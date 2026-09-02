Rixos Hotels Egypt gewinnt sieben prestigeträchtige Auszeichnungen bei den World Travel Awards Africa 2026



EQS-Media / 02.09.2026 / 10:54 CET/CEST



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Rixos Hotels Egypt feierte bei der World Travel Awards Africa Gala Ceremony 2026 einen außergewöhnlichen Erfolg und wurde für seine Hotels und Resorts in Ägypten mit insgesamt sieben renommierten Auszeichnungen geehrt.

Hurghada, Ägypten - Die Gewinner wurden am 28. August 2026 im Rahmen der World Travel Awards Africa Gala Ceremony in Sansibar, Tansania, bekannt gegeben. Die Veranstaltung brachte führende Vertreter der afrikanischen Reise- und Hotelbranche zusammen.

Die Auszeichnungen für Rixos Hotels decken ein breites Spektrum der Hotellerie ab – von Familien- und All-Inclusive-Resorts über Stranddestinationen und Heritage Hotels bis hin zu luxuriösen Villen und Wasserpark-Erlebnissen.

Im Jahr 2026 wurden die Rixos Hotels in Ägypten mit folgenden sieben World Travel Awards ausgezeichnet:

Africa's Leading Water Park 2026 – Aqua Park, Rixos Premium Seagate, Egypt

Egypt's Leading All-Inclusive Resort 2026 – Rixos Sharm El Sheikh Adults Only 18+

Egypt's Leading Beach Resort 2026 – Rixos Premium Magawish Suites & Villas

Egypt's Leading Family Resort 2026 – Rixos Premium Seagate

Egypt's Leading Heritage Hotel 2026 – Rixos Montaza Alexandria

Egypt's Leading Luxury Hotel Villa 2026 – Premium Villa @ Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh

Egypt's Leading Resort 2026 – Rixos Premium Magawish Suites & Villas

Erkan Yildirim, Managing Director of Rixos Hotels Egypt, erklärte:

„Wir sind sehr stolz darauf, gleich sieben World Travel Awards erhalten zu haben. Diese Anerkennung ist nicht nur eine bedeutende internationale Auszeichnung, sondern auch das Ergebnis des täglichen Engagements unserer Teams, die mit großer Leidenschaft daran arbeiten, unseren Gästen außergewöhnliche und unvergessliche Erlebnisse zu bieten. Unser herzlicher Dank gilt unseren Gästen und Partnern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.“

Die sieben Auszeichnungen spiegeln die Bandbreite der Kategorien wider, in denen die Hotels und Resorts von Rixos Hotels in Ägypten vertreten sind. Dazu gehören Familien- und All-Inclusive-Resorts, Stranddestinationen, Heritage Hotels, luxuriöse Villen und Wasserpark-Erlebnisse.

Rixos Hotels Egypt betreibt Hotels und Resorts in mehreren der bedeutendsten Urlaubsdestinationen Ägyptens, darunter Sharm El Sheikh, Hurghada und Alexandria. Die Auszeichnungen kommen zu einer Zeit, in der Ägypten seine Position als bedeutendes Reiseziel weiter stärkt.

Nach der World Travel Awards Africa Gala Ceremony 2026 wird Rixos Hotels Egypt seine Aktivitäten in seinem Portfolio in Ägypten fortführen, das Angebote im Bereich der All-Inclusive- und Luxushotellerie umfasst.

World Travel Awards;https://www.worldtravelawards.com/winners/2026/africa

Contact:

Ali Sacli

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ali@joinpr.com.tr

Emittent/Herausgeber: Rixos Hotels Egypt

Schlagwort(e): Reisen

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