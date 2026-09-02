RWE bringt nach mutmaßlichen Anschlag Kraftwerke ans Netz
Düsseldorf, 02. Sep (Reuters) - Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die Strominfrastruktur im Umspannwerk im nordrhein-westfälischen Bergheim hat der Energiekonzern RWE die ersten betroffenen Anlagen wieder ans Netz gebracht. Die Kraftwerksblöcke Neurath G und Niederaußem H seien wie geplant am Vormittag wieder ans Netz gegangen, teilte der größte deutsche Stromerzeuger am Mittwoch mit. Der Block Neurath F solle bis zum Abend folgen. Mit der Wiederinbetriebnahme der Kraftwerksblöcke Niederaußem G und K sei weiter im Laufe des Wochenendes zu rechnen.
Am Dienstagabend war es nach Angaben von RWE und des Anlagenbetreibers Amprion im rheinischen Rommerskirchen im Umfeld einer Amprion-Umspannanlage zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem fünf Kraftwerksblöcke lahmgelegt worden waren.
(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)