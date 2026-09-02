Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG

02.09.2026 / 14:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.09.2026
     Kursziel:                  8,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers

HIT-Feedback: Operativer Turnaround nimmt Fahrt auf

Auf den 16. Hamburger Investorentagen (HIT) gab das Management der
UmweltBank AG fundierte Einblicke in den voranschreitenden operativen
Turnaround. Obwohl die Zahlen für das zweite Quartal die fundamentale
Stabilisierung belegen, zeigt sich die Notierung der Aktie aktuell noch
zurückhaltend.

Operative Dynamik gewinnt spürbar an Fahrt: Auf der Ertrags- und
Aufwandsseite zeigen die gezielten Maßnahmen klare Wirkung. Nach einem
verhaltenen Jahresauftakt im Neukreditgeschäft (Q1/26: 36 Mio. EUR) gelang
im zweiten Quartal mit rund 147 Mio. EUR ein deutlicher Befreiungsschlag.
Damit übertrifft das Volumen nach den ersten sechs Monaten bereits den
Gesamtwert des Vorjahres (FY/25: 120 Mio. EUR). Mit einer konkretisierten
Pipeline von 270 Mio. EUR für das zweite Halbjahr sowie einem weiteren
Anfragevolumen von 450 Mio. EUR zeigt sich das Management äußerst
zuversichtlich und fühlt sich mit der avisierten Jahres-Guidance von 450
Mio. EUR im Neukreditgeschäft sehr wohl. Flankiert wird diese Dynamik durch
das greifende Effizienzprogramm, das die Verwaltungskosten im ersten
Halbjahr um 13% yoy drückte und damit die operative Erholungsspur festigt.

Privatkundengeschäft fokussiert Margenqualität vor reinem Volumen: Im
Privatkundensegment spiegelte sich im zweiten Quartal der erwartete
Churn-Effekt infolge des Auslaufens der Zinsaktion wider. Die Kundenanzahl
stagnierte bei etwa 195 Tausend nach der ersten Jahreshälfte. Das Management
betont hierbei allerdings Profitabilität vor Wachstum zu stellen. Statt
unrentables Volumen über teure Marketing-Aktionen einzukaufen, steht die
Ertragsmarge an erster Stelle. Um das obere Ende der Kunden-Guidance (260
Tausend Kunden) zu erreichen, werden zwar gezielte Marketing-Investitionen
geprüft, das Management stellt jedoch klar, dass man sich auch mit einer
konservativeren Kundenbasis von rund 210 Tausend Kunden zum Jahresende
vollkommen wohlfühlt. Hinzu bestätigt das Management, dass die
Ergebnis-Guidance (EBT: 12,5 bis 17,5) auch mit der konservativen
Kundenbasis erreichbar ist.

Ausblick: Für die zweite Jahreshälfte sowie die kommenden Perioden zeichnen
sich operative Fortschritte ab. Strategisch treibt die Bank den
Produktausbau planmäßig voran. Das neue Altersvorsorgedepot (AVD) wird als
White-Label-Konzept umgesetzt, was die IT- und Entwicklungskosten gering
hält. Zudem eröffnet der Rückzug der Triodos Bank aus dem deutschen
Privatkundengeschäft zusätzliche Potenziale zur Gewinnung nachhaltig
orientierter Kunden. Auf der Ertragsseite richtet sich das Augenmerk auf das
Zinsergebnis. Zwar lag dieses in den ersten sechs Monaten mit rund 27,3 Mio.
EUR rechnerisch noch unter der Hälfte des Jahressolls, da die zeitweiligen
Zins- und Marketingaktionen im Tagesgeld spürbare Aufwendungen verursachten.
Mit dem sukzessiven Auslaufen dieser Sonderkonditionen, der fortschreitenden
Umschichtung im Treasury-Portfolio und der hohen Neukreditdynamik dürfte die
Netto-Zinsmarge im zweiten Halbjahr jedoch spürbar anziehen. Die Erreichung
der unveränderten Zinsergebnis-Guidance von 60 bis 65 Mio. EUR im Gesamtjahr
erscheint vor diesem Hintergrund gut abgesichert. Trotz dieser operationalen
Fortschritte spiegelt die Bewertung des Aktienkurses das bestehende
Aufwärtspotenzial noch nicht wider. Nach unserer Einschätzung bedarf es noch
weiterer kontinuierlich starker Quartale, um das Vertrauen des Kapitalmarkts
nachhaltig zu festigen und den Bewertungsabschlag abzubauen.

Fazit: Die vorgelegten Zahlen sowie die Aussagen des Managements
verdeutlichen, dass der operative Turnaround der UmweltBank schrittweise an
Kontur gewinnt. Während die Beschleunigung im Neukreditgeschäft und die
greifende Kostendisziplin die fundamentale Erholungsspur untermauern, bietet
die aktuelle Bewertung der Aktie eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Vor
diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel
von 8,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=5cdbc6ebf8306c332fc4bd86a052438b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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