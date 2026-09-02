Original-Research: Fabasoft AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Fabasoft AG - von Montega AG 02.09.2026 / 16:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Fabasoft AG Unternehmen: Fabasoft AG ISIN: AT0000785407 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.09.2026 Kursziel: 27,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann HIT-Feedback: Fabasoft auf Wachstumskurs Am 26. August präsentierten CEO Helmut Fallmann und Head of Finance Jürgen Walchshofer die Fabasoft AG auf den 16. Hamburger Investorentagen und trafen dabei auf reges Investoreninteresse. Wachstumsstrategie fußt auf zwei Säulen: Der Vorstand skizzierte zwei aufeinander aufbauende strategische Schritte, bei denen auf die bereits erfolgte Entwicklung einer cloud-nativen Architektur die Erhöhung der Bekanntheit angestrebt wird. * Cloud-native Skalierbarkeit der Software: Mit der Fabasphere hat Fabasoft ein cloud-natives Produkt entwickelt, auf das die bestehende Kundenbasis schrittweise überführt wird. Damit können Updates unterbrechungsfrei ausgerollt werden, sodass neue Entwicklungen zügig bei allen Kunden zum Einsatz kommen. Dies erhöht u.E. sowohl den Kundennutzen als auch die Sicherheit der Software. Die Migration wird nach Unternehmensangaben mit sämtlichen Kunden bis 2029 angestrebt, wobei die Großkunden als Vorreiter bereits auf dem neuesten Stand sind. * Sichtbarkeit am Markt: Als zweiten Hebel adressiert Fabasoft die bislang geringe Bekanntheit des Unternehmens und der Fabasphere. Ab September werden Werbekampagnen gestartet, denen man laut CEO Helmut Fallmann im Alltag begegnen dürfte. Unter dem Motto 'It's only Natural' zeigt Fabasoft seine Vision einer fortschrittlichen digitalen Umgebung, in der Unternehmen und Behörden von den Vorteilen von Digitalisierung und Automatisierung profitieren, ohne die Kontrolle über ihre Daten abzugeben. KI-Einsatz eröffnet zusätzliches Topline-Potenzial: Die Integration der Mindbreeze AI in die Fabasphere erhöht den Kundennutzen des Produktangebots durch die intelligente Verarbeitung und Abfrage von Dokumenten sowie eine weitgehend automatisierte Vorgangsbearbeitung. Die Monetarisierung erfolgt über Volumenpakete, deren Verbrauch sich aus den jährlichen Aufrufen und der Anzahl der indizierten Objekte ergibt. Fabasoft partizipiert damit unmittelbar von einer steigenden KI-Nutzung in Unternehmen und Behörden, was sich entsprechend positiv auf die Topline auswirken kann. Insbesondere angesichts des Fachkräftemangels und des bevorstehenden Renteneintritts zahlreicher Verwaltungsangestellter dürfte ein höherer Automatisierungsgrad von Prozessen mittelfristig unumgänglich sein. Im Vergleich zu anderen Softwareunternehmen plant der Vorstand mit einem eher geringen Einfluss auf die eigene Softwareentwicklung. CEO Helmut Fallmann beschrieb das Coding als Kunst, die nicht von der KI übernommen wird. Dennoch dürften u.E. die Entwickler produktiver werden und u.a. von automatischer Dokumentation unterstützt werden. Stärker automatisierbar seien die Professional Services und das Customizing, da die Software vergleichsweise umfangreich an die Prozesse der Kunden angepasst wird. Diese Entwicklung dürfte den Trend zu einem höheren Anteil wiederkehrender Umsätze zusätzlich verstärken. Durch die stärkere Skalierbarkeit von Standardsoftware dürfte hieraus auch zusätzliches Margenpotenzial resultieren. Wachstum hat klaren Vorrang vor dem kurzfristigen Ergebnis: Der Vorstand betonte ausdrücklich die Priorisierung des Umsatzwachstums gegenüber dem EBIT, die in Q1 erreichte EBIT-Marge i.H.v. 20,9% gilt somit ausdrücklich nicht als Run-Rate (siehe Comment vom 14.08.2026). Neben den höheren Vertriebs- und Marketingaufwendungen für die angekündigten Kampagnen investiert Fabasoft in Forschung und Entwicklung sowie in operative Exzellenz, was sich sowohl in der als Greenfield-Ansatz umgesetzten Einführung von SAP S/4HANA als auch in hohen Anforderungen an die gesuchten Mitarbeiter zeigt. Fazit: Fabasoft zeigt sich als technologisch gut aufgestelltes Unternehmen. Nach einer Phase schwächeren Wachstums, die auch auf die SaaS-Umstellung zurückzuführen war, dürfte das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr zu zweistelligem Umsatzwachstum zurückkehren. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 27,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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