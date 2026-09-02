Original-Research: Österreichische Post AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG

02.09.2026 / 17:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG

     Unternehmen:               Österreichische Post AG
     ISIN:                      AT0000APOST4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.09.2026
     Kursziel:                  38,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

HIT-Feedback: E-Commerce-Dynamik und verlässliche Ertragshebel untermauern
Investmentcase

Im Rahmen der 16. Hamburger Investorentage stellte CFO Barbara
Potisk-Eibensteiner den Investmentcase der Österreichischen Post AG vor. Der
Auftritt untermauerte die Bausteine der Equity Story, die zuletzt im
Nachgang der Halbjahreszahlen hervorgehoben worden waren.

E-Commerce und Logistik als Kern des Wachstumsmotors: Deutlich wurde erneut,
worauf die Wettbewerbsposition des Unternehmens fußt. Mit einem
Paketvolumenplus in Österreich von +9% in H1 2026 übertrifft die
Österreichische Post die Marktdynamik deutlich und verzeichnet
kontinuierliche Marktanteilsgewinne. Die Sparte E-Commerce & Logistik wuchs
im ersten Halbjahr um +11,5% yoy (Q2: +16,3%) und stellt inzwischen 59% des
Konzernumsatzes dar. Über den österreichischen Heimatmarkt hinaus wird die
internationale Präsenz in CEE/SEE (Paketvolumen +8% in H1) sowie der Türkei
ausgebaut. Flankiert wird dies durch den gezielten Ausbau der
E-Commerce-Fulfilment-Sparte (u. a. euShipments.com und FHB Group), wodurch
ein europäisches Netzwerk mit 12 Fulfilment-Centern in 9 Ländern und über
1.500 Kunden entsteht.

Preisanpassungen und starker Cashflow kompensieren Briefrückgang:
Erwartungsgemäß adressierte die CFO die strukturelle Entwicklung im
Briefbereich, wo die fortschreitende Digitalisierung zu einem
Volumenrückgang von -9% im ersten Halbjahr führte. Um diesem Trend
entgegenzuwirken, setzt der Konzern auf kontinuierliche Produkt- und
Netzwerkanpassungen sowie gezielte Tarifmaßnahmen - wie die Preisanpassung
beim 'Premium'-Brief per 1. August 2026. Trotz des Rückgangs im
Briefgeschäft erwies sich die Cashflow-Generierung als äußerst robust: Der
operative FCF lag im ersten Halbjahr 2026 bei 116,6 Mio. EUR. Vor dem
Hintergrund dieser Entwicklungen und mit einem Halbjahresumsatz von 1.544,0
Mio. EUR (+3,8% yoy) im Rücken bestätigte das Management die Jahresprognose
für 2026: Erwartet werden ein leichtes Umsatzwachstum im Gesamtkonzern sowie
ein operatives Ergebnis (EBIT) im Bereich der Vorjahre.

Zusätzliche Ertragshebel jenseits des Kernlogistikgeschäfts: Über die
traditionelle Post- und Paketlogistik hinaus skizzierte die CFO weitere
Monetarisierungs- und Diversifizierungsansätze: Die bank99 setzt ihren
profitablen Wachstumskurs fort (H1-EBIT von 4,2 Mio. EUR; Nettozinsertrag
2026e >70 Mio. EUR) und baut ihr Produktangebot fortlaufend aus. Ergänzt
wird dies durch den erfolgreichen Marktstart der eigenen
Telekommunikationsmarke 'YELLLOW' seit April 2026. Operational wird die
Effizienz durch die fortschreitende Automatisierung der Logistikzentren (u.
a. Salzburg, Budapest, Zilina) und den Ausbau der
Selbstbedienungs-Infrastruktur (über 3.000 Post-Punkte und 24/7-Services)
weiter gesteigert.

Fazit: Der HIT-Auftritt bestätigt die Investmentthese in ihren wesentlichen
Punkten: eine starke Dynamik im E-Commerce-Logistikgeschäft, eine solide
Bilanzstruktur und zusätzliche Ertragshebel durch Finanz- und
Telekommunikationsservices. Angesichts der verlässlichen Cashflow-Stärke und
der attraktiven Dividendenpolitik bleibt die Bewertung im Branchenvergleich
sehr attraktiv, was die positive Einschätzung untermauert. Wir erneuern
unsere Kaufen-Empfehlung und bestätigen das Kursziel von 38,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=b5e20fa87535bb2083c0ff86de2bce62

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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