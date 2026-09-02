Zürich, 02. ⁠Sep (Reuters) - Bei den tödlichen Schüssen auf einer Techno-Party in der Schweizer Stadt Aarau am Wochenende handelte es sich laut Polizei um eine Amoktat. Mehr als ‌40 Mal soll der 43-jährige Festgenommene am frühen Sonntagmorgen in die Menschenmenge von über 100 Personen geschossen ⁠haben, teilte ⁠die Kantonspolizei Aargau auf einer Pressekonferenz am Mittwoch mit. Der Beschuldigte habe sich in der darauffolgenden Nacht gestellt. "Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" sei dies der Täter gewesen, sagte Polizeikommandant Michael Leupold. Es ‌gebe keine Hinweise auf weitere Tatbeteiligte. ‌Das Motiv ist bislang unklar, erklärte der Aargauer Staatsanwalt Christoph Rüedi. Er verwies jedoch auf ein mutmaßliches ⁠psychisches Leiden.

Bei den Tatwaffen handelte es sich um ein ‌Kalaschnikow-Sturmgewehr und eine Pistole. ⁠Neben einer 22-Jährigen, die durch die Schüsse getötet wurde, wurden sechs weitere Menschen verletzt, zuvor war die Polizei von fünf Verletzten ausgegangen. Die ‌Polizei leitete am Sonntag ⁠eine landesweite Großfahndung ein und ⁠sperrte weite Teile Aaraus ab, da es zunächst keine Hinweise auf den Täter oder die Hintergründe gab. In der Schweiz ist privater Waffenbesitz verbreitet, Schusswaffengewalt ist jedoch selten. Im Jahr 2019 verabschiedete das Land strengere Waffengesetze.

(Bericht von John Revill, geschrieben von Marleen Käsebier, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)