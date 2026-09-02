Pressestimme/'Westfälische Nachrichten' zu: Bundesregierung/Drohnenangriff

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Bundesregierung/Drohnenangriff:

"Die Bundesregierung zeigt nun, dass der Angriff von Leipzig nicht folgenlos bleibt. Berlin geht mit dieser harten Linie zwar ins Risiko, doch der Schritt ist notwendig, wenn Abschreckung glaubwürdig bleiben soll.

Gerade deshalb ist nun auch eine geschlossene europäische Reaktion entscheidend. Russland kann einzelne Staaten leichter unter Druck setzen als ein Europa, das gemeinsam handelt. Das Signal muss unmissverständlich sein: Wer Deutschland oder einen anderen europäischen Staat angreift, trifft auf den geschlossenen Widerstand eines vereinten Europas."/DP/jha