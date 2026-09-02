USA und Iran greifen sich gegenseitig an - Teheran meldet zivile Opfer

Washington/Kairo, 02. ⁠Sep (Reuters) - Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich nach den schwersten gegenseitigen Angriffen seit Wochen wieder verschärft. Das US-Militär teilte am Mittwoch mit, eine Reihe von Angriffen auf Ziele der iranischen ‌Revolutionsgarden (IRGC) abgeschlossen zu haben. Der Iran erklärte, US-Ziele in Jordanien und im Irak angegriffen zu haben. Nach iranischen Angaben wurden bei ⁠einem der ⁠Angriffe fünf Zivilisten auf einer Hochzeitsfeier getötet und Dutzende verletzt. Washington drohte mit weiteren, noch verheerenderen Angriffen.

Dem US-Zentralkommando zufolge richteten sich die Angriffe vom Dienstag unter anderem gegen Luftabwehrstellungen, Radaranlagen und Kommunikationseinrichtungen der Revolutionsgarden. Die IRGC behaupteten, eine große Anzahl von US-Soldaten in ‌Jordanien getötet zu haben. Zwei US-Vertreter sagten ‌der Nachrichtenagentur Reuters jedoch, es habe nach ersten Einschätzungen keine Opfer gegeben. Jordanien und Bahrain meldeten, iranische Raketen beziehungsweise Drohnen abgefangen zu haben. ⁠Der iranische Rote Halbmond berichtete, bei dem Angriff auf eine Hochzeitsfeier ‌in der Nähe der Küstenstadt Sirik ⁠seien fünf Menschen getötet und 50 verletzt worden. Unter den Toten sei auch ein vierjähriges Kind, meldete die Nachrichtenagentur Mehr.

Die jüngsten Angriffe beenden eine seit Juli andauernde Phase relativer ‌Ruhe. Der Iran warnte die USA ⁠und ihre Verbündeten. Die Fortsetzung ⁠des "amerikanischen Übels" werde "härtere, umfassendere und verheerendere Antworten" nach sich ziehen, hieß es in einer Erklärung des iranischen Militärs. US-Präsident Donald Trump sagte dazu: "Mir gefällt unsere Position jetzt viel besser, mit fast vollständiger Kontrolle über die Straße von Hormus und ihrer völlig zusammenbrechenden Wirtschaft", sagte er.

(Bericht von Kanishka Singh, Ahmed Tolba, Parisa Hafez, Idrees Ali, Daphne Psaledakis, Yasmine Ghania, Muhammad Al Gebaly und Daniel ⁠Trott. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)