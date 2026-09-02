Studie: Deutschland mit höchsten Schäden durch Online-Betrug

Frankfurt, 02. ⁠Sep (Reuters) - Deutsche Verbraucher müssen einer Studie zufolge im europäischen Vergleich die höchsten Schäden durch Online-Betrug hinnehmen. Gleichzeitig sei die Aufklärungsquote die niedrigste aller untersuchten Märkte, ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Erhebung des Elektronikgeräte-Versicherers SquareTrade. "Betrugsmaschen ‌sind heute ausgefeilter und schwerer zu erkennen als je zuvor", sagte Alex Wood, Anti-Betrugs-Experte und Kampagnenberater von SquareTrade. "Kriminelle haben gelernt, alltägliches ⁠digitales Verhalten ⁠als Waffe zu nutzen."

Etwa zwei Drittel der 3000 befragten Deutschen, die Ziel eines Betrugsversuchs wurden, verloren Geld, schrieben die Autoren der Studie weiter. Im Schnitt belief sich der Schaden auf 657 Euro. In rund einem Drittel der Fälle kontaktierten die Kriminellen ihre Opfer ‌über Social Media und Messenger-Dienste. 15 Prozent ‌liefen über Email und zwölf Prozent über Online-Marktplätze wie eBay oder Vinted. Dabei kommt immer häufiger Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz: Zwölf Prozent der Betroffenen ⁠erhielten KI-generierte Anrufe einer bekannten Person. Bei fast genauso vielen wurde ‌die eigene Stimme oder das Gesicht ⁠für Betrugsversuche imitiert.

Jeweils ein Fünftel der Betroffenen bezahlte für Waren, die nie ankamen, überwies Geld direkt an Betrüger oder gab persönliche Daten preis, die für weitere Straftaten genutzt wurden. ‌Knapp ein Drittel der Opfer ⁠erhielt Geld zurück. Bei 28 Prozent ⁠blieben Beschwerden weitgehend ohne Reaktion.

Als besonderes Risiko gilt der Diebstahl oder Verlust des Smartphones. Für fast die Hälfte derjenigen, deren Online-Konten gehackt wurden, war dies der Ausgangspunkt. Ähnlich viele junge Erwachsene wurden zudem gebeten, das eigene Bankkonto für Geldtransfers zur Verfügung zu stellen. 8,5 Prozent der Angesprochenen hätten diesem strafbaren, sogenannten "Money Muling" zugestimmt. Dies sei der höchste Wert in Europa. Weitere 16 ⁠Prozent hätten dies ernsthaft in Erwägung gezogen.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)