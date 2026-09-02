Umfrage: AfD führt in Mecklenburg-Vorpommern, aber Schwesig könnte Regierung bilden

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠02. Sep (Reuters) - Weniger als drei Wochen vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD dort laut einer Forsa-Umfrage weiter an der Spitze. Nach ‌der am Mittwoch von der "Ostsee-Zeitung" veröffentlichten Umfrage würde die AfD 37 Prozent der Stimmen erhalten, ⁠die ⁠SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig käme auf 28 Prozent. Dann folgen die Linke mit elf, die CDU mit zehn und die Grünen mit fünf Prozent. Alle anderen Parteien würden ‌bei der Wahl am 20. ‌September den Einzug in den Schweriner Landtag verfehlen.

Da keine Partei mit der Rechtsaußen-Partei AfD koalieren ⁠möchte, könnte laut dieser Umfrage Ministerpräsidentin Schwesig im ‌Amt bleiben. Eine Koalition ⁠mit der Linken und der CDU ist wegen des Unvereinbarkeitsbeschlusses der CDU unwahrscheinlich - die CDU lehnt Koalitionen sowohl mit der ‌AfD wie auch ⁠mit der Linken ab. Eventuell ⁠könnte es für eine Mehrheit von SPD, Linken und Grünen reichen. Oder aber Schwesig könnte eine Minderheitsregierung bilden und wie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auf die Unterstützung anderer Parteien in Einzelfragen setzen.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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