Original-Research: UBM Development AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: UBM Development AG - von Montega AG

02.09.2026 / 14:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu UBM Development AG

     Unternehmen:               UBM Development AG
     ISIN:                      AT0000815402

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      01.09.2026
     Kursziel:                  28,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Operativ starkes H1 - Freisetzung von Kapital im Fokus

Am Donnerstag berichtete UBM Development starke Halbjahreszahlen.

Überzeugendes Halbjahr, aber weiterhin keine Guidance: Mit einem Umsatzplus
von 36,2% yoy auf 81,2 Mio. EUR und einem ebenso beeindruckenden Zuwachs der
Gesamtleistung um 28,2% auf 179,9 Mio. EUR zum Halbjahr konnte UBM
überzeugen. Dabei zog die Dynamik in Q2 mit einem Umsatzplus von 59,8%
nochmals an. Und auch im Ergebnis durchschritt das Unternehmen die
Gewinnschwelle auf allen Ebenen. Dafür waren neben einem guten Abverkauf von
Wohnungen in Prag insbesondere Fair Value Anpassungen im Investmentportfolio
in Höhe von 9,1 Mio. EUR verantwortlich. Trotz der starken Zahlen verzichtet
das Management weiter auf eine Guidance. Wir vermuten, dass dies der großen
Unsicherheit über die weitere Zinsentwicklung geschuldet ist. Überdies würde
der im Augenblick noch nicht absehbare Verkauf einer oder mehrerer größerer
Immobilien aus dem Bestandsportfolio (insb. Bürogebäude und Hotels) geeignet
sein, das Zahlenwerk stark zu beeinflussen.

[Tabelle]

Freisetzung von Cash: UBM ist ebenfalls ein Stück vorangekommen,
nicht-strategische Projekte zu veräußern. So wurde ein unbebautes Grundstück
sowie eine Beteiligung am 'Ekazent Paket 6' (u.a. Einzelhandelsflächen in
Wien) veräußert und mit diesen Maßnahmen 21 Mio. EUR Cash freigesetzt. Die
Nettoverschulduung (ohne Hybridkapital) sank um 13,1% yoy und die
Eigenkapitalquote stieg auf komfortable 36,6% (Zielwert: 30%) an. Nach der
Refinanzierung fälliger Anleihen sowie des Hybridkapitals werden nach der im
Juli 2027 fälligen Anleihe erst im Oktober 2029 wieder verbriefte
Fremdkapitalschulden fällig. Der Durchbruch, eine größere Immobilie aus dem
Bestandsportfolio (Hotels, Bürogebäude) zu verkaufen, gelang jedoch im
bisherigen Jahresverlauf noch nicht. Ein Verkauf aller zum Verkauf stehenden
Assets zum Buchwert würde 362 Mio. EUR Cash freisetzen und den Aufbau einer
substanziellen Pipeline im Bereich 'Bezahlbares Wohnen' erlauben.

Fazit: Die H1-Zahlen zeigen, dass das Unternehmen den Break-Even geschafft
hat und bei der Reduktion der Verschuldung sowie der Refinanzierung stark
vorangekommen ist. Bei der Veräußerung nicht-strategischer Bestände sollte
u.E. Geschwindigkeit Priorität haben, selbst wenn dies zu Lasten des
Ergebnisses geht, damit UBM seine wertschaffende Strategie im Bereich
'Bezahlbares Wohnen' umsetzen kann. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit
unverändertem Kursziel von 28,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=76325d75e5cdbfc855703bb072c04df6

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=cd1c6a67-a6c7-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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