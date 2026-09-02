Original-Research: Österreichische Post AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG 02.09.2026 / 17:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG Unternehmen: Österreichische Post AG ISIN: AT0000APOST4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.09.2026 Kursziel: 38,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA HIT-Feedback: E-Commerce-Dynamik und verlässliche Ertragshebel untermauern Investmentcase Im Rahmen der 16. Hamburger Investorentage stellte CFO Barbara Potisk-Eibensteiner den Investmentcase der Österreichischen Post AG vor. Der Auftritt untermauerte die Bausteine der Equity Story, die zuletzt im Nachgang der Halbjahreszahlen hervorgehoben worden waren. E-Commerce und Logistik als Kern des Wachstumsmotors: Deutlich wurde erneut, worauf die Wettbewerbsposition des Unternehmens fußt. Mit einem Paketvolumenplus in Österreich von +9% in H1 2026 übertrifft die Österreichische Post die Marktdynamik deutlich und verzeichnet kontinuierliche Marktanteilsgewinne. Die Sparte E-Commerce & Logistik wuchs im ersten Halbjahr um +11,5% yoy (Q2: +16,3%) und stellt inzwischen 59% des Konzernumsatzes dar. Über den österreichischen Heimatmarkt hinaus wird die internationale Präsenz in CEE/SEE (Paketvolumen +8% in H1) sowie der Türkei ausgebaut. Flankiert wird dies durch den gezielten Ausbau der E-Commerce-Fulfilment-Sparte (u. a. euShipments.com und FHB Group), wodurch ein europäisches Netzwerk mit 12 Fulfilment-Centern in 9 Ländern und über 1.500 Kunden entsteht. Preisanpassungen und starker Cashflow kompensieren Briefrückgang: Erwartungsgemäß adressierte die CFO die strukturelle Entwicklung im Briefbereich, wo die fortschreitende Digitalisierung zu einem Volumenrückgang von -9% im ersten Halbjahr führte. Um diesem Trend entgegenzuwirken, setzt der Konzern auf kontinuierliche Produkt- und Netzwerkanpassungen sowie gezielte Tarifmaßnahmen - wie die Preisanpassung beim 'Premium'-Brief per 1. August 2026. Trotz des Rückgangs im Briefgeschäft erwies sich die Cashflow-Generierung als äußerst robust: Der operative FCF lag im ersten Halbjahr 2026 bei 116,6 Mio. EUR. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen und mit einem Halbjahresumsatz von 1.544,0 Mio. EUR (+3,8% yoy) im Rücken bestätigte das Management die Jahresprognose für 2026: Erwartet werden ein leichtes Umsatzwachstum im Gesamtkonzern sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) im Bereich der Vorjahre. Zusätzliche Ertragshebel jenseits des Kernlogistikgeschäfts: Über die traditionelle Post- und Paketlogistik hinaus skizzierte die CFO weitere Monetarisierungs- und Diversifizierungsansätze: Die bank99 setzt ihren profitablen Wachstumskurs fort (H1-EBIT von 4,2 Mio. EUR; Nettozinsertrag 2026e >70 Mio. EUR) und baut ihr Produktangebot fortlaufend aus. Ergänzt wird dies durch den erfolgreichen Marktstart der eigenen Telekommunikationsmarke 'YELLLOW' seit April 2026. Operational wird die Effizienz durch die fortschreitende Automatisierung der Logistikzentren (u. a. Salzburg, Budapest, Zilina) und den Ausbau der Selbstbedienungs-Infrastruktur (über 3.000 Post-Punkte und 24/7-Services) weiter gesteigert. Fazit: Der HIT-Auftritt bestätigt die Investmentthese in ihren wesentlichen Punkten: eine starke Dynamik im E-Commerce-Logistikgeschäft, eine solide Bilanzstruktur und zusätzliche Ertragshebel durch Finanz- und Telekommunikationsservices. Angesichts der verlässlichen Cashflow-Stärke und der attraktiven Dividendenpolitik bleibt die Bewertung im Branchenvergleich sehr attraktiv, was die positive Einschätzung untermauert. Wir erneuern unsere Kaufen-Empfehlung und bestätigen das Kursziel von 38,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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