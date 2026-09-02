Original-Research: Fabasoft AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Fabasoft AG - von Montega AG

02.09.2026 / 16:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Fabasoft AG

     Unternehmen:               Fabasoft AG
     ISIN:                      AT0000785407

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.09.2026
     Kursziel:                  27,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

HIT-Feedback: Fabasoft auf Wachstumskurs

Am 26. August präsentierten CEO Helmut Fallmann und Head of Finance Jürgen
Walchshofer die Fabasoft AG auf den 16. Hamburger Investorentagen und trafen
dabei auf reges Investoreninteresse.

Wachstumsstrategie fußt auf zwei Säulen: Der Vorstand skizzierte zwei
aufeinander aufbauende strategische Schritte, bei denen auf die bereits
erfolgte Entwicklung einer cloud-nativen Architektur die Erhöhung der
Bekanntheit angestrebt wird.

  * Cloud-native Skalierbarkeit der Software: Mit der Fabasphere hat
    Fabasoft ein cloud-natives Produkt entwickelt, auf das die bestehende
    Kundenbasis schrittweise überführt wird. Damit können Updates
    unterbrechungsfrei ausgerollt werden, sodass neue Entwicklungen zügig
    bei allen Kunden zum Einsatz kommen. Dies erhöht u.E. sowohl den
    Kundennutzen als auch die Sicherheit der Software. Die Migration wird
    nach Unternehmensangaben mit sämtlichen Kunden bis 2029 angestrebt,
    wobei die Großkunden als Vorreiter bereits auf dem neuesten Stand sind.

  * Sichtbarkeit am Markt: Als zweiten Hebel adressiert Fabasoft die bislang
    geringe Bekanntheit des Unternehmens und der Fabasphere. Ab September
    werden Werbekampagnen gestartet, denen man laut CEO Helmut Fallmann im
    Alltag begegnen dürfte. Unter dem Motto 'It's only Natural' zeigt
    Fabasoft seine Vision einer fortschrittlichen digitalen Umgebung, in der
    Unternehmen und Behörden von den Vorteilen von Digitalisierung und
    Automatisierung profitieren, ohne die Kontrolle über ihre Daten
    abzugeben.

KI-Einsatz eröffnet zusätzliches Topline-Potenzial: Die Integration der
Mindbreeze AI in die Fabasphere erhöht den Kundennutzen des Produktangebots
durch die intelligente Verarbeitung und Abfrage von Dokumenten sowie eine
weitgehend automatisierte Vorgangsbearbeitung. Die Monetarisierung erfolgt
über Volumenpakete, deren Verbrauch sich aus den jährlichen Aufrufen und der
Anzahl der indizierten Objekte ergibt. Fabasoft partizipiert damit
unmittelbar von einer steigenden KI-Nutzung in Unternehmen und Behörden, was
sich entsprechend positiv auf die Topline auswirken kann. Insbesondere
angesichts des Fachkräftemangels und des bevorstehenden Renteneintritts
zahlreicher Verwaltungsangestellter dürfte ein höherer Automatisierungsgrad
von Prozessen mittelfristig unumgänglich sein.

Im Vergleich zu anderen Softwareunternehmen plant der Vorstand mit einem
eher geringen Einfluss auf die eigene Softwareentwicklung. CEO Helmut
Fallmann beschrieb das Coding als Kunst, die nicht von der KI übernommen
wird. Dennoch dürften u.E. die Entwickler produktiver werden und u.a. von
automatischer Dokumentation unterstützt werden. Stärker automatisierbar
seien die Professional Services und das Customizing, da die Software
vergleichsweise umfangreich an die Prozesse der Kunden angepasst wird. Diese
Entwicklung dürfte den Trend zu einem höheren Anteil wiederkehrender Umsätze
zusätzlich verstärken. Durch die stärkere Skalierbarkeit von
Standardsoftware dürfte hieraus auch zusätzliches Margenpotenzial
resultieren.

Wachstum hat klaren Vorrang vor dem kurzfristigen Ergebnis: Der Vorstand
betonte ausdrücklich die Priorisierung des Umsatzwachstums gegenüber dem
EBIT, die in Q1 erreichte EBIT-Marge i.H.v. 20,9% gilt somit ausdrücklich
nicht als Run-Rate (siehe Comment vom 14.08.2026). Neben den höheren
Vertriebs- und Marketingaufwendungen für die angekündigten Kampagnen
investiert Fabasoft in Forschung und Entwicklung sowie in operative
Exzellenz, was sich sowohl in der als Greenfield-Ansatz umgesetzten
Einführung von SAP S/4HANA als auch in hohen Anforderungen an die gesuchten
Mitarbeiter zeigt.

Fazit: Fabasoft zeigt sich als technologisch gut aufgestelltes Unternehmen.
Nach einer Phase schwächeren Wachstums, die auch auf die SaaS-Umstellung
zurückzuführen war, dürfte das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr zu
zweistelligem Umsatzwachstum zurückkehren. Wir bestätigen die Kaufempfehlung
und das Kursziel von 27,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=9b187499b020846b7b4a1c4bbb44d948

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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