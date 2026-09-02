Style3D bringt KI in der Modebranche voran, von Content-Erstellung bis vernetzten Produkt-Workflows



EQS Newswire / 02.09.2026 / 04:45 CET/CEST



MÜNCHEN, DEUTSCHLAND – Media OutReach Newswire – 2. September 2026 – Style3D verbindet generative KI mit 3D-Technologie sowie strukturierten Produktdaten und unterstützt Modeteams dabei, ihre Ideen in den Bereichen Design, Entwicklung, Content und Produktion in vernetzte Workflows zu verwandeln.



Ein Beispiel hierfür ist GarmageNet. Es wurde von Style3D Research in Zusammenarbeit mit der Universität in Zhejiang, der Jiao-Tong-Universität in Shanghai sowie der Universität für Wissenschaft und Technologie in Zhejiang entwickelt. Das Framework, das in „ACM Transactions on Graphics" veröffentlicht und auf der SIGGRAPH Asia 2025 vorgestellt wurde, begegnet einer zentralen Herausforderung im Bereich Mode-KI: der Verknüpfung von 2D-Schnitten mit 3D-Konfektionierung.



Es erfasst Schnittmusterumrisse, 3D-Geometrien und Angaben zum Nähen in einer einheitlichen Darstellung. Als Eingaben dienen Texte, Skizzen, Bilder, Muster oder Punktwolken. Daraus werden anschließend strukturierte Assets generiert, Nähverbindungen rekonstruiert sowie physikalische Simulationen für die Designerkundung, digitale Mustererstellung und Bearbeitung initialisiert. Durch die Verknüpfung dieser Eingaben mit Mustern, Nähtechniken und Simulationen veranschaulicht GarmageNet, wie die KI in der Modebranche Teil eines vernetzten Workflows in der Produktentwicklung werden kann, und nicht nur als isoliertes Tool zur Bilderzeugung dient.



Unterstützt wird GarmageNet von GarmageSet, einem Datensatz, der sich aus 14.801 professionell gefertigten Kleidungsstücken zusammensetzt. In den Auswertungen der Studie erzielte die GarmageJigsaw bei der Erkennung von Nahtpunkten eine Präzision von 99,16 % bzw. einen Recall von 97,13 %. Im Rahmen der Simulationsinitialisierung konnte GarmageNet bei 150 komplexen Mustern eine Erfolgsquote von 91,41 % erzielen. Dabei lag die Inferenzzeit unter den Testbedingungen der Studie bei etwa acht Sekunden pro Kleidungsstück.



Die Forschungsarbeit stellte heraus, dass sich die Kernkompetenzen von Style3D auf die Bereiche Simulation verformbarer Objekte, Verformung von Kleidungsstücken, digitale Stoffe und KI-gestützte Arbeitsabläufe konzentrieren. Style3D unterhält eine umfangreiche, eigens dafür eingerichtete Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Insgesamt wurden bereits über 30 Beiträge auf Konferenzen wie SIGGRAPH, SIGGRAPH Asia, CVPR, NeurIPS und 3DV veröffentlicht.



Zum 28. Juli 2026 verfügte Style3D weltweit über 106 erteilte Patente, darunter 58 Erfindungspatente sowie 12 in Europa und den Vereinigten Staaten erteilte Patente. Weitere 155 Erfindungspatentanmeldungen sind derzeit anhängig. Zudem betreibt das Unternehmen ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland.



Die KI- und 3D-Technologien von Style3D sind bereits in den Workflows vieler Kunden integriert. So werden Style3D und Assyst von der deutschen Herrenmodemarke OLYMP genutzt, um 2D-Schnittmuster, 3D-Simulationen, Visualisierungen und digitale Showrooms miteinander zu verknüpfen. Nach Angaben des Unternehmens lassen sich damit innerhalb von Tagen anstatt von Wochen neue Styles entwickeln. Die Anzahl physischer Muster sinkt, und es entsteht eine bessere Kommunikation zwischen Design, Vertrieb und Produktion.



Eric Liu, CEO von Style3D, erklärte gegenüber Just-style: „Die wichtigste Entwicklung ist der Agent. Wir setzen Agenten ein, um verschiedene Fähigkeiten miteinander zu verknüpfen." Style3D bringt einen vernetzten Workflow im Bereich Mode voran, bei dem KI-Agenten Produktdaten, 3D-Designs, Simulationen, Content-Erstellung und die Produktionsvorbereitung koordinieren können. Die kreative und operative Verantwortung jedoch verbleibt weiter bei menschlichen Teams.



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News Source: Style3D

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