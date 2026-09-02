Original-Research: electrovac AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: electrovac AG - von BankM AG 02.09.2026 / 16:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu electrovac AG Unternehmen: electrovac AG ISIN: DE000A420ZL4 Anlass der Studie: GB + Q1 2025/26, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.09.2026 Kursziel: EUR 14,18 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Großjohann, Dr. Roger Becker 2025/26 über den Erwartungen, Q1 impliziert kraftvollen Start Die electrovac AG (ISIN DE000A420ZL4, Regulierter Markt, Prime Standard) hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Umsatz von EUR 118 Mio. (+20%) und einem EBIT von EUR 14,0 Mio. (+54%) abgeschlossen und unsere Erwartungen (von EUR 113 Mio. bzw. EUR 13,3 Mio.) klar übertroffen. Der Umsatz in Q1 2026/27 liegt mit EUR 31,5 Mio. und einem Zuwachs um 12% klar oberhalb der durch die Guidance implizierten Wachstumsraten (1,7% bis 10,2%). Das EBIT (inkl. IPO-Kosten) erhöhte sich um 11% auf EUR 3,2 Mio. Unsere angepassten Schätzungen spiegeln die Q1-Entwicklung wider und liegen im oberen Bereich der Umsatz-Bandbreite. Ebenso bilden sie auch das Mittelfristziel (Umsatz von über EUR 150 Mio. in 2028/29, sowie EBIT-Marge dauerhaft über 12%) ab. Basierend auf DCF- und Peer-Bewertung liegt der Faire Wert pro Aktie bei EUR 14,18 (die Verwässerung aus dem IPO ist erstmals berücksichtigt). Daraus leiten wir unser Rating "Kaufen" ab. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=0b5f076296f99a99e2f96f5fd74dca66

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=26faef3c-a6d7-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2392850 02.09.2026 CET/CEST °