RWE 75 Euro, Palo Alto Networks mit Zahlen, Dell im KI-Boom

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

RWE – 75 Euro wieder im Blick?

Gleich zwei große Investmentbanken werden optimistischer für den Versorger. Gleichzeitig sorgt eine ungewöhnliche Störung im deutschen Stromnetz für zusätzliche Aufmerksamkeit. Was davon ist für die Aktie wirklich entscheidend?

Palo Alto Networks – Wachstum bleibt auf hohem Niveau

Der Cybersecurity-Spezialist legt neue Zahlen vor und liefert auch beim Ausblick einige interessante Signale. Besonders spannend: Welche Rolle spielt KI inzwischen in der nächsten Wachstumsphase des Konzerns?

Dell – KI-Server verändern die Dimensionen

Dell meldet außergewöhnlich hohe Wachstumsraten und hebt seine Erwartungen deutlich an. Vor allem das Geschäft mit KI-Infrastruktur steht dabei im Mittelpunkt – und auch die Analysten reagieren.