dass die Konsolidierung im
europäischen Fahrradhandel neben den intakten Megatrends (Dienstradleasing,
Mobilitätswandel, Premiumisierung, E-Bikes) einen eigenständigen
Wachstumsbeitrag für Bike24 liefert.

Fazit: Der HIT-Auftritt bestätigt die Investmentthese in ihren wesentlichen
Punkten: strukturelle Sortimentsvorteile, eine bereinigte Bilanz und
zusätzliche Ertragshebel, die bislang nicht in den Schätzungen enthalten
sind. Bei einem EV/EBITDA 2027e von 5,0 halten wir die Bewertung angesichts
des Wachstumsprofils für deutlich zu niedrig und bekräftigen unsere
Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 4,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=a003157a0315b46267706251bd717adc

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=0141b313-a6ca-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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