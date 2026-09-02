Original-Research: elumeo SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: elumeo SE - von Montega AG

02.09.2026 / 14:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu elumeo SE

     Unternehmen:               elumeo SE
     ISIN:                      DE000A11Q059

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.09.2026
     Kursziel:                  2,80 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

HIT-Feedback + H1 2026: Rückkehr zum Wachstum in Q2 - Vodafone-Klage bleibt
kostenlose Option

Die elumeo SE hat am 26. August im Rahmen der Hamburger Investorentage die
Zahlen für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt und dabei im Q2 eine Rückkehr
des Umsatzwachstums verzeichnet. Zusätzliches Kurspotenzial bietet die am 3.
August eingereichte Schadensersatzklage gegen Vodafone, die dem Case
weiterhin eine erhebliche, im Aktienkurs kaum reflektierte Optionalität
hinzufügt.

Rückkehr zum Wachstum im zweiten Quartal: Nach einem rechnerisch rd. -13%
schwachen Q1/26 (ggü. Q1/25) drehte der Umsatz in Q2/26 auf +7,4% yoy auf
EUR 9,8 Mio. (Q2/25: EUR 9,2 Mio.). Getragen wurde dies nicht von höherem
Volumen - die Absatzmenge sank um 13,1% auf 86k Stück -, sondern von einem
bewusst höherpreisigen Mix: Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg um
7,6% yoy auf 99,0 EUR, der Rohertrag pro Stück um 18,2% auf 52,0 EUR. Die
aktive Kundenbasis wuchs um 18,6% auf 17.000.

Bereinigtes EBITDA in Q2 durch Sondereffekte belastet, H1 klar positiv: Der
Rohertrag legte ggü. Q2/25 um 9,7% auf 4,8 Mio. EUR zu, die Marge kletterte
auf 48,8% (Q2/25: 47,8%). EBIT (-454 TEUR; Vj.: -615 TEUR ) und EBT (-493
TEUR; Vj.: -647 TEUR) verbesserten sich ggü. dem Vorjahresquartal deutlich,
gestützt vom im April 2025 abgeschlossenen Kostensenkungsprogramm
(Personalkosten -28% ggü. H1/24). Auf bereinigter EBITDA-Basis fiel Q2/26
mit -0,18 Mio. EUR jedoch hinter Q2/25 (+0,07 Mio. EUR) zurück - Ursächlich
hierfür ist ein Basiseffekt bei den Bereinigungen, die im Vorjahresquartal
umfangreicher ausfielen und nun deutlich zurückhaltender vorgenommen wurden,
was wir als Ausdruck einer konservativeren und damit noch aussagekräftigeren
Ergebnisqualität werten. Kumuliert bleibt H1/26 mit einem bereinigtem EBITDA
von TEUR 20 (H1/25: TEUR -478) leicht im positiven Bereich.

Vodafone-Klage bleibt der zentrale Kurstreiber: Am 3. August reichte die
Juwelo Deutschland GmbH gemeinsam mit drei weiteren Klägern
Schadensersatzklage gegen zwei Vodafone-Gesellschaften wegen mutmaßlich seit
14 Jahren überhöhter Kabeleinspeiseentgelte ein, gestützt durch drei
unabhängige Gutachten. Die geltend gemachte Schadenssumme liegt der
Pressemitteilung zufolge im niedrigen dreistelligen Millionenbereich und
summiert sich nach unseren Informationen auf etwa 180 Mio. EUR. Bezogen auf
die ausstehende Aktienanzahl von 5,93 Mio. Stück entspricht dies einem
potenziellen Brutto-Zufluss von bis zu 30,00 EUR je Aktie abzgl. Kosten für
den Prozessfinanzierer. Da der Prozessfinanzierer sämtliche Verfahrenskosten
übernimmt, trägt elumeo kein finanzielles Downside-Risiko - für Aktionäre
stellt die Klage somit eine im Kurs nicht reflektierte Option dar: Selbst
bei signifikanten Erfolgsabschlägen oder Vergleichen übersteigt der Wert der
Forderung die aktuelle Marktkapitalisierung (ca. 12 Mio. EUR) um ein
Vielfaches.

Kernaspekte des Verfahrens:

  * Vollständige Risikoentlastung: Es besteht kein negatives Risiko für das
    operative Ergebnis durch Prozesskosten.

  * Rechtliche Unterfütterung: Die Finanzierungszusage unterstreicht die
    Substanz der Ansprüche, die durch drei unabhängige kartellrechtliche
    Gutachten gestützt werden. Dass sich dem Verfahren weitere Kläger
    angeschlossen haben, unterstreicht die Solidität der juristischen
    Argumentation zusätzlich.

  * Operativer Ergebniseffekt: Im Falle eines erfolgreichen Ausgangs winkt
    neben Einmalzahlungen eine dauerhafte Reduzierung der
    Kabel-Einspeiseentgelte um bis zu 1,4 Mio. EUR p.a.


Guidance bestätigt: Das Management bestätigte die Jahresguidance (Umsatz -7%
bis +10%, Rohertragsmarge 47-49%, bereinigtes EBITDA EUR -0,5 bis 1,5 Mio.)
auf der Konferenz. Nach dem deutlichen Umsatzanstieg in Q2 dürfte die
Topline-Spanne u.E. jedoch in naher Zukunft auf 0 - 10% eingegrenzt werden.

Fazit: Die Q2-Beschleunigung bestätigt den eingeschlagenen
Margen-vor-Volumen-Kurs, während die Vodafone-Klage eine im Kurs kaum
reflektierte Option darstellt. Wir bestätigen unser DCF-basiertes Kursziel
von 2,80 EUR (exklusive möglicher Zuflüsse aus dem Klageverfahren) sowie
unsere Kaufen-Empfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=fd64d42a0c29ca92122f3841be8eaa80

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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