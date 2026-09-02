Wadephul mahnt erhebliche Ausweitung von EU-Sanktionen gegen Russland an

Wicklow/Berlin, 02. Sep (Reuters) - ⁠Nach dem versuchten Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig/Halle beraten die EU-Außenminister über weitere Sanktionen gegen Russland. Bundesaußenminister Johann Wadephul kündigte bei einem Ministertreffen am Mittwoch im irischen Wicklow umfangreiche Vorschläge für Strafmaßnahmen auch gegen einzelne Personen an. Zudem gerät die sogenannte russische Schattenflotte stärker ins Visier. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte, die Tat weise alle Merkmale von staatlich unterstütztem Terrorismus auf. Die Staaten müssten ihre Reaktion auf ‌die Eskalation der russischen Angriffe koordinieren.

Er gehe davon aus, dass "eine große Zahl von Personen" von neuen Sanktionen betroffen sein werde, sagte Wadephul. "Der Druck auf Russland wird erhöht, und die Unterstützung für die Ukraine bleibt ebenfalls auf einem hohen Niveau. Das ⁠ist die Geschlossenheit, ⁠die wir in diesen Stunden zeigen", erklärte der Minister weiter. Die Bundesregierung hatte am Dienstag Russland als eindeutig Verantwortlichen für den Drohnenangriff vor rund vier Wochen ausgemacht und Sanktionen verhängt. So sollen unter anderem das russische Generalkonsulat in Bonn und das Russische Haus in Berlin geschlossen werden. Zudem wurde der russische Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt.

Der Vorfall von Leipzig weist nach den Worten von Kallas alle Merkmale von staatlich unterstütztem Terrorismus auf. Die Europäer müssten sich angesichts der Eskalation russischer Angriffe auf die Ukraine ‌darüber abstimmen, was darüber hinaus getan werden könne. Kallas erklärte zudem, dass gegenwärtig ‌an 1600 Einträgen auf der Sanktionsliste gearbeitet werde, die mit dem russischen Militärkomplex in Verbindung stünden. "Vielleicht müssen noch weitere hinzugefügt werden", sagte sie.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht mit dem versuchten Anschlag in Leipzig eine neue Eskalationsstufe auf europäischem Boden erreicht. Dies sei ein von russischen ⁠Agenten verübter Anschlag mit militärischem Material gewesen, sagte von der Leyen in Brüssel. Wäre der Anschlag geglückt, hätte er tödlich enden können. ‌Die EU und die Nato würden den Druck auf Russland weiter ⁠erhöhen. Nato-Generalsekretär Mark Rutte teilte diese Einschätzung und erklärte bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit von der Leyen, Russland agiere zunehmend rücksichtslos.

"ES IST OFFENSICHTLICH"

Mehrere europäische Außenminister forderten in Irland, den Druck auf Moskau zu erhöhen. "Ich denke, wir müssen jetzt wirklich alle Optionen in Betracht ziehen, um die Sanktionen zu verschärfen", erklärte die finnische Außenministerin Elina Valtonen. Der ‌litauische Außenminister Kestutis Budrys betonte, die Europäer müssten reagieren. "Es ist offensichtlich, ⁠dass Russland die politischen Kosten seiner hybriden Aktivitäten gegen ⁠uns nicht sieht. Für Moskau ist das ein billiger Weg, um Spannungen in unserer Gesellschaft zu erzeugen", sagte er. Das Ziel müsse sein zu zeigen, "dass diese Aktivitäten uns weder einschüchtern noch uns davon abhalten werden, die Ukraine zu unterstützen und unseren Druck auf Russland aufrechtzuerhalten".

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha verwies auf die täglichen Angriffe auf sein Land und erklärte, Kiew arbeite mit europäischen Staaten zusammen, die über Abfangsysteme verfügten. "Ich hoffe, dass wir weitere weitreichende Beschlüsse fassen werden, um den ukrainischen Luftraum zu sichern", sagte Sybiha, der an den Beratungen in Irland teilnahm.

Die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden hatten in der vergangenen Woche gefordert, die Diskussion über die Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte wieder aufzunehmen. Die EU-Staaten haben nach dem russischen Einmarsch in die ⁠Ukraine im Februar 2022 rund 210 Milliarden Euro an Vermögenswerten der russischen Zentralbank blockiert. Davon werden etwa 185 Milliarden Euro beim Finanzdienstleister Euroclear in Brüssel verwahrt.

(Bericht von Padraic Halpin, Conor Humphries und Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)