Berlin, ⁠02. Sep (Reuters) - Kurz nach dem mutmaßlichen Anschlagsversuch auf ein Umspannwerk in Brandenburg geht die Polizei bei einem ähnlichen Vorfall in Nordrhein-Westfalen dem Verdacht einer ‌Straftat nach. Die Polizei sei zunächst am Dienstagabend zu einer technischen Störung in einem Umspannwerk ⁠in Bergheim ⁠im Rhein-Erft-Kreis gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Dort seien nach einem Kurzschluss mehrere Leitungen ausgefallen. "Wir gehen nach aktuellem Erkenntnisstand aber nicht von einem technischen Defekt, sondern von ‌einer vorsätzlichen Tat aus."

Das Werk ‌im Ortsteil Rheidt werde von Amprion betrieben. Für die Kunden in den umliegenden Städten und Dörfern habe ⁠es keinen Stromausfall gegeben, sagte der Polizeisprecher. Die ‌Spurensicherung sei vor Ort. ⁠Zum Schaden oder zum Vorgehen der mutmaßlichen Täter machte der Sprecher zunächst keine Angaben.

Zunächst hatte der WDR über den Vorfall berichtet. ‌Dem Sender zufolge ⁠sagte ein Polizeisprecher, es ⁠sei noch zu früh zu sagen, ob es einen Zusammenhang zu der Sabotage in Brandenburg gebe. Der Anschlag auf ein Umspannwerk nahe dem Kohlekraftwerk Jänschwalde sollte nach Angaben der Regierung einen großflächigen Stromausfall auslösen.

(Bericht von Ludwig Burger und Elke Ahlswede, redigiert von Myria Mildenberger.Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)