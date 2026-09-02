ROUNDUP: Explosion am Augsburger Hauptbahnhof - Zugverkehr gestoppt

dpa-AFX · Uhr
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AUGSBURG (dpa-AFX) - Nach einer Explosion in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Deswegen ist der Hauptbahnhof nach Polizeiangaben derzeit vollständig abgesperrt. Auch der Zugverkehr sei eingestellt.

Ersten Informationen zufolge explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang. Durch die Explosion erlitten zwei Menschen Knalltraumata und wurden leicht verletzt. Auch Fensterscheiben seien durch die Explosion beschädigt worden.

Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes sind derzeit vor Ort. Auch auf dem Bahnhofsvorplatz, im öffentlichen Nahverkehr und im Straßenverkehr kommt es den Angaben zufolge zu Einschränkungen./mmm/DP/zb

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