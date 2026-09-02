RWE bringt nach mutmaßlichen Anschlag Kraftwerke ans Netz

Düsseldorf, ⁠02. Sep (Reuters) - Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die Strominfrastruktur im Umspannwerk im nordrhein-westfälischen Bergheim hat der ‌Energiekonzern RWE die ersten betroffenen Anlagen wieder ans Netz gebracht. Die ⁠Kraftwerksblöcke ⁠Neurath G und Niederaußem H seien wie geplant am Vormittag wieder ans Netz gegangen, teilte der größte deutsche Stromerzeuger ‌am Mittwoch mit. Der ‌Block Neurath F solle bis zum Abend folgen. Mit der Wiederinbetriebnahme ⁠der Kraftwerksblöcke Niederaußem G und ‌K sei weiter ⁠im Laufe des Wochenendes zu rechnen.

Am Dienstagabend war es nach Angaben von RWE und des ‌Anlagenbetreibers ⁠Amprion im rheinischen Rommerskirchen ⁠im Umfeld einer Amprion-Umspannanlage zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem fünf Kraftwerksblöcke lahmgelegt worden waren.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)