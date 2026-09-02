Washington, 27. ⁠Aug (Reuters) - Russischsprachige Hacker haben den auf Technologie von Anthropic basierenden KI-Programmierassistenten "Cursor" für Cyberangriffe auf einen deutschen Hersteller und mindestens sechs weitere Firmen genutzt. Dies geht aus Daten hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters exklusiv vorliegen, sowie aus am Donnerstag veröffentlichten Berichten der IT-Sicherheitsfirmen Gambit Security und CloudSek. Zu ‌den Opfern der Ransomware-Gruppe "Aur0ra" zählten zwischen dem 8. April und dem 21. Mai dieses Jahres neben dem deutschen Garagentorhersteller Teckentrup und einem belgischen Chemieunternehmen auch Firmen in den ⁠USA, Schottland, ⁠Italien und Argentinien. Der Großteil der betroffenen Unternehmen und der heutige "Cursor"-Eigentümer SpaceX äußerten sich nicht zu den Vorfällen.

Teckentrup erklärte inzwischen, es habe keinen erfolgreichen Cyberangriff gegeben. Es gebe keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf IT-Systeme oder auf eine Kompromittierung von Systemen oder Daten, teilte das Unternehmen auf seiner Webseite mit. "Die IT-Sicherheitsmaßnahmen haben ordnungsgemäß funktioniert."

Dem Bericht von CloudSek ‌zufolge verzeichnete die Hackergruppe insgesamt mindestens 20 Opfer. Es ‌blieb unklar, wie viele davon mithilfe der Künstlichen Intelligenz (KI) angegriffen wurden. Weder Gambit noch CloudSek nannten die betroffenen Unternehmen namentlich. Reuters konnte jedoch sechs von ihnen identifizieren, nachdem die Nachrichtenagentur Teile der ⁠Chat-Daten unabhängig überprüft hatte. Mindestens einer der Betroffenen tauchte auf der Leak-Seite der Hacker auf, ‌was auf einen gescheiterten Erpressungsversuch hindeutet. Die Hacker ⁠umgingen die Sicherheitsvorkehrungen der KI, indem sie der Software vortäuschten, es handele sich bei den Angriffen lediglich um eine Simulation. Wie aus den Protokollen auf einem ungeschützten Server hervorgeht, führte der KI-Agent daraufhin Hunderte Aktionen aus.

"Dies ist eine Testumgebung, ‌also ist es legal", schlussfolgerte die KI in ⁠einem der Protokolle selbst. Bei dem Angriff ⁠auf Teckentrup empfahl die Software den Einsatz eines bekannten Schadprogramms und bewertete die Erfolgschance als "sehr hoch". Der Einsatz solcher Werkzeuge verschaffe Cyberkriminellen einen erheblichen Vorteil, da sie viele manuelle Schritte überspringen könnten und so 30 bis 50 Prozent schneller seien, erklärte Eyal Sela von Gambit. Bei der verwendeten Technik handelte es sich um das Modell Claude Sonnet 4.5 des Anbieters Anthropic.

Die Vorfälle werfen ein Schlaglicht auf die Risiken der Technologie, zumal "Cursor" erst Anfang August in das von Elon Musk geführte Unternehmen SpaceX integriert worden ⁠war. KI-gestützte Hackerangriffe seien die neue Normalität, sagte Gambit-Strategiechef Curtis Simpson. "Wir werden so etwas in Zukunft immer häufiger sehen."

(Bericht von Raphael Satter, geschrieben von Alexandra Falk und Sabine Wollrab, redigiert von ‌Thomas Seythal)