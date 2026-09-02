Vertex Pharmaceuticals - Doppelter Ausbruch – doppelt konstruktiv?

Den Monatsultimo haben wir genutzt, um diverse Langfristcharts zu durchleuchten. Dabei ist uns die Vertex-Aktie mit einem in vielerlei Hinsicht konstruktiven Gesamtbild aufgefallen. Seit 2005 bewegt sich der Titel in einem intakten Basisaufwärtstrend (akt. bei 418,92 USD) nach Norden, der jetzt erneut eindrucksvoll bestätigt wurde. Zunächst diente die 38 Monats-Linie (akt. bei 445,83 USD) als Sprungbrett, ehe im Anschluss der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch (555,69 USD) gelang. Mit dem Vorstoß in „uncharted territory“ wurde gleichzeitig die Schiebezone der letzten drei Jahre zwischen 365 USD und 520 USD nach oben aufgelöst. Damit ist der langfristige Trend nicht nur aktiv, sondern erfuhr zuletzt nochmals eine doppelte Bestätigung. Aus der Höhe der aufgelösten Tradingrange lässt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 150 USD ableiten. Eine Trendfortsetzung bleibt also für die Vertex-Aktie das wahrscheinlichste Szenario. Um diese Einschätzung keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, die Marke von 500 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

Vertex Pharmaceuticals (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Vertex Pharmaceuticals

Quelle: LSEG, tradesignal²

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