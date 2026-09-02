Tausende Unternehmen versuchen, den KI-Boom für sich zu nutzen, selbst, wenn das bisherige Geschäft wenig bis gar nichts damit zu tun hat. Eine bizarre Wende hin zum KI-Infrastrukturanbieter verkündete beispielsweise der Schuhhersteller Allbirds vor einigen Monaten. Ähnlich versucht es nun GoPro.

Der kalifornische Hersteller von kleinen, robusten Kameras verkündete am Dienstag, mit dem Photonik-Firma Starman Optical zu verschmelzen. Dabei übernimmt Starman eine 90-prozentige Mehrheit an GoPro. Die bisherigen Aktionäre werden am neuen Unternehmen nur noch zu zehn Prozent beteiligt sein. Dafür bekommt GoPro aber auch eine Barzahlung über 285 Millionen US-Dollar. GoPros Schulden von rund 92 Millionen Dollar sollen so auf einen Schlag abbezahlt werden.

Durch die Fusion will sich GoPro in den KI-Markt vorarbeiten. Der Konzerns selbst schreibt: "Starmans optische Übertragstechnologie soll in das GoPro-Portfolio aufgenommen werden, um die Präsenz der Firma in den großen und rapide wachsenden Markt für KI-Infrastruktur auszuweiten."

Aktie springt nach jahrelangem Abwärtstrend an

Der Umschwung auf KI kam bei den Anlegern gut an, wie schon beim Beispiel von Allbirds. Die Aktie hatte zu Wochenbeginn bei gerade mal 60 US-Cent notiert, schoss nach Ankündigung der Verschmelzung aber bis auf 1,64 US-Dollar hoch. Zuletzt fiel sie auf rund 1,24 Dollar.

Langfristig steckt die GoPro-Aktie seit dem Hype um die Kameras vor knapp über zehn Jahren in einem graduellen Abstieg. Nach einem Börsendebut bei 38 Dollar im Jahr 2014 erreichte die Aktie zwischenzeitlich einen Höhepunkt bei fast 100 Dollar, sank anschließend aber nach und nach im Wert, bis auf Pennystock-Niveau.

Konzern steht fundamental schwach da

Umsatztechnisch ist das Technologieunternehmen seit Jahren in der Krise, praktisch schon seit dem Börsengang. Für fast jedes Jahr seitdem, mit Ausnahme von 2021, vermeldete GoPro sinkende Umsätze. Unterm Strich blieben für die Aktionäre fast dauerhaft Verluste, sowohl je Aktie gerechnet als auch beim Kurs.

Genauso lief es auch zuletzt: Für das zweite Quartal 2026 vermeldete GoPro 291.000 Kamera-Verkäufe, ein Minus von 38 Prozent zum Vorjahr. Der Umsatz gab ebenso um 31 Prozent auf 105 Millionen US-Dollar nach. Die Gründe für das maue Geschäft: Der Wettbewerb durch Firmen wie DJI und Insta360 und die allgemein gesunkene Nachfrage, da viele Smartphones mittlerweile mit konkurrenzfähigen Kameras aufwarten.