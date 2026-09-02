Original-Research: Rakovina Therapeutics Inc. (von First Berlin Equity Resear...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen
    ^
Original-Research: Rakovina Therapeutics Inc. - from First Berlin Equity
Research GmbH

02.09.2026 / 18:48 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Rakovina Therapeutics
Inc.

     Company Name:                Rakovina Therapeutics Inc.
     ISIN:                        CA75103L1013

     Reason for the research:     Comprehensive Update
     Recommendation:              Add
     from:                        02.09.2026
     Target price:                0,25 CAD
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          02.09.2026, formerly Buy
     Analyst:                     Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Rakovina
Therapeutics Inc. (ISIN: CA75103L1013) veröffentlicht. Analyst Alexander
Rihane stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von CAD 4,00 auf
CAD 0,25.

Zusammenfassung:
Rakovina Therapeutics hat seit unserem Initation of Coverage Bericht im
April 2025 solide wissenschaftliche Fortschritte in seiner KI-gestützten
präklinischen Pipeline erzielt. Über die Kernpipeline hinaus präsentierte
Rakovina auch erste Formulierungsdaten aus seiner neuen NanoPalm-Kooperation
zur Wirkstoffverabreichung. Hervorzuheben ist das kt-5000-Programm, ein
differenzierter dualer ATR/mTOR-Inhibitor, der von der Lead-Identifizierung
zu einer potenten dualen Zielhemmung, einer starken Penetration ins ZNS und
einer ersten In-vivo-Tumorwirksamkeit fortgeschritten ist. Der Leitwirkstoff
übertraf den klinischen ATR-Inhibitor Ceralasertib von AstraZeneca bei der
Verzögerung des Tumorwachstums, während bei wiederholter Verabreichung keine
hämatologische Toxizität auftrat. Eine Exposition im Gehirn und im Plasma
von nahezu 100 % bei einem Kandidaten stärkt die Differenzierung und das
Potenzial des Programms für Partnerschaften zusätzlich. Die Fortschritte im
kt-2000-PARP1-Programm blieben jedoch hinter unseren Erwartungen zurück.
Sein erster, mittels KI entworfener Leitwirkstoff zeigte eine starke
Selektivität und eine bessere metabolische Stabilität als der PARP-Inhibitor
der ersten Generation, Olaparib. Sein pharmakokinetisches Profil bleibt
jedoch dem Kandidaten der nächsten Generation von AstraZeneca, AZD9574,
unterlegen, was eine weitere Optimierung der systemischen Exposition und der
ZNS-Aktivität erforderlich macht. Zwar zeigt kt-2000, dass die
KI-Entdeckungsplattform von Rakovina funktionsfähig ist, doch hat sie
bislang noch nicht den von uns erwarteten differenzierten
Leitsubstanzkandidaten hervorgebracht und wurde von kt-5000 als wichtigstem
Werttreiber überholt. Die gemischten Ergebnisse haben uns dazu veranlasst,
unsere Einschätzung dahingehend zu ändern, welches Programm Rakovina
lizenzieren wird (zuvor: PARP1, nun ATR/mTOR) und für welches Programm die
Finanzierung von Phase-1- und Phase-2-Studien erfolgen wird (zuvor:
ATR/mTOR, nun PARP1). Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen im Jahr
2028E einen Lizenzvertrag für sein kt-5000-Asset abschließen wird, der zu
einer Vorauszahlung von 30 Mio. CAD führt. Zur Finanzierung höherer
Betriebsausgaben im Vorfeld eines Lizenzvertrags haben wir mehrere
Kapitalerhöhungen in den Jahren 2026E und 2027E modelliert. Verzögerungen im
Zeitplan von Rakovina und ein deutlich niedrigerer Aktienkurs seit unserer
Erstbewertung haben unsere Verwässerungsschätzungen erhöht. Unsere neuen
Schätzungen ergeben eine vollständig verwässerte Pro-forma-Aktienanzahl von
168 Mio. (74 % Verwässerung für die derzeitigen Aktionäre). Unser
aktualisiertes Sum-of-the-Parts-Modell ergibt ein neues Kursziel von CAD
0,25 (zuvor: CAD 4,0). Wir ändern unsere Bewertung auf 'Add'.

First Berlin Equity Research has published a research update on Rakovina
Therapeutics Inc. (ISIN: CA75103L1013). Analyst Alexander Rihane downgraded
the stock to ADD and decreased the price target from CAD 4.00 to CAD 0.25.

Abstract:
Rakovina Therapeutics has made solid scientific progress across its
AI-powered preclinical pipeline since our Initiating Coverage report in
April 2025. Beyond the core pipeline, Rakovina also presented initial
formulation data from its new NanoPalm drug-delivery collaboration. The
standout is the kt-5000 programme, a differentiated dual ATR/mTOR inhibitor,
which advanced from lead identification to potent dual-target inhibition,
strong CNS penetration and first in-vivo tumour efficacy. The lead compound
outperformed AstraZeneca's clinical ATR inhibitor ceralasertib in delaying
tumour growth, while repeat dosing showed no haematological toxicity.
Brain/plasma exposure approaching 100% for one candidate further strengthens
the programme's differentiation and partnering potential. However, progress
in the kt-2000 PARP1 programme fell short of our expectations. Its first
AI-designed lead showed strong selectivity and better metabolic stability
than the first-generation PARP inhibitor olaparib. But its pharmacokinetic
profile remains inferior to AstraZeneca's next-generation candidate AZD9574,
requiring further optimisation of systemic exposure and CNS activity. While
kt-2000 indicates that Rakovina's AI discovery platform is viable, it has
yet to produce the differentiated lead we had anticipated and has been
overtaken by kt-5000 as the main value driver. The mixed results have led us
to change our view of which programme Rakovina will license out (before:
PARP1, now ATR/mTOR) and which programme will see funding of phase 1 & 2
studies for (before: ATR/mTOR, now PARP1). We expect the company to enter a
licensing deal for its kt-5000 asset in 2028E, resulting in an upfront
payment of CAD 30m. To finance higher operating expenses in the lead-up to a
licensing deal, we have modelled several capital increases in 2026E and
2027E. Delays in Rakovina's timeline and a substantially lower share price
since our initiation have raised our dilution estimates. Our new estimates
bring the fully diluted pro-forma share count to 168m (74% dilution of
current shareholders). Our updated sum-of-the-parts model yields a new price
target of CAD 0.25 (previously: CAD 4.0). We change our rating to Add.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=5b4658765048fdf9281c06fa61612aa1

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=abea1c12-a6ec-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2392930 02.09.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rakovina Therapeutics

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.
Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)heute, 12:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Diese Tech-Aktie hat jetzt Chancen auf ein Comebackgestern, 13:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen