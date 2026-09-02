Original-Research: electrovac AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: electrovac AG - von BankM AG

02.09.2026 / 16:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu electrovac AG

     Unternehmen:               electrovac AG
     ISIN:                      DE000A420ZL4

     Anlass der Studie:         GB + Q1 2025/26, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.09.2026
     Kursziel:                  EUR 14,18
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Großjohann, Dr. Roger Becker

2025/26 über den Erwartungen, Q1 impliziert kraftvollen Start

Die electrovac AG (ISIN DE000A420ZL4, Regulierter Markt, Prime Standard) hat
das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Umsatz von EUR 118 Mio. (+20%) und einem
EBIT von EUR 14,0 Mio. (+54%) abgeschlossen und unsere Erwartungen (von EUR 113
Mio. bzw. EUR 13,3 Mio.) klar übertroffen. Der Umsatz in Q1 2026/27 liegt mit
EUR 31,5 Mio. und einem Zuwachs um 12% klar oberhalb der durch die Guidance
implizierten Wachstumsraten (1,7% bis 10,2%). Das EBIT (inkl. IPO-Kosten)
erhöhte sich um 11% auf EUR 3,2 Mio. Unsere angepassten Schätzungen spiegeln
die Q1-Entwicklung wider und liegen im oberen Bereich der Umsatz-Bandbreite.
Ebenso bilden sie auch das Mittelfristziel (Umsatz von über EUR 150 Mio. in
2028/29, sowie EBIT-Marge dauerhaft über 12%) ab.

Basierend auf DCF- und Peer-Bewertung liegt der Faire Wert pro Aktie bei EUR
14,18 (die Verwässerung aus dem IPO ist erstmals berücksichtigt). Daraus
leiten wir unser Rating "Kaufen" ab.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=0b5f076296f99a99e2f96f5fd74dca66

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=26faef3c-a6d7-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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