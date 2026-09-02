Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von Montega AG

02.09.2026 / 14:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Private Assets SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Private Assets SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE000A3H2234

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.09.2026
     Kursziel:                  4,50 EUR (zuvor: 4,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

HIT-Feedback: KI-Boom vitalisiert die Equity Story

Private Assets hat sich vergangene Woche mit CEO Sven Dübbers auf den
Hamburger Investorentagen präsentiert. Aufhorchen ließen insbesondere die im
Vorfeld bekannt gegebene Verschmelzung der beiden bestehenden Kieler
Industriebeteiligungen Kieler Maschinenwerke GmbH und Pro-Valve GmbH zur
Kiel Power Systems SE (KPS) und das aufgezeigte Entwicklungspotenzial der
Gesellschaft. Die tags zuvor veröffentlichten H1-Zahlen verfehlten indes
ergebnisseitig unsere Erwartungen.

Dynamisches Wachstum avisiert: Die bereits gegründete KPS ist auf die
Fertigung schwerer und komplexer Bauteile sowie hochpräziser
Ventilkomponenten für Großmotoren spezialisiert und adressiert u.a. Kunden
in den Sektoren Schifffahrt, Verteidigung, Energieversorgung und
Rechenzentren. Insbesondere die letztgenannten Bereiche verzeichnen laut
Vorstand zurzeit einen spürbaren Nachfrageanstieg. So startete im Mai am
Standort Kiel für einen weltweit führenden Motorenhersteller die
Serienfertigung von Großkomponenten für Gasmotoren, die Kernbauteile vor
allem für die Stromversorgung von Rechenzentren in den USA darstellen.
Aktuell verfügt KPS über einen fixen Auftragsbestand i.H.v. 110 Mio. EUR,
weitere rund 150 Mio. EUR entfallen als 'Soft Order Backlog' auf
Rahmenvereinbarungen und Kundenzusagen, für die zeitnah verbindliche
Bestellungen erwartet werden. Vor diesem Hintergrund wird bis 2027 mit mehr
als einer Verdopplung der Erlöse auf über 90 Mio. EUR gerechnet
(Gesamtumsatz 2025: ca. 41 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge soll sich im gleichen
Zeitraum durch den höherwertigen Produktmix aus der Serienfertigung von
Gasmotorenkomponenten sowie Effizienzsteigerungen von >5% in 2026 in den
zweistelligen Bereich verbessern.

Kapazitätsverdopplung geplant, Finanzierungsoptionen in Prüfung: Für das
laufende Jahr 2026 wurde für KPS ein Umsatzanstieg auf mehr als 50 Mio. EUR
in Aussicht gestellt. Die bestehenden Kapazitäten befinden sich derzeit im
Produktions-Hochlauf und dürften maximal ein Jahresumsatzvolumen von ca. 125
Mio. EUR ermöglichen. Daher plant der Vorstand umfassende Investitionen in
zusätzliche Maschinen und eine Standorterweiterung (MONe: CAPEX ca. 30 Mio.
EUR) und prüft im Zuge dessen sowohl Eigen- und Fremdkapitalmaßnahmen als
auch eine Börsennotierung der KPS. Bei Erreichen der Wachstumsprognosen
sehen wir für die Beteiligung von Private Assets signifikantes
Wertsteigerungspotenzial. So wird beispielsweise die ebenfalls vom KI Boom
getriebene 2G Energy AG derzeit mit einem Forward-Umsatz-Multiple von 2,1x
bewertet. Allein bezogen auf das für 2027 avisierte Umsatzvolumen von KPS
liegt das Umsatzmultiple bei Private Assets auf dem aktuellen Kursniveau
hingegen bei 0,5x.

H1 umsatzseitig inline, ergebnisseitig unter den Erwartungen: In H1/26
erzielte Private Assets konzernweit einen Umsatzanstieg i.H.v. 18,9% yoy auf
90,1 Mio. EUR. Im Industrial-Segment, dem auch die neue KPS angehört, legten
die Erlöse um 87,8% yoy auf 58,3 Mio. EUR zu, maßgeblich getrieben aber auch
durch die erstmalige Einbeziehung der TAM Groupe. Automation & Technology
musste durch eine anhaltende Investitionszurückhaltung und
Projektverschiebungen hingegen einen Umsatzrückgang von 47,7% yoy auf 10,1
Mio. EUR hinnehmen, wobei Entkonsolidierungeffekte (OKU Automation)
hinzukamen. Gleiches gilt für Consumer, Solutions & Services (-14,6% yoy auf
21,6 Mio. EUR) infolge des Exits der InstaLighting.

Das Konzern-EBITDA zeigte sich gegenüber Vorjahr zwar leicht verbessert,
rangierte mit-0,9 Mio. EUR (Vj.: -1,6 Mio. EUR) aber nach wie vor im
negativen Bereich. Dies hat im Wesentlichen drei Gründe: Die SIM Automation
verzeichnete in H1 eine schwache Auftragslage, die sich in Leerkosten und
Kurzarbeit niederschlug. Seit Mai zeigte sich aber eine spürbare Belebung
des Auftragseingangs mit mehreren Großaufträgen im Juni, sodass die
Grundlage für ein stärkeres H2 gelegt ist. Hinzu kamen Anlaufverluste aus
dem Ramp-Up der Kieler Maschinenwerke sowie geplante Verluste bei der
jüngsten Beteiligung TAM Groupe. Im Mittelpunkt standen hier insbesondere
Aktivitäten im Zusammenhang mit der IT-Migration sowie der organisatorischen
Neuausrichtung zur Stärkung des Vertriebs, die im weiteren Jahresverlauf
Wirkung entfalten sollten. Hervorzuheben ist außerdem, dass in H1 keinerlei
Erträge aus Bargain Purchase einflossen (Vj.: 0,5 Mio. EUR). Das
Konzernergebnis belief sich auf -6,4 Mio. EUR (Vj.: -6,7 Mio. EUR) und der
NAV je Aktie sank auf 3,19 EUR (31.12.: 4,57 EUR). Zwar erwartet der
Vorstand durch die operativen Verbesserungen im Beteiligungsportfolio und
die Veräußerung des Verlustbringers OKU Automation eine stärkere zweite
Jahreshälfte sowie auf Gesamtjahressicht weiterhin eine Steigerung des
Konzern-EBITDAs, doch schrauben wir unsere Ergebnisprognosen für 2026
deutlich zurück. Die Ergebnis-Schätzungen für 2027 ff. halten wir durch die
avisierte Dynamik bei KPS hingegen im Wesentlichen aufrecht.

Fazit: Während die Halbjahreszahlen insgesamt noch ernüchternd ausfielen,
vitalisieren die vom KI-Boom getriebene Auftragsentwicklung bei KPS und ein
mögliches IPO die Equity Story. Wir erachten die Aktie durch den jüngsten
Kurssprung nach wie vor als fair bewertet und bestätigen das Rating 'Halten'
mit einem auf 4,50 EUR erhöhten Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3d07fa2ed932821e2800ba717da52cc7

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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