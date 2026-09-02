Russland will Beeinträchtigung der zivilen Luftfahrt nicht zulassen

Moskau/Kiew, 02. Sep (Reuters) - ⁠Russland will eine Beeinträchtigung seiner zivilen Luftfahrt durch ukrainische Drohnenangriffe nicht zulassen. Verkehrsminister Andrej Nikitin wies am Mittwoch eine entsprechende Warnung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zurück. Selenskyj hatte am Dienstagabend erklärt, der russische Luftraum sei wegen des Einsatzes ukrainischer Drohnen unsicher und faktisch gesperrt. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach mit ‌Blick auf die Warnung von "staatlichem Terrorismus".

"Natürlich bereiten wir uns darauf vor und stellen uns auf all diese Drohungen ein", sagte Nikitin der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. "Wir erhöhen ständig die Anforderungen an die Luftverkehrs- ⁠und Flughafensicherheit ⁠und haben auf all das eine Antwort." Man arbeite eng mit dem Verteidigungsministerium und der Nationalgarde zusammen. "Und ich glaube, dass wir keine nennenswerte Störung der zivilen Luftfahrt zulassen werden", erklärte der Minister weiter. Putin hatte am Dienstag erklärt, Moskau werde im Fall einer Gefährdung angemessen reagieren.

Selenskyj appellierte in seiner abendlichen Videobotschaft an Fluggesellschaften und Versicherungen. "Heute wollen wir jede Fluggesellschaft, die den russischen Luftraum nutzt, jeden Versicherer ‌und jeden, der immer noch wichtige russische Flughäfen nutzt, warnen: ‌Der russische Luftraum wird völlig unsicher", sagte er. Die Ukraine stelle zwar keine Bedrohung für die zivile Luftfahrt dar, "aber Drohnen im russischen Luftraum erfordern entsprechende Vorsicht". Obwohl die russischen Behörden dies nicht offiziell bekanntgäben, werde der ⁠russische Luftraum faktisch gesperrt. "Der von Russland begonnene Krieg sperrt seinen eigenen Luftraum", erklärte Selenskyj.

US-AIRLINES BEKLAGEN WETTBEWERBSNACHTEILE

In den ‌vergangenen Wochen hat Russland seine Luftangriffe auf Kiew und ⁠andere ukrainische Städte verstärkt. Bei einem der jüngsten Angriffe auf die Hauptstadt wurden ukrainischen Angaben zufolge zwölf Menschen getötet. Die Ukraine reagiert regelmäßig mit Drohnenangriffen auf russische Ziele, insbesondere auf Einrichtungen der Ölindustrie. Während europäische und US-Fluggesellschaften den russischen Luftraum wegen des Krieges meiden, ‌wird er weiterhin von Airlines aus Ländern wie China, ⁠der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten ⁠genutzt. Die US-Anbieter beklagen dadurch Wettbewerbsnachteile, da die Konkurrenz Zeit und Treibstoff spare.

Das auf Luftfahrtrisiken spezialisierte Beratungsunternehmen Osprey Flight Solutions warnte in einer Mitteilung an Kunden vor Gefahren durch Fehleinschätzungen oder Verwechslungen. Ukrainische Angriffe weit im russischen Hinterland, auch nahe Moskau und St. Petersburg, werde es weiter geben. Putin hatte im vergangenen Jahr erklärt, dass 2024 zwei russische Raketen neben einer Maschine von Azerbaijan Airlines explodiert seien, nachdem ukrainische Drohnen in den russischen Luftraum eingedrungen waren. Bei dem Vorfall kamen 38 Menschen ums Leben. Zudem machte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im vergangenen Jahr Russland für ⁠den Abschuss einer malaysischen Passagiermaschine im Jahr 2014 über der Ostukraine verantwortlich.

(Bericht von Ron Popeski und Oleksandr Kozhukhar, Mitarbeit Allison LampertBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)